Novela, arte, música, cerveza y tapas especiales en el cierre de Granada Noir

Granada Noir, el festival multicultural patrocinado por Cervezas Alhambra y dedicado al género negro y criminal, llega a su final este fin de semana con ... una programación centrada en la novela y la música.

La jornada del sábado arrancará a las 10.30 en la galería El Silo Eléctrico con una visita guiada del artista Luciano Sánchez a su obra 'Losers', encuadrada en el género del Surrealismo Pop Urbano.

A las 12, en Ruta de Azafrán, los Encuentros Especiales Cervezas Alhambra nos traen a Juan Carlos Galindo para hablar sobre 'Matar y morir en provincias', partiendo de su novela 'Muerte privada'. La tapa que el chef Javier Feixas ha preparado para la ocasión es 'Esencia de Segovia', cochinillo crujiente con su jugo adobado y puré tostado de coliflor.

La novela arranca en Segovia, en marzo de 2022. Una nueva pista reabre el caso de Leticia Santos, una chica desaparecida hace veinte años en los alrededores del Alcázar. Su madre está segura de que Leticia encontró su destino fatal en un frondoso valle que protege el castillo y lucha para que el proceso no se cierre en falso. Entra entonces en juego el periodista Jean Ezequiel, quien en compañía de la detective privada Teresa Trajano se vuelca en dar con el homicida. En medio de las pesquisas, el atroz asesinato de la joven Isabella Meyer siembra la investigación de dudas: ¿estamos ante un asesino en serie?

Y por la tarde, a las 19 horas, concierto de la Banda Municipal de Música en el Auditorio Manuel de Falla con un homenaje al centenario de Paul Newman.

Este año se cumple el centenario del nacimiento de Paul Newman, uno de los grandes mitos del cine clásico. Con motivo de esta efeméride, la Banda Municipal de Granada y el Cine Club Universitario se unen para rendir homenaje al inolvidable actor, director y filántropo. Un concierto especial evocará algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de su filmografía, combinando música, cine y memoria. Una celebración de su carisma eterno y de una trayectoria que sigue iluminando la pantalla, cien años después.

El domingo, despedida y cierre

El domingo, a las 13 horas, la escritora Susana Martín Gijón pondrá el broche de oro a la undécima edición de Granada Noir en el Gran Café Bib-Rambla con el último de los Encuentros Especiales Cervezas Alhambra. Allí conversará sobre 'La Granada histórica como escenario negro-criminal' a partir de su novela 'La Capitana'.

La tapa especial que el establecimiento ha preparado para la ocasión es '1585', un hojaldre de pollo y almendras es un reflejo de la clara influencia nazarí en la cocina cristiana de la época en la que transcurre la novela. Sus ingredientes: hojaldre de trigo, pollo, almendra, pasas, cebolla, perejil, cilantro, cúrcuma, jengibre y canela.

La novela arranca en Granada, en 1585. En una ciudad aún marcada por las heridas de la Reconquista, Sor Ana de Jesús, conocida como «la capitana» por su carácter firme y su temple impenetrable, lucha por mantener a flote su convento. Todo cambia cuando el cuerpo de un hombre brutalmente desfigurado aparece en el claustro, amenazando con poner en entredicho la reputación de su comunidad religiosa. Nadie sabe quién es el difunto ni cómo ha llegado hasta allí.

A pocos kilómetros, en una colina que domina la Alhambra, San Juan de la Cruz dirige el monasterio masculino de la misma orden. Amigo y consejero de la priora, se une a ella para desentrañar el misterio. Juntos, Sor Ana y fray Juan forman una pareja de investigadores tan inusual como fascinante, decidida a descubrir la verdad mientras intentan mantener el secreto a salvo de las miradas del poder. Su pesquisa los llevará a revelar un enigma capaz de sacudir los cimientos espirituales de la Corona.