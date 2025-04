Con sangre granadina en sus venas, Travis Birds ha subido exponencialmente desde tocar en escenarios mínimos a llenar donde va. La culpa la tiene una ... voz conmovedora y especialísima. Aquella que en la cabecera de la serie 'El embarcadero' nos hacia retroceder varias veces para escuchar repetidamente aquel 'Coyotes' antes de entrar en la acción filmada. Luego vino la genialidad de 'contar' la otra parte, la de ella, en la discursión que dio pie a la sabinera '19 días y 500 noches', con letra de Benjamín Pardo. Dos momentos que expandieron su carrera otro nivel, remachado por discos como 'La costa de los mosquitos' y 'Perro Deseo'. En la sala Aliatar estará este sábado.

-Recuerdo cuando cantó en un club granadino (el Boogaclub), casi en otra vida anterior, ahora llena donde va, en un continuo suma y sigue ¿La progresión es la adecuada? Sin prisa pero sin pausa ¿o hay tirones?

-Estoy contenta con la progresión, paso por todo tipo de momentos y no siempre tienes una perspectiva global, porque hay siempre muchos frentes abiertos que resolver y porque te enfocas tanto en avanzar, que cuando lo haces ya estás más pendiente del siguiente paso que del que has alcanzado, pero estoy muy contenta y agradecida del crecimiento y sobre todo de la respuesta del público en esta última ronda de la gira.

-Porque a este paso, es un suponer, me cuesta pensar en sus canciones en un macrofestival ante decenas de miles de personas, pero apunta maneras.

-Creo que voy evolucionando como compositora y como intérprete y a medida que voy girando, me van apeteciendo otros retos. No enfoco a estar en macrofestivales, pero si llega de una forma orgánica, por qué no… Estoy centrada en hacer las canciones que me apetece hacer ahora y en que mi directo sea cada vez mejor, es mi obsesión y no sé donde me llevará, no llevo expectativas más allá de sentir que hago lo que quiero y estar satisfecha con esa transmisión.

-Aunque en 'Perro Deseo' la cosas se ha 'iluminado', tampoco es la alegría de la huerta, ni lo necesita.

-(risas) No es mi objetivo ser la alegría de la huerta (risas), tampoco ser lo contrario. Es transmitir mi representación de las cosas de una forma personal y con el espíritu que para mí tienen las cosas de las que hablo.

-Precisamente porque hay mucho de muy dentro en sus canciones, y en su voz tan conmovedora parecen confidencias al oído.

-Muchas lo son, desde luego me esfuerzo con el ejemplo por revolver cosas dentro.

-El otro día hablamos de usted con Rebeca Jiménez, que hace conciertos con Benjamín Prado. ¿Cómo salió ese simpático experimento? ¿Lo ha cantado alguna vez junto con Sabina dándole la réplica, sería un divertido detallazo?

-Fue una propuesta genial, una idea que salió de Benja y a mí me encantó tener la oportunidad de representar ese papel. Nunca lo canté con Sabina.

- ¿Y con su hermana gemela, El Niño Lord.Cah ha hecho algo? Ambas tendrían un concierto conjunto muy apañado.

- Mi hermana tiene un talento arrollador en muchas disciplinas y se está iniciando en la música de manera ejemplar. Nos acompañamos mutuamente, y quien sabe lo que depara el futuro, de momento tratamos de diferenciar lo que cada una hace.

- Tienen genes sureños, que a ella se le notan más ¿y a usted por dónde le sale esa Granada?

- Nuestra familia paterna es de Granada y tenemos ambas una vinculación muy fuerte con esa raíz, cada una a su manera, quizás yo tuve un momento más nítido con eso en mi segundo trabajo, más cercano a la copla, pero en matices, nunca me he decantado por un estilo concreto, hay frutas de todos los sabores en mi jardín.

- En capítulos anteriores me dijo que cada disco corresponde a un momento vital. Entre 'La Costa…' y 'Perro…' hubo nada menos que una pandemia. ¿Tuvo algo que ver que sea más colorista?

- Tuve la suerte de vivir la pandemia de una forma muy ligera, no representó un momento vital distinto para mi, al menos no uno que identifique, tuve más tiempo para trabajar pero no me posicionó en un sitio distinto a nivel compositivo. Esa distinción me la dio girar con 'La Costa de Los Mosquitos'.

- Lo decía porque le salió con muchas ganas de vivir.

- (risas) Me salió con más ganas de explorar otros matices del personaje y en otro momento vital donde buscaba más otro tipo de directo. Es un disco compuesto pensando mucho en eso.

- Y más compartido, de lo Depedro y Leiva ya lo ha contado todo, pero mataría por tener al lado en unas canciones a (rellene la línea de puntos)

- No, no mataría por nadie. Pero me gustaría mucho hacer algo por ejemplo con Jorge Drexler y otras muchas voces.

- El 'Travis' original (Roberto De Niro en 'Taxi driver') en su última película hace varios personajes a la vez. Visto lo visto en sus últimos tiempos ¿Cuántas Travis Birds nos quedan por descubrir?

- De esto no tengo ni idea, pero yo me busco evolución constantemente… No lo planifico, pasa orgánicamente porque me gustan muchos registros distintos, espero poder seguir descubriendo matices desconocidos en mi.

- ¿Tiene prevista ya la próxima entrega de otra 'nueva' Travis?

- Cuando tenga un disco a la altura de mis expectativas