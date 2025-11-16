En noviembre, de música hay hambre

Juan Jesús García Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:04 Comenta Compartir

METEORS: 45 AÑOS DE PSYCHOBILLY

No hay nada como una dieta sana para tener una vida larga. En su caso unos buenos chupitos de hemoglobina sin duda le han ayudado a Paul Fenech para la longevidad: 45 años ya de escenario en escenario. Por tercera vez en su larga historia, el grupo del orondo Fenech nos visita. Hay varias opiniones, pero para muchos The Meteors son considerados como la única banda relevante de 'psychobilly' puro que ha existido, el resto pueden ser tomados por sus fans como meras imitaciones. Con más de cinco mil conciertos entre pecho y espalda, nadie puede negar a los Meteors su dedicación al cara a cara, que es donde se han hecho y pelean noche tras noche su leyenda a través de décadas, modas, corrientes, estilos… y ya siglos también. No hay que olvidar que en lo suyo el humor y la autoparodia componen buena parte de su existencia, por lo que están vacunados contra el paso del tiempo. Compruébese el lunes en el Plantabaja (21h).

12 HORAS ALREDEDOR DE JESÚS ARIAS

El 2 de diciembre de 2015 fallecía el músico y periodista Jesús Arias. Diez años después, la Universidad va a dedicar una jornada a su memoria bajo el título tan lorquiano de 'Así que pasen 10 años'. Arias formó parte, junto a Ángel Doblas (bajo), José Antonio García (voz) y Joaquín Vílchez (batería), de TNT, una formación que está considerada como la primera banda punk de Granada. Surgieron en 1979, en plena eclosión del punk en España y antes de la Movida madrileña o el rock radical vasco. Con ellos se daría el primer Festival del Zaidín, donde estrenaron el disco 'Rimado de ciudad', que también sería la primera vez que se musicaban los poemas de Luis García Montero. El miércoles (desde las 9h hasta las 21h) en el Aula García Lorca, dentro del ciclo 'Aula de creatividad' de la Facultad de Filosofía y Letras, diversos ponentes hablarán sobre él y su legado, desde puntos de vista muy diversos, sean el literario, el musical, el periodístico o el análisis profundo de su obra.

PAPAYEBRASS: DESDE COLOMBIA DANDO LA 'BRASSA'

Si unimos el término 'Papayeras' , que hace referencia a las banda de vientos del Caribe colombiano, con el de 'brass band', que viene a ser lo mismo pero dentro de la tradición estadounidense, nos sale una multitudinaria banda de música callejera (o no) dispuesta (con todas las de este tipo) a alegrarle a uno la vida. Papayebrass son ocho músicos en su primera expedición transatlántica trayendo por aquí una suerte de saltarina música tradicional completamente 'brasseada'. El miércoles, que es un buen día para bailar, porque ya se otea el fin de semana al fondo, estarán en el Lemon (21h).

BROSSA QUARTET: CANCIONES BRIGADISTAS

El cancionero de la guerra civil española nos llegó tarde por razones obvias, y desde los Estados Unidos donde sellos como Keynote y Folkways, que posteriormente los antologó en los años 40. Aquí, mucho más tarde, una vez vividas las fechas que se recuerdan estos días, han sido muchas las adaptaciones y diversos acercamientos que ha habido; alguno tan original como el que hizo el dúo Brigada Bravo Díaz, hurgando hasta en la Biblioteca del Estado Americano. Ahora, el atrevido cuarteto catalán Brossa, ha vuelto sobre ese cancionero en uno de sus discos (tienen otro dedicado a la música del Holocausto). Su selección desde el punto de vista estético ha construido un viaje musical que se nutre de tradiciones tan diferentes como la música clásica y contemporánea, el flamenco, la música gitana, el minimalismo o el folk, entre muchas otras. En el espacio V Centenario (antigua Facultad de Medicina) el miércoles (19h).

¿HABLAR DE MÚSICA ES COMO BAILAR LA ARQUITECTURA?

La frase se le atribuye a Frank Zappa, y persigue como una sombra a todos los que escribimos de música. Pero para saber si a la inversa también se cumple, el jueves (19h) en la Fundación Miguel Ríos, nuevo capítulo del ciclo de charlas 'Revoluciones', que lleva por título: 'Música y arquitectura: el sonido de la ciudad'. Dicho esto, nada que ver con lo que ahora se llaman 'músicas urbanas, o para los boomers el 'rock urbano'. Como es habitual en este programa, reúne en la mesa a diversas generaciones, en este caso al genial compositor, teórico, musicólogo, referente obligatorio en la experimentación sonora de este país y 'campanero' entre mil cosas más Llorenç Barber, junto con ILaria Degradi (Doctora en Patrimonio con la tesis 'Horizontes Sonoros. Territorios inusuales para la música electrónica experimental') y todo terreno performer sonora. ¿bailas?

LIMA NEGRA: LA NOCTURNIDAD Y SUS CONSECUENCIAS

Javier Sola y Juan Carlos Ruiz son Lima Negra, riojanos de cuna, internacionales de hecho, y granadinos de adopción, llegaron por aquí con The Gulps, la banda apadrinada por el legendario Alan McGee. Y ya se consideran del lugar. Según su escudería son una especie de «Pete Doherty y Carl Barât disfrazados, por momentos, de Juan Perro o Willy Deville, con una desbordante capacidad y curiosidad para descubrir y absorber música». Junto a ellos, en directo o disco, aparecen toda una legión de estrellas del firmamento local (Luismi de Napoleón Solo, Ramón Fandila, Antonio Arias, Popi González, Edu Espin, Ahinara Egea, y sus socios en Gulps Francesco, Juan Carlos y Javi). Debutaron con los dobles singles 'Pena y Dolor/Me dejó' y 'Día de muertos/A volar', anticipos de su álbum 'Peligro'. Y como dicen en 'Los conciertos de Radio3': «Te gustará si te gustan: Habla de Mí en Presente, Gato Pérez, el rebujito o la nocturnidad y sus consecuencias». El viernes (21h) estarán en el Planta Baja.

ARCO: SOL, ÁNIMO Y VITAMINA

Tras la liquidación imprevista de El Puchero del Hortelano en su momento de máxima popularidad (fue el primer grupo de Granada en llenar el Palacio de Deportes), Antonio Arco ha propulsado su carrera individual con notable éxito. Frecuentando los escenarios a ambos lados del Atlántico, sus canciones funcionan como un día soleado, animan y vitaminan el espíritu. Resumió sus experiencias en el libro '40 años 40 canciones', que va ya por la tercera edición, y a finales del pasado año publicó una nueva colección que ha titulado muy adecuadamente a su música: 'Sol'. Celebra en una gira que va de lleno en lleno que ya han pasado 10 años de aquella ruptura, y aquí lo hace en doblete el viernes y el sábado en la sala Aliatar (22h).

MARIO DÍAZ: MANO DE SANTO

El que fura cantante de los Aslándticos despegó del grupo cordobés con su disco 'Gloria Bendita'. Continúa su proyecto en solitario elaborando una carrera sólida y demandada, cuyo último eslabón que se ha llamado 'Mano de santo', que es el sexto álbum de Díaz, donde asegura acercarse a otros sonidos más orientados a la pista de baile, y que salió después de su gira de presentación; sí, al revés de todo el mundo. También Mario se ha puesto delante del objetivo de la directora jerezana Belén Gutiérrez para el documental 'Sol del sur. El viaje de Mario Díaz', donde se narra la odisea vital y creativa del cantante cordobés. El vienes canta en el escenario deconstruido del Rockandrolla a las 22h.

EL CONSORCIO: MOCEDADES TODA UNA VIDA

En contra de muchas apariencias, uno de los grupos españoles que más discos ha vendido en todo el mundo (y todo es todo: desde Japón y Vietnam a USA o África) fue Mocedades, colocando ocho millones de ejemplares de su célebre 'Eres Tú', que además ha tenido numerosas versiones de todos los estilos y en muchos idiomas. No muchos años más tarde, el grupo, que comenzó como fraternal banda folk estudiantil, explotaría en litigios por el nombre y muchos malos rollos con dos formaciones distintas en paralelo. Fue cuando los hermanos Uranga, Amaya, Estíbaliz e Iñaki, con Carlos Zubiaga formaron El Consorcio, marca (escasamente agraciada ¿no?) que recoge el legado 'mozuelo' y que con sus magníficas voces ganó el Grammy Latino en 2016. Acertadamente han llamado a su reciente gira 'Toda una vida', porque son ya 50 años de canciones las que hacen sonar. Como harán en el Palacio de Congresos sábado (20h).

IMALA: VUELVE EL ROCK

La banda granadina Imala estrenó su disco 'Imala somos rock' (por si había alguna duda) primero en versión digital y luego ya prensada. El cuarteto tomó su nombre de un dialecto granadino del hispano-árabe de la época nazarí y tiene una importante impronta de las músicas tradicionales de este sur. En ese álbum se escucha desde el rock más ortodoxo, incluso hard o stoner, al blues o el garaje con un pálpito flamenco muy de por aquí (incluyendo una adaptación del 'Antoñito el Camborio' Lorquiano). Pararon un año por razones de salud y ahora regresan a la actualidad. Lo tocarán el sábado (desde las 21h) en la sala Riff en un minifestival junto a Mente Fría, Ouhyeah y Dark Libra.

SOLEÁ MORENTE: CAMINO A SIRIO

Soleá Morente no tiene un momento de respiro. No para. Y si no tenía suficiente con su programa en Radio3, ocasionalmente la TV, los conciertos y los discos, ahora también lleva el timón de la Fundación que lleva el nombre de su padre. Desde hace dos años ha ido soltando con cuenta gotas algunas de las canciones que ha hecho con Guille Milkyway de La Casa Azul, cuya colección definitiva, 'Sirio B', salía esta semana. Un disco cuyo nombre viene de la estrella más luminosa del universo y que según su compañía «se caracteriza por ser un ejercicio musical inabarcable. Un álbum en el que la paleta de estilos musicales es inagotable»… ¡Caray lo mismo que dicen ahora de Rosalía! Nada nuevo en esta artista mutante. 100% Soleá. Lo tocará en el teatro Cajagranada el sábado (21h).

MAGIC MACHINE: CANGUROS PSICODÉLICOS

La banda de rock psicodélico Magic Machine, originaria de Sídney, ocupa el escenario dominical del Planta en horario de tarde (19h), dentro del calendario habitual de Serpiente Negra. Su estilo recuerda al de sus compañeros como King Gizzard & The Lizard Wizards, con canciones que están repletas de potentes ritmos funk, guitarras psicodélicas y letras surrealistas. Con tres álbumes en su haber y un directo magnético, captaron la atención de los iconos del rock The Dandy Warhols, quienes los invitaron como teloneros principales en su gira por Australia y Nueva Zelanda. Su nuevo sencillo, 'Castle in the Sky' hasta puede recordar a The Doors.

FERNANDO BEIZTEGUI: BLUES DE RAZA

Bluesman profundo y de raza (su padre fue miembro de los históricos Daring), con una gran técnica vocal y un enciclopédico dominio de la guitarra, Beiztegui fundó su primera banda en los años noventa junto al maestro Joaquín Sánchez, la referencia fundamental del género en Granada: Malayerba Blues Band, formación que se mantuvo una década y que se batió en todo tipo de escenarios y festivales. Otras marcas registradas por él han sido The Roving Band, Los Culpables o la propia F.B. Blues Band. En la actualidad maneja un amplio repertorio que abarca desde el blues más profundo del corazón de Mississippi hasta el más eléctrico de Chicago. El sábado en la Cochera de La Herradura (23h).

BORABORA: 12+1 AÑOS RECETANDO MÚSICA

Sí, no es una cifra cualquiera, da yuyu, pero puestos a celebrar ¿por qué no hacerlo también en plena adolescencia? Eso han pensado en la disquería Borabora, y se han tirado a la piscina de hacer una fiesta de cumpleaños de un día entero. Así por la mañana en su pequeño espacio interior estará Ismael Cámara de Apartamentos Acapulco con sus canciones propias. Y por la noche , en el Planta tres actuaciones de tronío. Nuestros Palmar de Troya y los chiclaneros Tic Muay Thai ejerciendo de anfitriones del dúo La Joya (Ricky Lavado y Manel M. Hontoria, con pasado en Cuzin, Standstill, Nudozurdo, Egon Soda…) ¿Apartamentos Acapulco y la Joya? ¿Para cuándo juntos en Torrenueva también?

BLOODSTAINS: PODER ADOLESCENTE

Cuarteto procedente de Santa Ana, sur de California, lo forman Cesar Marín, David Espinoza, Nick Espinoza y Vicent Catanho, que, a pesar de esos apellidos tan mex, se aplican con intensidad y dedicación al punk más visceral e inmediato. Escucharlos es recibir un sonido tan inconfundible que no puede negar la influencia de Adolescents o Agent Orange: sonidos reverberados y cadencias constantes, palm mute intenso, voces desgarradoras, además de estridentes secciones de guitarra que evocan las sesiones de patinaje y punk de principios de los 80. Los trae el colectivo Poder Adolescente que predica la religión del nuevo punk en esta parroquia. Junto a los ratoneros Pegamento estarán en el Plantabaja el domingo en sesión de noche (21h).

VALENTÍN MURILLO: FLAUTA CUATRO X CUATRO

El flautista y tenorista sevillano Murillo es bien conocidos por la afición granadina dado que aquí se le despertó el interés musical y ha vivido muchas noches entre nosotros animando la escena local. Pasó por el Conservatorio granadino y suma mucha experiencia en los terrenos de la fusión jazzística, con estilos que van desde el pop al flamenco, pasando por el mestizaje o la clásica. Además ha trabajado en ámbitos como el de la danza, el teatro y el flamenco con destacados artistas formaciones y, entre otros, Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, Vagalume Teatro, Anlage (danza oriental), Lidia Valle (Festival Minas de la Unión), Chua Alba, Javier de Carmen, o Sergio el 'Colorao' entre muchos. Sus últimos proyectos, rodeado de amigos, han sido la Ópera Rock 'Aventuras y Desventuras de un Israelita Espacial' y el grupo Ingesta. Estará al frente del concierto dominical de Oolyakoo con su quinteto (20h).

