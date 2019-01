'Nieve y Cieno' cumple cien años Algunos números históricos de 'Nieve y cieno'. El Opúsculo Anual dedicado a la memoria del Magistral Domínguez se publica cada 2 de enero desde 1919 La publicación presume de ser la más antigua en su género en Andalucía J.J. PÉREZ GUADIX Martes, 8 enero 2019, 01:04

Llega el 2 de enero y con la resaca aún de las celebraciones del Año Nuevo, en Guadix comienza a circular la revista 'Nieve y Cieno'. El pequeño volumen, de aspecto austero, con su clásica portada color crema, llega a cerca de mil lectores al año. En esa misma fecha se recuerda el fallecimiento del sacerdote José Joaquín Domínguez. Así ocurrió por primera vez hace cien años, en 1919. La publicación periódica 'Nieve y Cieno' cumple este año, por tanto, su primer centenario.

La publicación nació tres años después del fallecimiento del sacerdote José Joaquín Domínguez, conocido en Guadix como el Magistral Domínguez (2 de enero de 1916) a quien está dedicada, convirtiendo en cabecera de la publicación el título de la laureada novela del Magistral. Se presenta como 'Opúsculo Anual' y tiene por vocación enaltecer la memoria del que fue Magistral de la catedral, tal y como reza, año tras año, en la primera página.

'Nieve y Cieno' ha saludado ya a dos siglos y puede presumir de ser la más antigua de Andalucía en su género. Sólo durante la Guerra Civil, y algunos años de crisis, la publicación aparcó su puntualidad. 'Nieve y Cieno' ha tenido que reinventarse en dos ocasiones después de su primera etapa y la actual que se acerca ya a los 30 años. 'Nieve y Cieno', cumple cien años y en la editorial de su último número se recuerda las tres etapas que ha tenido hasta el momento: «la primera fue desde 1919 a 1930 con doce números publicados; la segunda desde 1949 a 1976, con veintiséis números publicados y la tercera desde 1995 a 2019 con otros 28 números publicados». Por tanto, la etapa actual, a cuyo frente se encuentra Manuel García Vega, es por tanto la que más números ha sacado a la calle.

Aunque la figura y la memoria del Magistral está presente a fin en cada número, en el nacimiento de esta publicación está también el impulso del accitano Juan Ruiz Ferrón (1888-1975), admirador del sacerdote. Desde su fundación Juan Ruiz Ferrón hizo un esfuerzo titánico por mantener la publicación «cuyo coste le pertenecía por su libre albedrío humilde y generoso» tal y como recordó tiempo después Juan Aparicio.

En el número de enero de 1975, un mes y medio antes del fallecimiento de Juan Ruiz, este dejó por escrito un testamento para los continuadores de su labor y en el que definía a su publicación como «portavoz de los destinos públicos de nuestra amada ciudad». Aunque la publicación ha sido siempre un homenaje al Magistral Domínguez, José Asenjo dijo en su día: «No es su fidelidad al recuerdo del magistral Domínguez lo más destacable de Juan Ruiz; para mí, lo que verdaderamente resume su vida, fue su entrañable, generoso y desinteresado amor por Guadix, la ciudad que le vio nacer; Guadix era su oxígeno y su sangre».

Según su actual director, la publicación se nutre de colaboraciones variadas en la que la única norma a seguir es «el respeto». «El opúsculo, como tal, es un lugar ideal para contar, dejar constancia y ser testigos de nuestra historia y cultura, además de ser, como somos, una vieja referencia cultural y social en nuestra ciudad», comenta la editorial de su último número. «Es el único medio en el que la gente puede escribir de lo que quiera», apunta García Vega, «ya que no estamos condicionados por la publicidad ni por las subvenciones». El director reconoce que en la última etapa tan sólo se ha «censurado» una palabra, aunque no se modificó el fondo del artículo.

La publicación depende exclusivamente de la generosidad de sus donantes, incluso el reparto es gratuito por lo que cada número es casi un milagro. Con los tiempos que corren, 'Nieve y Cieno' sigue fiel a su formato: su publicación en papel, la encuadernación con tapas color crema y sus fotografías en blanco y negro. La revista no se ha planteado dar el salto a redes sociales. No obstante, el director no se opone a que la obra se difunda en la red.

Aunque no es su propósito, el eco de 'Nieve y Cieno' también llega a la red. Como todos los años algunos de sus artículos saltan del papel al comentario de la red. Este año ha destacado uno dedicado a la muerte de Federico García Lorca y en el que se comenta sin paños calientes que fue la orientación sexual del poeta.

La libertad de los colaboradores se traduce en variedad y esta variedad en los temas en los que se inspiran los colaboradores es la que hace de la revista una «obra para guardar», asegura García Vega. Se trata, a juicio de García Vega, de temas «importantes, curiosos y siempre interesantes para los lectores». Unas veces son artículos literarios, de opinión o, incluso científicos, y nunca falta un artículo dedicado al magistral. Este año, coincidiendo con el centenario de la publicación, en sus páginas se hace un par de reseñas biográficas tanto de magistral como de Juan Ruiz.

La tirada de la revista es limitada, sólo 800 ejemplares este año. No obstante, unas 200 revistas, asegura Manuel García, toman rumbos internacionales con los que llevan las variadas inquietudes de sus colaboradores a distintos rincones del planeta. Se cumple así también uno de los objetivos de la revista, el de ser puente de las aspiraciones de los accitanos estén donde estén.