Noviembre, mes del Jazz en Granada

Del 25 de octubre al 8 de noviembre de 2025, Granada disfrutará de la 45ª edición de su festival internacional de Jazz, uno de los ... eventos más antiguos y prestigiosos de Europa de este género. Pero no nos confundamos, a pesar de la longevidad, podía ser denominado 'el increíble festival de Jazz menguante' porque desde sus momentos estelares, con ediciones que llenaban un mes entero de conciertos, hemos llegado a la actualidad con cinco noches en su programa central. Trayectoria decreciente directamente relacionada con la implicación de las instituciones públicas, cuyas aportaciones, en el caso de varias Administraciones han desaparecido (notándose directamente en programas reducidos y precios sin subvención), quedando el sostén económico del festival prácticamente en su totalidad en manos del público que asiste.

Han pasado ya 45 años desde que el promotor José María Ojeda convocó aquella primera Muestra de Jazz y Blues de Granada en el Auditorio Manuel de Falla, y dos más desde que se programaron (fuera de esta serie) las noches de 'Freejazz en la Universidad' y el 'Festival de Jazz de Granada', ambos en el Hospital Real, o las 'Cuatro horas de jazz' en el Estadio de la Juventud. En estos años, se han cultivado varias cosechas de nuevos músicos en la ciudad, dándose la circunstancia, por otro lado, de que el circuito local está lleno de músicos jóvenes interesados por esta música, en ocasiones y paradójicamente, más jóvenes que el público que los escucha. Bienvenido sea el Festival Internacional de Jazz una vez más.

Quién es quién en el Festival de Jazz

Mateo Ortega y los Sugar Dadies

Anticuada se ha quedado el reparto de la apreciable película 'Granada Blues' (búsquenla y revísenla, vale la pena) puesto que los protagonistas son ya muchos más. Entre otros nombres de reciente factura encontramos a Mateo Ortega, guitarrista de querencias americanas con debilidad por la expresión más blusera 360º, y más cuando titula a sus Sugar Dadies. Una denominación simpática para parte del equipo, ya que la sección rítmica de Pepe Castro y Antonio Valero, es también la de La Blues Band de Granada, toda una institución, y Juan Justicia, el superguitarrista de The Fixed, así que Ortega está arropado por la crema de la crema. Su actuación será el jueves 30 en el las estación de metro Alcázar Genil (20h).

Tony Momrelle

El Festival central abrirá telón con el soul inglés de la garganta de Tony Momrelle. Calificado como «uno de los músicos de Soul más emocionantes y significativos de la escena británica moderna», ha recibido titulares que le emparejan con un Stevie Wonder de este lado del Atlántico. Momrelle es una de las voces de la multibanda Incognito, con quienes vino a Salobreña hace unos años, aunque tiene su carrera individual paralela de un par de décadas. En ese tiempo ha puesto su cálida voz al servicio de otros artistas como Gloria Estefan, Celine Dion, Janet Jackson, Whitney Houston, Chaka Khan, Sade… y hasta acompañó a Earth, Wind & Fire en una gira. Inaugura esta edición del Festival de Jazz el viernes 31 a las 21h en el teatro Isabel.

Harold López- Nussa

Los hermanos Ernan y Ruy López-Nussa son los fundadores en Cuba de una saga de músicos que ya va por la segunda generación con Harold y Ry Adrián. En el caso de Harold, que escogió el piano como su tío, el gigante del jazz Ernan, se ha hecho un nombre importante en el mundo del jazz en las últimas décadas desde que ganó el prestigioso Concurso de Jazz de Montreux en 2005. Su música refleja toda la gama y riqueza de la música cubana, con su distintiva de elementos clásicos, folclóricos y populares, en la tradición de los clásicos Frank Emilio, Peruchín, Emiliano Salvador o los Valdés, de los que Chucho ha dicho que Harold está «en la vanguardia de una nueva generación de músicos» y posee «un sutil ideas brillantes y un estilo musical único». Tras la edición de 'Timba a la Americana' en el 2023, ha llegado Nueva Timba (2025), registrado con la misma banda que trae a Granada. La noche timbera será el sábado 1 en el teatro Isabel (21h).

Brandee Younger

Tras escuchar en esas tesituras al arpista Omar Castañeda , ya no parece extraño pensar en un arpa tocando Jazz. (ni otros instrumentos: estos días se ha hecho viral una gaitera en los mismo téminos). Younger es una arpista, compositora y directora de banda reconocida por su trabajo innovador mezclando jazz, soul e influencias clásicas. La suya es «una música fuera de tópicos, mística y terrenal, con referencias que pueden ir de la música clásica hasta el soul más auténtico, sensual y desgarrador», se escribió de ella. Se ha convertido a la arpista en una heredera de Alice Coltrane (¡ha tocado con su propio instrumento como homenaje!) y como la Sra Coltrane sugiere un viaje a una extraña zona de paz e introspección, sin olvidar nunca el latido del groove. Una de las propuestas más originales de este año. Sucederá el jueves, 6 de noviembre.

Jazzmeia Horn

De ella dijo el mítico vocalista Jon Hendricks que «tiene una de las mejores voces que he oído en cuarenta años». No es para menos: esta cantante y compositora nacida en Dallas ganó en 2015 el definitivo concurso 'The Thelonious Monk Jazz Competition', (también el 'Rising Star Female Vocalist') y ha sido comparada con Sarah Vaughan, Betty Carter y Nancy Wilson. En 2017 publicó su primer disco, 'A Social Call', un registro que la llevó a los Grammy. Como manda la tradición (su nombre no es casual, se lo puso su abuela, y ya lo dice todo) es una voz de crianza eclesial, puesto que sus padres estaban involucrados en el ministerio y su abuelo, el Reverendo B. L. Horn, era un ortodoxo bautista del sur en un templo en el que su abuela era la organista. La escuchamos ya en Almuñécar, donde rozó el cielo muy por encima del castillo de San Miguel. El viernes 7 estará en el Teatro Isabel.

Richard Bona

No conviene que pasen muchos años sin que Richard Bona venga por aquí, porque sus conciertos son una bendición de los que se sale con ganas de vivir. Bona es sinónimo de buena notica, siempre. De origen camerunés es uno de los artistas que mejor ha sabido fusionar los sonidos y tradiciones musicales de su África natal, la influencia europea, el jazz americano y la música cariubeña. Además de compositor, es un excelente cantante con una increíble capacidad natural de tocar cualquier instrumento, y uno de los mayores virtuosos del bajo eléctrico de la actualidad. Ha sido señalado como el más genuino seguidor de Jaco Pastorius, y ante él se han rendido estrellas del pop, del rock y del jazz. En este concierto, que cierra el festival, presenta su Asante trío (en bantú significa 'Gracias'), formado el pujante pianista Jesús Pupo y el solicitadísimo baterista (por ejemplo de Spyro Gyra) Ludwig Alfonso, ambos habaneros (¡el festival se abre y cierra con cubanos, por qué será!). El sábado 8 en el teatro Isabel.