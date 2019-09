El pianista del triunfo y la miel

De haber conocido Pablo López a Víctor Manuel en su momento, la historia de aquel hombre sentado ante el piano de Billy Joel hubiese sido muy distinta: «Toca otra vez joven ganador, haces que me sienta bien, es tan alegre la noche que tu canción sabe a triunfo y a miel». Así terminaba una crónica del primer concierto del fuengiroleño por aquí. López se unía a la exitosa lista del 'looby boquerón', que empieza a ser ya larga: Alborán, Vanesa Martín, La Mari, Pasión Vega, María Pelae, Anni B. Sweet, María Villalón... ¡Algo tendrá el agua de Málaga cuando está tan bendecida por el triunfo. En su caso nunca mejor dicho lo del 'triunfo', donde se 'operó', haciendo bueno el clásico de «los segundos serán los primeros».

Tiempo antes de que se abrieran las puertas ya había espectadores/as deambulando por los alrededores del Palacio de Deportes esperando para ser los más rápidos en coger sitio cerca de la barrera de separación del escenario, un buen sitio para poder ver de cerca las expresiones de este artista, cuya cara pícara acompaña gestual y enfáticamente siempre sus interpretaciones; si bien los más alejados las tenían magnificadas también en las tres pantallas que rodeaban el tablero, pero, claro, no es lo mismo. Su gira sigue siendo la misma 'Santa Libertad', pero el soporte técnico es mucho mayor del que vimos por aquí nada más arrancar, partiendo de simbologías chinescas con imágenes de animales y objetos domésticos y siempre un poderoso foco cenital blanco apuntando al hombre del piano. Atrezzo generoso pero que no pretende epatar tanto como buscar generalmente una cierta elegancia decorativa en la intimidad confesional, porque ahí, en el desgarro hiperdramático hasta la estridencia, es donde el malagueño trabaja más a gusto.

Pop Wagneriano

Como sucede con Carole King, Elton John, Jamie Cullum, o su admirado Fito Páez (al que ocasionalmente ha versionado), las canciones que brotan ante las 88 teclas nacen distintas a las que lo hacen con otros instrumentos, tienden a la amplitud de miras melódicas y armónicas, amén de dar juego visual cuando mueble y músico se funden en uno solo en un acto físico casi digno de denuncia ante la Sociedad Protectora de Instrumentos. La artillería de martillos de fieltro juegan en sus manos a ser sólido ritmo cuando lo requiere la marcialidad o los arreglos crecen con grandilocuencia, y la infantería de apagadores frenan el cordaje si los momentos necesitan un recogimiento silencioso alrededor de una voz en penumbra. Es un muy apreciable pianista. Su garganta, con una leve y emotiva rozadura de fondo, puede defenderse también sola, para acto seguido explotar en una suerte de borrascoso pop wagneriano donde no se echa en falta la cuerda original porque adoptan una reconcentrada apariencia rock, guitarra Flying-V y bajo Thunderbird incorporados.

Que se vayan todos

La peliculera 'El camino' y 'El niño' fueron los temas con que abre esta recta final de gira de más de cien conciertos. Ya desde ese momento López economiza en coros porque es el público el que se los hace gratis y generosamente, arreciando ya para 'La mejor noche de mi vida' y cantando entera 'Mi gato', que retransmitió a su madre vía móvil. 'El Patio' es una muestra ejemplar de todo lo dicho, vocal e instrumentalmente, con esa arquitectura todo-nada tan Muse. Siguieron 'El teléfono' (con su punto de piano 'honky tonk') y 'Dos palabras'. Para ese momento todos eran Pablo López. En 'Hijos del verbo amar' sobre bases electrónicas trajo a la memoria a Manolo García.

Listado de canciones similar al que ya escuchamos en el Palacio de Congresos hace tiempo. Allí y aquí estuvieron 'La Doble uve', 'Suplicando' o 'Santa Libertad' patentando algo así como el 'pop sinfónico' con espacios para la improvisación cantautoril, que aprovecha para charlotear con el público o citar a colegas, fuesen Mecano, los Beatles (fundiendo 'Let it be' con la del gato) o Queen ('The show must go on' en un medley muy bien cosido). 'Lo imposible' fue otro punto álgido de la noche, con su grito agónico «diles que se vayan por favor, diles que se vayan todos», cantado a cuatro mil voces y que, en el momento actual, hasta puede tener otras lecturas.

Apreciable pianista, su garganta, con una leve y emotiva rozadura, puede defenderse también sola

Con 'Lo saben mis zapatos', la versión más minimalista de López, llegaron a los temas regalados, que a la hora de terminar estas apresurada líneas culminarían con la energía desatada de 'Tu enemigo', la pieza que le ha lazando internacionalmente. De entre sus iguales Pablo López es diferente, 'primus' entre sus pares: es el hombre del piano. Tócala otra vez Pablo, que «son canciones de amor y gloria, de morir o matar... mientras pasa el tiempo».