Nao Murata y Jaana Felicitas. María Dolores Martínez

Nao Murata y Jaana Felicitas, la representación femenina de Hocus Pocus

Las ilusionistas japonesa y la alemana confían en que el número de mujeres en este arte crezca con el tiempo

María Dolores Martínez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:54

Comenta

La japonesa Nao Murata y la alemana Jaana Felicitas son la representación femenina de este festival. Curiosamente, ambas proceden de culturas bien distintas y han ... participado en el programa 'Engañame' de Las Vegas, donde ilusionistas internacionales intentan engañar con sus trucos a magos americanos. Que haya magas en este tipo de eventos no es algo habitual, tal y como explica Miguel Puga. «Por mi, me gustaría que hubiese veinte. Cuesta en las actividades de magia pero cada vez hay más desde hace años. Nosotros las hemos apoyado desde el principio y hemos buscado mujeres magas porque tienen otra visión y otra sensibilidad». Las dos magas «tienen una energía súper bonita y una manera de mirar y de acariciar los sueños de manera distinta. Yo aprendo de ellas y del arte de otros magos».

