Noviembre, mes del Jazz en Granada

Arranca la edición número 45 de su festival

Juan Jesús García

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:41

Comenta

Del 25 de octubre al 8 de noviembre de 2025, Granada disfrutará de la 45ª edición de su festival internacional de Jazz, uno de los ... eventos más antiguos y prestigiosos de Europa de este género. Pero no nos confundamos, a pesar de la longevidad, podía ser denominado 'el increíble festival de Jazz menguante' porque desde sus momentos estelares, con ediciones que llenaban un mes entero de conciertos, hemos llegado a la actualidad con cinco noches en su programa central. Trayectoria decreciente directamente relacionada con la implicación de las instituciones públicas, cuyas aportaciones, en el caso de varias Administraciones han desaparecido (notándose directamente en programas reducidos y precios sin subvención), quedando el sostén económico del festival prácticamente en su totalidad en manos del público que asiste.

