Todas las músicas se citan en Granada

Nueva entrega del ciclo mensual del ciclo Dejazz conkla trompetista catalana Alba Careta, que tocará y hablara de lo que es esta música para ella. ... Hace siete años supimos de ella tras aparecer con fuerza con el disco 'Orígens', un álbum muy alabado por público y crítica (que le concedió el Premio Enderrock 2018 a mejor álbum de jazz del año). Nacida en Avinyó (Bages), Careta comenzó los estudios de trompeta jazz en la ESMUC barcelonesa y los terminó en el Koninklijk Conservatorium de La Haya, donde formó su propio grupo. A la trompeta llegó casi por casualidad cuando descubrió que su abuelo, al que no llegó a conocer, había sido cornetista. De sonido poderoso, redondo, cálido y contemporáneo, en último disco, 'Teia', hace «un ejercicio de purgación a través del fuego, pero también de celebración». También se la ha visto en formaciones como Balkan Paradise Orchestra y en sus conciertos también le gusta mezclar su música con canciones tradicionales catalanas. Centro Lorca el jueves (19:30h).

POP SOÑADOR

El músico neozelandés con el tiempo ha sido muy conocido en el mundo del pop más allá de los círculos cultistas que situaron sus marcas (Galaxie 500, Luna, Dean & Britta…) en su justo sitio de referencia, comprobando como su sombra ha crecido con el tiempo con decenas de bandas flotando en la vaporosa e insinuante cola de sus canciones. Uno de los totems del Dream Pop ha aparecido en algunas ocasiones, con sus Luna y Galaxie en segundas juventudes, en aquel memorable ciclo que organizaba el añorado Enriqe Novi llamado Fonorama. También sus socios Damon & Naomi lo hicieron en pequeño club para solaz de sus seguidores. Wareham vuelve con el argumento de 'reponer' en los escenarios su segundo disco con los Galaxie 500, 'On Fire', de 1989, considerada la piedra angular de la marca, si bien serán obligatorias piezas posteriores. Los más cafeteros seguro que se han leído ya sus memorias de aquella época 'Postales negras', recuerdos de juventud (Libros de ruidos), con prólogo de Ignacio Juliá). Estará en el Teatro Cajagranada el jueves (21h).

CANTAUTORES UNIDOS S.A.

Catorce conciertos participarán este año en el ciclo 'Abril para vivir', que se realiza entre el 25 de Abril y el 1 de Mayo, con actividades en la capital y en diversos puntos de la provincia. Esta semana está dedicada a la canción de autor sirve de homenaje anual a Carlos Cano, de cuya canción 'Luna de abril' tomó el nombre hace 24 años, por cuyo concurso (viernes y sábado CR Santo domingo 20h). Esta edición ha mirado hacia la parte más eléctrica del sector, el 'rock de autor', como elemento unificador de la selección de conciertos, como la actuación de Ress, que presentará un espectáculo audiovisual basado en la obra épica 'La Odisea' (domingo TCajagranada 20h). De viernes a domingo en diversos puntos de la ciudad.

MEZCLA RICA

Esta marca llega desde Madrid, donde nació hace cinco años, en firme ya un año después con la publicación de su debut 'Gualicho'. Gracias al circuito de 'Artistas en Ruta', Javier Calequi (músico y director musical de Jorge Drexler), Lauri Revuelta y Luisa Corral debutan por aquí con su hibrido de funk, el afro pop o los ritmos latinos, que convierten sus presentaciones en un fresco ventilador de ritmos. En su última entrega, 'Mezcla Rica' (¿se puede ser más explícito?) cuentan con la colaboración de Jorge Drexler, Xoel López, Kevin Johansen, Francisco el Hombre o Lido Pimenta. En la Copera el viernes (21h).

EN VIVO Y EN DIRECTO

Desde sus inicios, el fuerte de LN ha sido su tremendo directo. Pocas bandas actuales o pretéritas tienen una puesta en escena tan descomunal como los granadinos, así que se han propuesto, en caso de que sea posible, prensar en un disco semejante explosión de energía desatada. Si es posible, repito. Al menos lo van intentar. Como también parece complicado resumir 35 años y dieciséis discos, desde el 'Hipnosis' de 1991 a 'El perro andaluz' de 2022 en un solo repertorio; complicada faena de poda drástica aunque sea en dos días de concierto. Teatro Cajagranada el viernes y sábado (21h).

KANKANEANDO

Juan López Canca es 'El Kanka'. Un nombre más de la abundante cantera malagueña que copa los escenarios más populares. En su caso con mucha vida en sus historias y no poco sarcasmo de a pie. 'Cosas de los vivientes' y actualmente 'Las canciones' han sido los títulos con los que ha retomado la actividad tras un periodo de pausa mental, y real, para recargar ánimo y ganas después de un decenio largo sin parar. Pero su mucha gente no le ha olvidado, y vuelve donde lo dejó: llenando donde va; sucedió junto a nuestro paisano El Jose en el Palacio Deportes madrileño, también en Granada a banda completa, y ahora vuelve de nuevo (¡el cantautor también regresa dos veces!) al mismo escenario pero en su gira en solitario. Palacio de Congresos el viernes (21h).

MUNDOMUNDIALISMO SONORO

'Música de los Mundos' fue una iniciativa que nació a principios de los años 90 del siglo pasado con motivo de las celebraciones del quinto centenario de las Capitulaciones de Santa Fe. Fue un proyecto que trajo a la ciudad de la Vega a enormes nombres de la música del mundo. Así se pudo presenciar las actuaciones de Celia Cruz, El Gran Combo de Puerto Rico, Salif Keita, Ray Lema, Tito Puente, Angelo Branduardi, Gwendal, Toumani Diabaté, Kiko Veneno (¡por primera vez en Granada!), Radio Futura, Ketama etc. Una programación estelar que fue absoluta pionera en nuestra Comunidad en este sector, y replicada rápidamente en otros festivales posteriores. Este año retoma su esplendor de antaño con las actuaciones de la brillante figura de la música tradicional cubana y el jazz latino 'Robertico' Fonseca, y el grupo de Dani Macaco, acompañados de Soneros de Ley, Oh My Rita, Brassbandicot, 90Roll, Enclave Latino y como animador Alex Garvín DJ. Tres días de grandes músicas mundomundiales a precio de saldo: 0€. Viernes (22h), sábado (22h) y domingo (13h) en la Plaza José Martí de Santa Fe.

MAGISTERIO DE BLUES

El londinense Julian Bourne es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. Escritor, compositor y músico con pedigrí (su tío era el célebre trompetista de Jazz Humphrey Lyttelton), le descubrimos con su disco '703 vol​.​I', que fue una delicia de folkrock y blues hablados. Lleva 30 años residiendo en España y titula una banda formada por músicos provenientes de los extintos 4 Non Blues ¡y Magic!, haciéndose pasar por Mr. Man, y siendo The Small Frying Pan sus compañeros Alex Serrano (teclados), Javi Rodríguez (bajo) y Pepe Rueda (batería). En directo son una delicia como comprobarán los que acudan al Liberia el viernes (22h).

25 AÑOS DE TRALLA CON D.O.

Ya es un cuarto de siglo el que Hora Zulú llevan en activo. Tras pasar un periodo de reflexión y barbecho hace diez años, el grupo volvió en tromba, que es como siempre va, y más en los escenarios. A pesar de que da la sensación de que siguen de descanso, en los últimos tiempos han sacado 'Miraveh Vol 1' y 'Limpiar, fijar y dar esplendor', una revisión sonora de trece de sus canciones más emblemáticas editadas en sus dos primeros discos, entre las que se encuentran grandes éxitos como 'Tango', 'Agua de Mayo', 'A ver si me entiendes' o 'Andaluz de Nacimiento'. No se trataba de ningún remix sino del proceso entero, motivado por un prosaico hecho que a muchos músicos les sucede tras firmar contratos casi esclavistas: ¡que no son propietarios de su propia obra! Ya sí. Y no paran: «estamos en el momento más creativo del grupo, el más fuerte y nos sentimos más vivos que nunca», en palabras de su portavoz Aitor Velázquez, cuando últimas el que será su séptimo disco. Su fusión de metal, rap y flamenco, junto a la poesía afilada y directa, los ha situado como una de las bandas más influyentes y auténticas del panorama musical. Industria Copera el sábado (20h).

PRIMAVERA ROCK AND ROLL.

Como sacados de la noche de los Tiempos Dave (David Montes), y los suyos es una banda granadina anclada en el pasado musical de la Norteamérica profunda, apasionados por las raíces del blues, el country y el jazz primitivos. Cuentan con un repertorio de temas propios y ajenos en los que el folk, el blues, el hillbilly o el rockabilly se revuelven recordando las fuentes del rock and roll. Sus miembros han gastado púa en bandas como Cigarbox, The Radions, Los Locos de Cannonball, Padi Macarron Band, Los Malvados, Recargables, Los Roncos, Sticky FIngers, Los Líbidos, Spick & Span o Blues de cajón ente otras guerras pasadas. Junto a Ganzer, Piraamid, The Taliscuales y The Urqui-E-S están en el cartel de la Fiesta de primavera de la Asociación Hogaza, también habrá talleres, circo y… ¡la final de la Copa del Rey en pantalla gigante! En el patio de la asociación de Alfacar, desde las 16h y por 0€ sin gastos de gestión.

PSICODELIA DESDE NIPONIA

Acid Mothers Temple, más que una banda es un colectivo marciano dirigido por el guitararrista Kawabata Makoto. Haciendo de la flexibilidad una virtud, y conduciéndose por unos terrenos que beben (y desbeben) de (en) la música de vanguardia, el free jazz, el rock n roll psicodélico más freak y el noise, las muchas marcas en las que aparecen el apellido Mother Temple, con Makoto por delante, van mucho más allá de término psicodelia, excediéndose tanto en calidad como en cantidad. AMT es una formación atemporal con incontables referencias y que en su inasabilidad resulta tan futurista como retró, o ambas cualificaciones a la vez, en un alarde de pirueta por encima de conceptos como el tiempo o el espacio. Y para más inri cantan en su propio idioma. Ahora que se habla tan a la ligera de 'psicodelia', el suyo es un concierto imprescindible para conocer el precio de los psicopeines, ¡al menos en Niponia! Plantabaja el domingo (19h).

CITA OBLIGATORIA

«No me morderé la lengua: son de lo mejor que hay ahora mismo en este país. Mojo a raudales, estribillos telúricos y mucho ritmo del garaje» (Ruta 66)… «Son un auténtico grupazo y una verdadera máquina de directo.» (El País)»… «El grupo presenta una honestidad y credibilidad que, unida a lo irresistible de sus canciones y su bagaje musical, derivan en media hora plagada de himnos casi instantáneos.» (Mondo Sonoro)… «Un proyecto por encima del notable con holgura, gracias, entre otros motivos, a su habilidad para mimetizar la energía que Los Bengala desprenden en sus directos.» (Hipersónica)… «Salvajes y pletóricos de energía cual felino, Los Bengala imprimen en todo momento una explosión musical que no deja indiferente a quien los ve.» (Less Mainstream).

Cuando se dicen cosas como estas de un grupo, como es el caso del dúo/trío maño, no se necesita recomendar su concierto, es obligatorio asistir. Domingo en el Planta (ojo: 13:30h).