La 'verdad' del flamenco José Mercé y Tomatito anoche lo dieron todo sobre el escenario del Palacio de Congresos de Granada. / RAMÓN L. PÉREZ Mercé y Tomatito ofrecen en Granada una lección magistral del cante y el toque más puro | Aterrizaron ayer en el Palacio de Congresos para presentar su último disco y lucir sus 'mejores galas' como intérpretes JORGE PASTOR Granada Sábado, 28 septiembre 2019, 01:32

El concierto de Mercé y Tomate empezó a las nueve de la noche. Pero empezó para el público. Porque Mercé, don José, y Tomatito, don José -Fernández por parte de padre y Torres por parte de madre- comenzó casi tres horas antes. Son los mejores. Un marbete ganado a pulso. Un marbete que implica que en ese momento sagrado de salir a las tablas todo, absolutamente todo, debe de funcionar a la perfección. Ensayan los temas, hablan y vuelven a hablar, valoran y se reúnen para 'confabularse'. «Señores, aquí hay que darlo todo». Impresiona verlos en sus camerinos antes de empezar la actuación. Concentrados, sintiendo ese dolor de tripas que, como dice Mercé, no le desea «ni al peor de sus enemigos». Acordándose de los suyos, de los que están y de los que no están. Porque Mercé y Tomate, Tomate y Mercé, que se conocen «desde que tenían los pelillos largos», no suben al escenario 'tan sólo' para cantar y tocar. Ellos suben al escenario para hacer flamenco. De ese que 'quita el sentío'. Del que no se olvida.

Anoche en Granada, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, lo dieron todo y un poco más. Granada no es una plaza cualquiera. «Es un templo del flamenco», como aseguran ellos. Es la ciudad de sus amigos Juan y Pepe Habichuela, de Enrique Morente, de figuras que se hicieron grandes en aquellos tablaos madrileños de los ochenta y que ahora, cuarenta años después, aparecen en el libro de las leyendas. Ese libro donde figuran, con letras de oro, Paco de Lucía, Camarón de la Isla, la Niña de los Peines, Carmen Linares...

Delante, una audiencia exigente, pero también generosa y entregada que no ahorró ovaciones y salvas de aplausos. «Con que la gente disfrute la mitad que nosotros ya es suficiente», aseguró Mercé en la previa. Y no, un millar de parroquianos congregados no disfrutaron 'medio kilo', sino 'kilo y medio'. Disfrutaron con esos toques de Tomatito y, bajo los focos rojos y blancos, también en perfecta armonía con su hijo José del Tomate. Un lujazo. Tomatito, creativo dentro de la ortodoxia, con ese sonido limpio y versátil que le caracteriza. Y Mercé, con esos cantes potentes, profundos y gitanos. Conmovedor. Los dos arropados por el grupo de primer nivel que les acompaña en esta nueva aventura. Con Israel Suárez 'Piraña' a la percusión, Antonio Ramos 'Maca' al bajo, Bernardo Parrilla al violín, Mercedes García, Chícharo, Kiki Cortiñas y Miguel Taleo a las palmas y José del Tomate, hijo de Tomatito, a la otra guitarra. Tela marinera.

Zambra dedicada a Lola Flores

Buena parte del recital, que duró unas dos horas, se centró en su nuevo trabajo, 'De verdad', que están presentando en una gira por toda España que empezó en abril. Entrañable la zambra dedicada a Lola Flores para arrancar esta parte del show. José Mercé y Tomatito, dos viejos amigos cuyos caminos se han cruzado en infinidad de ocasiones, han vuelto a coincidir en una misma idea: hacer un disco juntos y llevarlo a los escenarios más importantes del mundo. Aunque su objetivo no es reivindicar nada, como demostraron anoche en Granada, sí que es un alegato del flamenco más acrisolado, una lección magistral en toda regla. La grabación de este nuevo álbum se realizó en un estudio que Tomatito tiene en Aguadulce (Almería). Tocan todos los palos: tangos, alegrías, seguiriyas, soleás, bulerías y granaínas.

Las raíces del flamenco más esencial quedan al descubierto en 'De verdad'. La colección de canciones compuestas por Kiki Cortinas permitieron a los dos maestros lucir sus mejores galas como intérpretes. «Eso lo tenemos que dar nosotros. Y nosotros no somos recién llegados. Sabemos sacar lo mejor de nosotros. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nosotros no tenemos que pensar las cosas; tenemos que hacerlas como sabemos», aseguró Tomatito.

Y como colofón, Mercé se despachó con 'Aire', y ante la insistencia del respetable, hasta se pegó un bailecito con todo el arte del mundo.