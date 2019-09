«Mi paso por la vida es un juego emocionante y genial, pero muy liviano» Santandreu estará este miércoles en el Parque de las Ciencias de Granada, con aforo ya completo. / R. I. Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador Santandreu hablará este miércoles sobre cómo superar los miedos en el Aula de Cultura de IDEAL, en el Parque de las Ciencias de Granada, con el aforo ya completo JORGE PASTOR Granada Lunes, 16 septiembre 2019, 02:42

Fue el pasado 19 de febrero. Cientos de personas se quedaron sin entrar en la conferencia que ofrecía Rafael Santandreu en el Aula de Cultura de IDEAL. Aforo completo en el teatro del Centro Federico García Lorca de la plaza de la Romanilla. Ese mismo día se cuadraron agendas para que el psicólogo, cuyos libros se venden por millones, compareciera nuevamente en este evento. Será este miércoles en el auditorio del Parque de las Ciencias de Granada, con aforo ya completo –los inscritos deben llevar impresa la confirmación de asistencia que han recibido por email–.

–Estuvo en Granada hace unos meses. Le veo empadronándose en esta bendita tierra…

–Ya me gustaría. Mi familia materna procede de Córdoba y siempre he pensado que mi inclinación por la filosofía viene de allí. Mi abuelo Rafael era un hombre increíblemente sabio, aunque no tenía educación formal. De hecho, en uno de mis libros, describí las dos importantes 'normas para el éxito del abuelo Rafael'.

–En su comparecencia anterior usted habló de la felicidad. Ahora de los miedos. Dicen que cada uno tiene un miedo muy personal. No me resisto a preguntarle por el suyo.

–Creo que ahora no temo a nada. Pero hace años no era así. Tenía miedo a hablar en público. Me entraba ansiedad con solo pensar en ello. Y gracias a la psicología cognitiva, lo perdí de golpe. Ahora me encanta dar charlas: ¡cuanta más gente mejor!

Santandreu hablará en Granada sobre cómo superar los miedos. / R. I.

–¿Cómo lo supera?

–Has de comprender en profundidad que una conferencia no es nada importante para la vida real. Hacerlo bien o mal es una nimiedad. No morirse de hambre y el amor a los demás es lo único que cuenta.

–Aunque supongo que este miércoles ya dará buena cuenta del asunto ¿cuál sería la 'receta' básica para superar esos miedos que tanto condicionan a veces nuestra existencia?

–Adquirir 'bastantidad' a tutti plen. La bastantidad es la capacidad para decirte siempre a ti mismo: «Ya tengo bastante». ¿Te deja tu novia? No pasa nada porque tengo salud. ¿Te despiden? No es un drama porque tengo amigos. Y así con todo. Pero es algo que tienes que creer hasta la médula: de lo contrario, no funciona.

–No sé si la palabra adecuada sería miedo, vértigo o quizá respeto. ¿Qué siente al saber que más de un millón de personas han comprado sus libros?

–Ni miedo, ni respeto porque nada es tan importante. Todos moriremos dentro de poco y eso está genial. Mi paso por la vida es un juego emocionante y genial, pero muy liviano.

–¿Tenemos tanta necesidad de autoayuda?

–Un 30% tienen depresión o ansiedad. Y luego están las enfermedades creadas por la mente: migrañas, fibromialgias, cansancio crónico, la mayor parte de dolores de espalda e incluso el 50% de las epilepsias, como ha demostrado la neuróloga Suzanne O'Sullivan. Casi podríamos preguntarnos: ¿quién está cuerdo del todo?

–¿Cuáles son, desde su experiencia, las claves del éxito de sus libros?

–Que el sistema funciona. Ya lo comprobó, por ejemplo, el emperador romano Marco Aurelio, de origen cordobés, cuando descubrió la filosofía estoica, la precursora de nuestra terapia.

–Teniendo en cuenta todos los casos que usted aborda a diario, tendría material más que de sobra para escribir unas cuantas novelas. ¿Se lo ha pensado?

–En esta vida solo me dará tiempo para la psicología. Me apasiona tanto que no me queda energía ni espacio para más.

Libros con casos reales

–En sus libros usted aborda casos reales. Le voy a plantear uno. Chica joven y guapa. Recibe miles de 'likes' cada vez que sube una foto y sus vídeos los ven millones de personas. Las marcas le pagan un pastón por vestir sus modelos. Su estilo de vida marca tendencia. Y siempre se le ve riendo y rodeada de amigos. Todos 'gente guapa'. Pero por las noches se acuesta llorando sencillamente porque ella no es ella…

–Conozco un caso exactamente así. Tenía mucho éxito: su vida era como un Ferrari. ¡Pero le faltaban frenos y volante! Mucha velocidad necesita mucho control. Y eso lo proporciona la inteligencia emocional. Por suerte, le ayudamos a adquirirla y ahora es otra persona.

–Usted es un gran neologista. Ha acuñado términos como 'terribilitis', 'necesititis' o el que ya ha referido, 'bastantidad'. Aquí en Granada se alude con frecuencia a la 'malafollá' para definir una suerte de pulsión a tratar siempre al prójimo con cierta acritud, unas veces con ironía y otras sin ella. ¿Qué palabra se inventaría para definirla?

–La malafollá es 'no-lo-puedo-soportitis': no poder soportar pequeñísimos inconvenientes y lanzar el malestar a los demás. Las personas felices lo pueden soportar todo porque valoran solo lo esencial.

–Usted defiende que los diagnósticos que dan los psiquiatras hoy día están mal. Haciendo amigos…

–Las etiquetas se convierten en losas, en profecías que se auto-cumplen. Yo prefiero no usarlas para que mis pacientes se centren en trabajar en sus habilidades emocionales y mejoren desde el primer día.

–Una vez escuché a un cura decir que menos psicólogos y más confesionarios. ¿Qué le contestaría?

–Que no se ha tropezado con personas con dificultades de verdad, como las que tienen pensamiento obsesivo-compulsivo. La religión no es una cura para la mente, eso está claro para cualquiera que haya trabajado en esto.

–Defíname qué es la 'psicología cognitiva', la que usted practica.

–Se trata de tener un diálogo personal lo más correcto posible. Porque como decía Epicteto: «No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede».

Santandreu, terapeuta y escritor Terapia Breve. Rafael Santandreu es psicólogo y director de Terapia Breve, el centro de terapia más solicitado de España, con sedes en Madrid y Barcelona. También atienden a pacientes de todo el mundo por mediación de vídeo llamadas.

Éxito editorial. Sus libros son súper ventas publicados en veinte idiomas. Su último título es 'Nada es tan terrible' (editorial Grijalbo).

Colaborador en medios. Santandreu es colaborador habitual de TVE, La Vanguardia y la Cadena Ser.

–¿Y por qué es más eficaz que otros métodos?

–Porque va a la raíz de nuestras preocupaciones: creencias irracionales que nos meten una presión brutal, como: «Debo ser guapo, eficiente e inteligente... o de lo contrario: ¡soy un gusano de la peor especie!»

–Por último, la pregunta del millón. ¿Cuáles son las claves de la felicidad?

–Se podrían resumir en «no quejarse nunca» y «aprovechar, allí donde estés, tus oportunidades». Si haces esas dos cosas en todo momento, sin excusas y con pasión, estarás siempre como un perro que menea la cola de pura alegría.