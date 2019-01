Mi oficina es un monumento El arquitecto Antonio Cayuelas tiene su estudio en la Casa de Porras de Otura, un cortijo de finales del siglo XIX de fábrica nazarí. / JORGE PASTOR Arquitectos, abogados, empresas... dan vida a viejos edificios con despachos profesionales JORGE PASTOR GRANADA Miércoles, 2 enero 2019, 00:17

No hay imagen más deprimente en una ciudad que un edificio en ruinas. Especialmente si tiene algún tipo de valor histórico o artístico y especialmente en una ciudad que 'vende' patrimonio como Granada. Pero este reportaje no va de eso. Va de todo lo contrario. De profesionales y empresarios granadinos que han decidido gastarse el dinero y darle una segunda vida a estos inmuebles, arreglarlos respetando sus singularidades -la mayor parte de ellos tienen un alto nivel de protección por estar catalogados- e implantar en ellos negocios, despachos o estudios en los que ejercen su actividad. Están en el Realejo, en el Albaicín, en el Boquerón, en la Magdalena, en San Jerónimo, en municipios del área metropolitana como Otura o Atarfe...

Es el caso de la Azucarera San Isidro, calificado como Bien de Interés Cultural (BIC), donde tiene su estudio el arquitecto Juan Domingo Santos desde hace treinta y dos años. «Cuando estaba en la facultad y pasaba por aquí en el tren camino de Sevilla, me parecía fascinante». «Al principio -comenta- mi intención era intervenir para transformar, pero me di cuenta de que el lugar tenía un ritmo y un tiempo al que debía acompasarme y opté por la restauración preservando la distribución, la luz y la morfología originales». Más allá de la Azucarera, respecto a la que existe consenso político e institucional para convertirla de aquí a 2031 en un gran centro para las artes -donde también se pueda vivir y trabajar-, Juan Domingo Santos considera que la forma de abordar actuaciones en este tipo de espacios no es unívoca. «En nuestra historia la transformación es constante, pero también existe una cultura arquitectónica de la continuidad que enriquece nuestra forma de vivir».

Al igual que Juan Domingo Santos, el arquitecto Antonio Cayuelas ha hecho de un cortijo de finales del siglo XVIII, en Otura, su lugar de trabajo. De ahí han salido proyectos como la sede de Neuron Bío, en el PTS, el Campus de Linares (Jaén) o el Ayuntamiento de Riotinto (Huelva). La Casa de Porras, que así se llama, se localiza en una alquería vinculada a la madre de Boabdil, que después pasó a los dominicos, que en 1705 se convirtió en Señorío de Rías y que en 1899 fue adquirida por el bisabuelo de Antonio Cayuelas, que construyó un molino y amplió la casa. «Esta finca, de fábrica nazarí, siempre ha estado dedicada a la agricultura y también conserva dos secaderos de tabaco, uno de ladrillo y otro de tapial», explica Cayuelas, quien destaca la elegancia del huerto interior y un jardín donde sobresale un espectacular ciprés con un tronco de tres metros de diámetro y treinta y cinco metros de altura. Dentro del caserón, en el granero, una habitación abierta y sin compartimentaciones, trabaja todos los días Antonio Cayuelas y su equipo desde hace veintiún años. Ahí, cerca de un olivar, el ambiente es de absoluta calma y tranquilidad. Sólo se oyen los pájaros. «Estamos cerca de Granada y alejados del ruido y el bullicio», comenta Cayuelas junto a un enorme perchero con forma de lapicero. «Porque aquí hacemos edificios, pero también mucho diseño e interiorismo», añade. Cayuelas se declara firme defensor de la reutilización de construcciones infrautilizadas para usos residenciales o productivos. «Hay que regenerar; se puede hacer con pocos recursos».

Desplacémonos ahora hasta el mismo corazón de Granada. Hasta el emblemático Palacio de los Müller. «Yo soy sencillamente una inquilina; no sé por cuanto tiempo», refiere la subdelegada del Gobierno, Inmaculada Calahorro, que tiene su despacho en la planta de acceso. «Realmente aquí sólo me siento para firmar, ya que no paro de moverme de unas dependencias a otras en función de la tarea», aclara Calahorro. Las recepciones oficiales las celebra en una antesala, mientras que las reuniones de trabajo las hace en la Sala de Fumadores, decorada con mocárabes, yereserías y estelas con motivos e inscripciones árabes. «Aquí acudo también para concentrarme», confiesa Calahorro, quien desde que tomó posesión de su cargo, a principios de julio, siempre ha procurado que la Subdelegación sea cercana a los ciudadanos. Y en este contexto habría que enmarcar las jornadas de puertas abiertas, conferencias como las de Sánchez Montes o actuaciones como la de Esther Crisol.

El abogado Juan Barcelona también ha convertido un caserón del siglo XVII, que fue propiedad de la familia Arroyo Pineda -parientes de Mariana Pineda-, en su bufete. Se distribuye en un zaguán de entrada, un patio central y un traspatio. «Yo iba buscando tener mi oficina, donde paso catorce o quince horas diarias, lo más cerca de mi domicilio», comenta Juan Barcelona. Y así fue como adquirió este edificio de 550 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas -la dos últimas están habilitadas para viviendas- hace ya veinte años. Le costó cuarenta y cinco millones de las antiguas pesetas -se lo arrebató a un médico por mejorar la oferta en un millón de pesetas-. El portón de entrada es de nogal y castaño. La portada tiene un escudo que no es nobiliario, sino mariano -representa el triunfo de la Virgen; hay muchos en Granada-. El inmueble, habitado durante unos años por el ínclito Francisco Ayala -lo cita en su obra 'Recuerdos y olvidos de Granada'-, no tiene la consideración de BIC, pero goza de una protección que impide que se puedan modificar elementos tan característicos como la fachada, las crujías o la escalera.

Puesta en valor

Dentro, en silencio, trabajan once letrados especializados en asuntos civiles y contencioso-administrativos. También cuatro administrativos. «Con esta rehabilitación -asegura Juan Barcelona- no sólo estamos poniendo en valor el patrimonio, sino que además hemos creado un lugar agradable para trabajadores y clientes con una inversión que no supera lo que puede costar un metro cuadrado de vivienda de protección oficial en el centro de Granada». La obra, que conllevó la recuperación de todos los materiales, corrió por cuenta de la misma constructora (Coroyfer) que había reformado el Monasterio de San Jerónimo o la basílica de la Virgen de las Angustias.

La agencia publicitaria Babydog también ha apostado por el mismo cogollo del casco histórico granadino, un edificio centenario de la calle Darrillo de la Magdalena, para instalar su sede -anteriormente estuvieron de alquiler en otras dos ubicaciones cercanas-. «Tenemos claro que queremos estar en el centro porque es la mejor manera de sentir el pálpito de Granada», afirma Javier Casado, fundador de Babydog junto a su socio Juan Aznar. «Compramos este piso -dice Casado- sin tener un proyecto arquitectónico claro, y ahí fue cuando se pusieron en contacto con Tomás García y Javier Castellanos, de Cuac Arquitectura, que hicieron un proyecto de premio. O para ser más exactos, de dos premios: Fad (finalistas en la categoría de Interiorismo) y Best Architects Awards.

Cuac planteó un 'descarnado' puntual de todos los paramentos para descubrir un complejo entramado estructural de muros de carga. Este rascado superficial deja a la vista la textura de ladrillo macizo del muro original con todas las heridas sufridas a lo largo del tiempo como piezas de madera de antiguas carpinterías. Por último se procedió al corte y vaciado en los muros.