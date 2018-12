«Necesitaba adentrarme en la obra de Federico, poeta que tanto he amado» Miguel Poveda, que cierra en Granada su gira 'Enlorquecido'. / IDEAL Entrevista a Miguel Poveda, cantaor | Apasionado por Lorca, Miguel Poveda llega a Granada este jueves para presentar su espectáculo 'EnLorquecido' después de una gira por gran parte de España presentando este disco JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS GRANADA Lunes, 17 diciembre 2018, 00:48

Tras un trabajo de investigación sobre la obra de Federico García Lorca el cantaor catalán, uno de los flamencos más en forma del momento, nos ofrece doce canciones que repasan la trayectoria del comprometido poeta andaluz. Después de una gira minuciosa que le ha llevado a recorrer gran parte de España presentando este disco, Poveda ha decidido terminar en Granada como guinda especial dentro de su imaginario. Con 'EnLorquecido' -un romántico concepto acuñado por Juan de Loxa-, Miguel da un nuevo paso en su carrera de conocimiento musical a la sensibilidad de nuestros poetas para acercárselos con su música al gran público.

-¿Tiene algo de especial acabar la gira 'EnLorquecido' en la tierra del poeta?

-Claro que sí, tiene toda intención. Después de la larga gira por toda España con este trabajo, acabar en Granada como punto de partida, y también como punto y final de esta comunión con Lorca, es algo indescriptible.

-¿Hasta qué punto está 'EnLorquecido' Miguel Poveda?

-En verdad estoy totalmente 'EnLorquecido'. Nunca pensé que iba a llegar a ese punto de locura, de bendita locura. Y agradecido a Federico por todo lo que nos aporta a nivel humano. Es un ejemplo a seguir, su filosofía de vida, su compromiso social... Tenía que haber en mi discografía un trabajo dedicado a Federico, un poeta que tanto he querido y he amado pero que he pasado un poco a su alrededor y necesitaba adentrarme en su obra.

-¿Se volverá a perder por los rincones de la cuidad como dijo que hizo para encontrar la inspiración?

-Seguramente. Ya estuve antes del disco de forma anónima durante dos años. Ahora iré un par de días antes del concierto y recorreré las calles y las plazas que probablemente recorrió Federico. Allí se respira poesía.

-¿Ha sido fácil llegar a Federico?

-Lorca es tan asequible como difícil, a cada uno nos llega de una forma diferente. A Federico ya lo conocía por haberlo cantado y haber leído los 'Sonetos del amor oscuro. Lorca me había llegado por los cantaores que se habían acercado a él, Camarón, Enrique Morente, que son básicos, y por Carmen Linares con su trabajo sobre las Canciones Populares. Textos profundos que me han ido atrapando hasta encontrar mi Federico particular a quien le he ido cantando todos estos años hasta decidir hacer una obra sola de él.

-¿Cuántos Lorca ha encontrado?

-Ya lo decía él en sus cartas, que en él se hallaban muchos Federicos. No sólo está el Federico del Romancero o el Federico muerto de amor que conocemos, también está el Federico entusiasta, el viajero, el premonitorio, el comprometido socialmente...

-¿Aparte de su poesía, ha llegado también a su teatro, a su pensamiento, a su palabra?

-Por supuesto. Federico es todo eso. Es un conjunto. La magnitud de su persona y de su obra. También a su correspondencia. En el disco músico de él una carta.

-¿Es García Lorca el poeta del flamenco?

-Creo que sí. Los flamencos nos hemos acercado a sus poemas, pero antes se acercó Federico al flamenco con sus conferencias, con su 'Poema del cante jondo', con el 'Romancero gitano'. Es el poeta más flamenco.

-¿Dónde habría llegado si no hubiera sido fusilado en el 36?

-Hizo tanto, escribió tanto, en sus pocos años de vida. Tenía treinta y algo cuando lo asesinaron. Si hubiera vivido unos años más su obra sería inmensa, que ya lo es, pero habría sido más rica en cantidad y también en calidad. Aunque no una muerte fue tan pequeña, como dice uno de sus poemas. Federico sigue vivo.

-¿Con este panorama político no lo perseguirían de nuevo?

-No lo creo. Los tiempos han cambiado. Lo que sería necesario es encontrar por fin sus restos y establecer una tumba donde podamos ir sus seguidores a venerarlo y a llevarle flores.

-¿Qué opina del flamenco granadino?

-Granada es una ciudad muy flamenca, a la que hay que tener en cuenta, donde tengo grandes amigos. Granada ha dado grandes nombres para el flamenco como Enrique Morente, Eva Yerbabuena, Marina Heredia o los Habichuela.