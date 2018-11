Vuelve Ketama tras 14 años: regresarán a los escenarios en Granada Antonio Carmona (i), José Miguel Carmona, y Juan José Carmona (d), integrantes del grupo Ketama, durante la presentación en rueda de prensa de su nuevo disco y su vuelta a los escenarios . / EFE Será el 23 de febrero en el Palacio Municipal de Congresos EFE Martes, 13 noviembre 2018, 17:23

Bajo la más sencilla de la explicaciones, «porque queremos», el trío Ketama ha confirmado hoy su retorno a la actividad después de 14 años separados en una rueda de prensa en la que han señalado al empuje de sus seguidores y, sobre todo, al reciente susto médico de Antonio Carmona como acicates principales.

«La enfermedad de mi compadre, que fue un momento bastante especial para la familia, nos llevó a ver que la unión personal y musical que tenemos no la queríamos dejar», ha confesado Josemi Carmona, en referencia a la severa infección en la zona cervical y en el suelo de la boca que llevaron hace aproximadamente un año al cantante de esta formación a estar hospitalizado durante 15 días.

En un encuentro con los periodistas celebrado en Madrid han precisado que su retorno consistirá en una gira que arrancará en febrero y que antes, en diciembre, relanzarán con material nuevo uno de sus discos más emblemáticos, «De akí a Ketama» (1995).

«Tenemos la misma ilusión que cuando comenzamos a ensayar en un corral con gallinas, pero, como los vinos, después de haber aprendido muchas cosas», ha afirmado Juan José Carmona, miembro fundador a finales de los años 80 junto a Ray Heredia y José Soto, Sorderita, de este grupo que revolucionó el flamenco con su fusión con música latina y pop.

Tras el abandono de estos dos últimos, su lugar lo ocuparían Antonio Carmona y Josemi Carmona, hermano y primo respectivamente de Juan José, conformando la alineación más exitosa de Ketama y la que volverá a los escenarios el 23 de febrero en el Palacio Municipal de Congresos de Granada.

Ya en marzo actuarán en Sevilla (Cartuja Center, día 2), Santiago de Compostela (Auditorio de Galicia, día 9), Barcelona (Auditorio del Fórum, 15), San Sebastián (Kursaal, 16), Málaga (MAC, 22) y Murcia (Auditorio Fofó, 23).

En abril proseguirán ruta por el Auditorio de Zaragoza el día 5, el Palau de la Música de Valencia el 6, el Teatro Circo de Price de Madrid el 11, el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid el 13, el Auditorio de Palma de Mallorca el 27 de abril y el Palacio Euskalduna de Bilbao el día 30, con final el 4 de mayo en el Teatro de la Axerquía de Córdoba.

«Estamos en candelas, como dicen los cubanos, con muchas ganas de disfrutar del contacto con el público, que es lo que más nos gusta», ha añadido el cantante del grupo, antes de asegurar que esto le está «dando la vida, porque echaba de menos ese sonido» de su voz con las guitarras de sus compañeros.

El del trío no es el único reencuentro, ya que en su nueva gira les acompañará la mayor parte de la banda con la que grabaron «De akí a Ketama», disco que volverán a lanzar en una semanas con un sencillo de presentación inédito titulado «Loco de amor», escrito por Rubén Rada.

No será la única novedad de este álbum, producido ahora por Pablo Cebrián y que en su día los encumbró comercialmente, ya que también incorporará un homenaje a Antonio Vega con una versión de «Ángel caído» y reinterpretaciones de los clásicos de su repertorio «Vente pa' Madrid» y «El problema».

«Ketama tiene un sello y puedo ponerme un disco de hace 20 años y escucharlo sin problema al lado de otros discos nuevos», ha presumido Juan Carmona sobre el legado dejado, avalado por tres Premios Ondas al mejor disco del año, 15 nominaciones a los Grammy y el aplauso incluso de la crítica internacional.

Respecto al futuro, una vez concluyan estos dos proyectos en conjunto, dejan las puertas abiertas. «Con lo de Antonio hemos aprendido que hay que vivir el día a día y disfrutar el momento, hoy lo que tenemos es esta gira y el disco. Ojalá la reacción el público sea buena. Luego, Dios dirá, no estamos cerrados a nada», ha indicado Josemi Carmona.

No podía concluir la rueda de prensa de Ketama, como revolucionarios del flamenco, sin ser preguntados por el nuevo fenómeno que ha removido las bases de este arte en su fusión con otros géneros, Rosalía.

«Esto es como una cadena. Nosotros no habríamos existido sin Camarón de la Isla, pero me llama la atención que esté sonando en la radio y sea número 1 en el mundo entero una canción con fondo de bulería. A mí ella me encanta, como persona y como músico», ha asegurado Antonio Carmona.