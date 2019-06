Orgullo granadino en Madrid 091, Valparaíso y Elemento Deserto, de concierto en Madrid. / J.J. GARCÍA Los Planetas, 091, Valparaíso, Elemento Deserto, Margaux, Fran Fernández, Patricia Lázaro... un fin de semana repleto de bandas locales J. J. GARCÍA MADRID Lunes, 1 julio 2019, 02:03

Día del Orgullo granadino en Madrid. Con todo los escenarios de Granada completos y más de 200 conciertos el mes pasado, los grupos granadinos llegaron en tromba este fin de semana a Madrid: cuando las volutas de distorsión de Los Planetas no se habían evaporado aún del Jardín Botánico, Valparaíso sonaba ya en los jardines de la Casa Riera. 091 siguen precalentando su nuevo disco y lo hicieron en el ciclo Cultura Inquieta, este sábado, ante cuatro mil personas pusieron música y emoción a la apropiada avenida de John Lennon.

Elemento Deserto, la revelación del rock local, se estrenaba en el Wurlitzer Ballroom el viernes, mientras Margaux se subieron al mítico tablero del Costello, y Fran Fernández y los suyos actuaban en el no menos legendario Libertad-8. Y si no completó el septeto de 'conquistadores' una habitual de La Fídula como Patricia Lázaro, es porque Leyva ha encontrado en su voz de lija fina el contrapunto a la suya y se la ha llevado de gira. Madrid ha sonado en granadino, ¡y no es la primera vez!