La escritora Maribel Barreiro. José Ramón Ladra

Maribel Barreiro

Escritora
«Yo no necesito salvar el alma de la gente»

En 'Jaque a Lucifer', una pareja de detectives debe resolver el crimen de un mafioso ruso a los pies de la estatua del Ángel Caído, en una trama de drogas y criptomonedas

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:37

Comenta

Escritora tardía, que comenzó a cursar talleres de creación literaria y a escribir sus primeros cuentos después de la jubilación como abogada, Maribel Barreiro debuta ... en la novela con un 'thriller' policíaco. Titulado 'Jaque a Lucifer' indaga en un crimen a un mafioso ruso debajo de la estatua del Ángel Caído en el parque de El Retiro, un territorio bajo el fuego cruzado del narcotráfico y donde se reúnen los aficionados al ajedrez. «Para mí, las drogas son el infierno en la Tierra», dice. «Trabajo los símiles para dar a entender que el cielo es el paraíso hasta que llegan las drogas, que es la pérdida de la voluntad. En la novela, el inspector López, su protagonista, es el arcángel que los echa del cielo y toda la lucha del inspector es contra la droga».

