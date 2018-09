–Los premios Princesa de Gerona, que le han entregado este año, son la antesala de los Príncesa de Asturias, como los Globos de Oro son la antesala de los Óscar. ¿Se imagina si algún día se subiera al escenario del Campoamor de Oviedo para recoger uno? –Ja, ja, ja... Mejor no lo pienso. He tenido la suerte de pisar las tablas del teatro Campoamor acompañando a mi padre y a mi hermana Estrella. Años más tarde, fui con la compañía de Miguel Narros, como actriz. Me haría mucha ilusión volver algún día con mi música. Precisamente el próximo viernes, 21 de septiembre, dentro de una semana apenas, estaré en la plaza de la catedral de Oviedo, con ocasión de las fiestas de San Mateo. Me hace mucha ilusión volver a actuar allí.