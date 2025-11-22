La Orquesta Ciudad de Granada seguirá sin gerente

La Orquesta Ciudad de Granada continuará sin gerente. Desde que el pasado mes de octubre concluyera el plazo para aceptar el puesto por parte del ... granadino Esteban Morales, exgerente de la Filarmónica de Málaga y de la Orquesta de Extremadura, los acontecimientos se han ido desarrollando de tal manera que el Consorcio Granada para la Música, formado por Ayuntamiento, Junta y Diputación, que le eligió y que rige los destinos de la formación, se verá obligado a buscarle un sustituto. Hay una comunicación por escrito por parte de este donde hace oficial su renuncia, y a pesar de que, según diversas fuentes del propio Consorcio, ha habido múltiples intentos para, incluso, darle un tiempo para incorporarse, la negativa, por motivos estrictamente personales y sobrevenidos, es firme.

La situación de sede vacante institucional al frente de la OCG se inició el pasado 1 de mayo, cuando el vitoriano Roberto Ugarte renunció a prolongar su relación con la formación musical tras recibir una propuesta del gobierno vasco para ponerse al frente de la administración de la orquesta de aquella comunidad. No se lo pensó mucho, y aceptó emigrar a su tierra para estar más cerca de su familia. Ello provocó la convocatoria de un concurso al que acudieron varias decenas de profesionales, que finalmente quedaron en cuatro en la fase final, a los que se entrevistó y entre quienes se escogió a Morales. Su familia reside en Badajoz, y aspiró, en paralelo y curiosamente, al puesto que no llegó a ocupar de forma efectiva el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que tantos ríos de tinta ha hecho correr. Cuando ese puesto fue adjudicado a otro de los concurrentes, todos dieron por segura la incorporación de Morales a la OCG. Pasaron los días, sin embargo, y esta no se produjo.

Estabilidad

Representantes de la Asociación de Amigos de la OCG, integrada por 450 aficionados, que dirigieron el pasado octubre un amplio escrito al Consorcio solicitando estabilidad presupuestaria –se congratularon por el incremento de las aportaciones públicas– e institucional, han expresado su preocupación ante la situación generada por este nuevo escenario. Por su parte, la presidenta del Comité de Empresa de la orquesta, Noelia Arco, ha querido transmitir una dosis de confianza. «Nosotros estábamos muy contentos con el nombramiento de Morales. Sabemos que conoce la casa en profundidad. Pero respetamos sus razones para no incorporarse. Por nuestra parte, solamente esperamos que no se demore mucho el inicio del proceso para sustituirle». Fuentes del Consorcio aseguran que este no se retrasará más allá de enero, y que en un par de meses desde esa fecha podría estar resuelto.

Preguntada a propósito del otro gran asunto que afecta a la orquesta, el encaje de Lucas Macías, ya director de la Sinfónica de Sevilla, Arco ratifica el apoyo al oboísta onubense para que se busque la fórmula adecuada con el fin de compatibilizar responsabilidades en la capital hispalense y la granadina. «Estamos en un gran momento artístico, y queremos seguir trabajando con Lucas. El número de abonados demuestra que contamos con el favor del público, y el éxito de los ciclos dedicados a Strauss y a Mahler avala la labor realizada», comenta. Mientras, tanto el Comité Artístico como los técnicos de la OCG siguen avanzando en la preparación de las próximas temporadas, «porque no se puede parar la maquinaria». A pesar de ello, y aunque se afirma que se puede continuar al ralentí hasta los primeros meses de 2026, todos los implicados están de acuerdo en que urge poner cabezas al frente de la formación, porque el ínterin ya dura demasiado.