Nao Murata y Jaana Felicitas, la representación femenina de Hocus Pocus

La japonesa Nao Murata y la alemana Jaana Felicitas son la representación femenina de este festival. Curiosamente, ambas proceden de culturas bien distintas y han ... participado en el programa 'Engañame' de Las Vegas, donde ilusionistas internacionales intentan engañar con sus trucos a magos americanos. Que haya magas en este tipo de eventos no es algo habitual, tal y como explica Miguel Puga. «Por mi, me gustaría que hubiese veinte. Cuesta en las actividades de magia pero cada vez hay más desde hace años. Nosotros las hemos apoyado desde el principio y hemos buscado mujeres magas porque tienen otra visión y otra sensibilidad». Las dos magas «tienen una energía súper bonita y una manera de mirar y de acariciar los sueños de manera distinta. Yo aprendo de ellas y del arte de otros magos».

Con las dos magas hemos oportunidad de dialogar mientras preparaban sus actuaciones en el Centro Federico García Lorca. La alemana Jenna Felicitas fusiona movimiento, música y magia en cada espectáculo. No en vano, estudió danza contemporánea en la New York City Danceschool en Stuttgart, el Broadway Dance Center en Nueva York y el Studio Harmonic en París. Es su primera vez en Granada y está «encantada de trabajar en un lugar tan bonito y fascinante y en este festival, con una organización estupenda. Me siento muy cómoda y, además, tengo la oportunidad de actuar en diferentes galas y escenarios, como el Centro Federico García Lorca o el Teatro Isabel La Católica. Esto me aporta diferentes sensaciones». Explica que el papel de la mujer en la magia ha sido muy reducido hasta hace pocos años y no ha tenido voz durante mucho tiempo. Por ello «necesitamos nuevas generaciones y gente joven interesadas en la magia para que sientan este arte y que su sitio es este. Esto llevará su tiempo». En su caso. el baile es aún más mágico. «Siempre ha sido muy especial para mí y por ello siempre intento hacer algo nuevo».

La japonesa Nao Murata destaca por su capacidad de hacer llegar al espectador escenarios fantásticos, llenos de belleza y poesía. Está «agradecida por compartir todas las sensaciones de mi espectáculo por vez primera ante este auditorio». Granada «es una de las ciudades más bonitas que he visitado en mi vida». En referencia al papel de las mujeres en la magia, «tienen energía, poder, coraje y una especial sensibilidad. Por eso espero que haya muchas oportunidades para ellas».