Los músicos de Granada brindan por 30 años de Planta Baja La mítica sala de conciertos mezcló anoche a medio centenar de artistas de la ciudad en el escenario. Los festejos continúan hoy y mañana con veladas de entrada libre EDU TÉBAR Granada Viernes, 27 septiembre 2019, 17:27

«¿Qué diablos hay en Planta Baja?». Esta era la pregunta recurrente entre quienes protagonizaron en los ochenta la historia de la sala de conciertos de referencia en Granada. Y es la misma cuestión que sobrevolaba anoche, en el arranque de las tres veladas de puertas abiertas con las que el Planta celebra 30 años en su ubicación actual, la calle Horno de Abad. La larga bancada de piedra que se erige sobre la vía desde el Carril del Picón ha sido cómplice de muchos de los fenómenos clave en la música de este país en las últimas tres últimas décadas.

En realidad, Planta Baja nació antes y unos metros más abajo, en Obispo Hurtado, en 1983. Pero fue en 1989 cuando empezó a adquirir solera con espectáculos en directo. Un universo que se expande al bajar unas escaleras. Y un cosquilleo ante lo imprevisto que permanece, por más que pasen los años. El Planta es el homólogo sureño de El Sol de Madrid. Todo artista conocido o por conocer ha pisado este escenario.

Punto cardinal en la piel del toro. Eje de la vanguardia musical en Andalucía. Revelación de universitarios. Aglutinante de modernidad. El Planta es el pulmón de la escena granadina. Y la música de Granada no sería lo que ha sido sin el Planta. Desde hace tres lustros, el equipo de Eskorzo lleva las riendas del local. Anoche, Rebeca Guarde brindaba eufórica y lanzaba obsequios al público –mayoría joven– para conmemorar la feliz efeméride.

Sobre las tablas, músicos de grupos como 091, Lori Meyers, Niños Mutantes o Amparanoia se mezclaron promiscuamente este jueves para sorprender tocando versiones insospechadas. Una excusa, en definitiva, para soplar velas como no puede ser de otra manera en Planta Baja, con la música en vivo como hachón. Medio centenar de nombres desfilaron por el escenario, creando 'superbandas' fugaces e irrepetibles.

Lo mismo ocurrirá este viernes, a partir de las 20.30, con las apariciones anunciadas de Apartamentos Acapulco, Radio Palmer, Toulouse, Harakiri Beach, La Santoro, Calavera Cósmica, Inés y Los Inesperados, Madame Popova, Vita Insomne y Las Dianas. Este sábado, culminarán los festejos (con el mismo horario) Red Passenger, Los Bomberos, Enrique Octavo, Papaya Club, Maniobra Heimlich, Nilsson, Javi Tejero, Nievla, Lebend e Indianápolis.

Durante tres horas, varias generaciones de la Granada musical se fundieron este jueves en Planta Baja. Un animoso vaivén que cerró Tony Moreno, el cantante de Eskorzo, entonando un himno de Lagartija Nick, 'Nuevo Harlem', que sonó en su garganta quejumbrosa casi a 'mashup' de La Chana. Rostros procedentes de Unidad y Armonía, Carmencita Calavera y Pájaro Jack ejercían de secuaces. Antes, el barbado vocalista dejaba atónito al personal con una lectura imposible del clásico 'Yo quiero verte danzar', de Franco Battiato. También se acordaron de Lagartija parte de Valparaíso, Niños Mutantes, Estévez y Los Bomberos, al rescate de 'Déjalos sangrar'.

El sabor latino lo puso Amparo Sánchez (Amparanoia), evocando a Mano Negra ('Mala vida') y a Los Lobos ('La Bamba'), aupada por un combo solvente en el que brillaba la guitarra ratonera de Moncho y la trompeta de Jimi García (Eskorzo). ¿Más instantáneas? El cante de Víctor Lapido y Natalia Muñoz (Dolorosa), guitarras al hombro, de melodías aterciopeladas de Sufjan Steven ('Chicago') y Tom Petty ('You and me': la segunda vez que 'Chico' Lapido la interpreta en el Planta).

Apartamentos Acapulco se fusionaron con porciones de Red Passenger, Pajaro Jack y Niños Mutantes para tender un puente con el 'indie' argentino de raigambre granadina. Cayeron 'Mi próximo movimiento', de Él Mató a un Policía Motorizado, y 'Picos tres', de 107 Faunos; grupos, ambos, proyectados en España a través de Los Planetas. A su vez, Águeda (La Santoro), Natalia Martín o Clarise (Modelé Fatale) tiraron de France Gall, Blondie o Niños Mutantes. David Fraile (Agáchate Maldito) incluso emuló a Josele Santiago. Supervivientes de Zutaten, Ratanera o Red Soul Community participaban en este juego de intercambios. Con una salvedad, Colectivo Da Silva, que son demasiados y mereció la pena contemplar su magistral reinvención de 'El muchacho de ojos tristes' de Jeanette. Luego, bordaron su versión «no desautorizada» del 'Nena, ven a por eso', mandanga de La Zowi.