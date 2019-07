«Ojalá la poesía nos hiciera mejores personas» Juan Carlos Abril. / CLARA CEREZO Juan Carlos Abril, poeta y profesor de la Universidad de Granada | Después de once años de 'silencio', vuelve al verso con la publicación de 'En busca de una pausa' JORGE PASTOR GRANADA. Miércoles, 3 julio 2019, 02:39

Juan Carlos Abril (Los Villares, Jaén, 1974) es doctor en literatura española por la UGR, donde trabaja como profesor. Tras once años vuelve a publicar un poemario, 'En busca de una pausa' (Pre-Textos).

-'En busca de una pausa'. Vivimos demasiado deprisa...

-Sí. El neoliberalismo impone ritmos inhumanos. No nos queda tiempo para pensar. La poesía es precisamente eso, una reivindicación del pensamiento, una reflexión de lo que nos sucede que solo desde el lenguaje poético podemos comprender.

-¿En qué forma contribuye la poesía (su poesía) a frenar este mundo tiranizado por lo instantáneo?

-No creo en la capacidad del arte para intervenir en la realidad, eso es un mito. Ni siquiera la poesía nos hace mejores personas. Ojalá. La poesía, eso sí, sirve para desarrollar nuestra experiencia estética. Pero de ahí a la ética hay un trecho muy largo que recorrer, y el hombre del siglo XXI está demasiado preocupado por consumir y por necesidades básicas.

-«La ciudad te hizo libre / con sus blandos relieves, / en la horquilla de un martes / donde se alzaba la semana [...] / atravesándonos». Por favor, necesito que me defina el concepto 'tiempo'.

-Si dejamos la especulación y la metafísica a parte, que no me interesan, el pasado es necesario para construir el presente, para aprender de él, o al menos intentarlo. El futuro es imprescindible como esperanza, para construir una sociedad mejor, o al menos intentarlo. El tiempo, en un eje junto al espacio, debe ayudarnos a entender las condiciones materiales que disponemos.

-¿En qué punto de su producción literaria situaría 'En busca de una pausa'?

-Tras once años sin publicar poesía, este libro podría ser un ajuste de cuentas. Cada poema supone una indagación en la realidad. La poesía no reproduce emociones o sentimientos ya hechos o experimentados por otros, la poesía construye emociones, elabora sentimientos que antes del papel nunca se han vivido. La poesía crea emociones.

-'Un intruso nos somete', 'El laberinto azul'... son los títulos de algunos de sus poemarios. Siempre buscando la puerta de salida...

-No obstante lo dicho, la poesía debe servir para algo. Si como experiencia estética es válida, si de verdad cumple su función, entonces es más que un simple adorno. Como lector o escritor, un libro de poemas debe cambiarte la vida. Si no te toca es que es más de lo mismo. Si dices lo que ya han dicho otros, o imitas a otros, solo por tener éxito, es que no eres poeta. Eres un imitador o un epígono. Hoy día hay mucho de eso, con lenguajes superficiales, buscando conectar a través de las ventas con esa juventud compradora compulsiva de best-seller.

-¿Hacia dónde camina la poesía?

-Esta sociedad instrumentalizada y de élites no necesita la poesía excepto para adornar y quedar bien. La poesía no sirve para lavar la mala conciencia burguesa, ni se atiene a cuestiones de ventas, o a lo fácil o lo difícil, sino a la calidad de su indagación estética. Salvo muy raras excepciones, la poesía pertenece a las minorías, eso sí, lejos de los ribetes sacralizadores que situaron al poeta al margen del mundo.

-¿Hacia donde camina Juan Carlos Abril?

-Me gusta leer, ver cine, escuchar música, hacer deporte, aunque esto último no tanto como quisiera. También me gusta la investigación literaria y académica. Soy bastante sencillo en mis hábitos, tradicional en mis gustos, y como decía Machado: «A mi trabajo acudo, / con mi dinero pago». Ah, y el vino. Y el verano.