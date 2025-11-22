Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El granadino Esteban Morales no será, finalmente, el gerente de la OCG. IDEAL

La Orquesta Ciudad de Granada seguirá sin gerente

El granadino Esteban Morales, elegido para sustituir a Roberto Ugarte, declina por escrito incorporarse al puesto por motivos personales. El nuevo proceso de selección comenzará en enero.

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:12

La Orquesta Ciudad de Granada continuará sin gerente. Desde que el pasado mes de octubre concluyera el plazo para aceptar el puesto por parte del ... granadino Esteban Morales, exgerente de la Filarmónica de Málaga y de la Orquesta de Extremadura, los acontecimientos se han ido desarrollando de tal manera que el Consorcio Granada para la Música, formado por Ayuntamiento, Junta y Diputación, que le eligió y que rige los destinos de la formación, se verá obligado a buscarle un sustituto. Hay una comunicación por escrito por parte de este donde hace oficial su renuncia, y a pesar de que, según diversas fuentes del propio Consorcio, ha habido múltiples intentos para, incluso, darle un tiempo para incorporarse, la negativa, por motivos estrictamente personales y sobrevenidos, es firme.

