«Se vende menos, pero se oye más música que nunca» El cantante Sergio Dalma. / PROMOCIONAL Sergio Dalma | Cantante El catalán, uno de los cantantes románticos por excelencia de las últimas tres décadas, actúa en el Palacio de Congresos mañana a las 22:00 horas JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Jueves, 20 septiembre 2018, 02:23

Josep Sergi Capdevila se transformó en Sergio Dalma cuando entendió que 'Esta chica es mía'. Después de aquella primera vinieron muchas, seducidas por esa voz ronca de sufriente enamorado-. Han pasado casi 30 años de aquello, ahora peina canas, pero la capacidad de inspirar sentimientos en el público le sigue acompañando. Tanto como las ventas de discos, en una época en que casi nadie vende. Mañana a las 22:00 horas presenta en el Palacio de Congresos 'Vía Dalma 3', su más reciente trabajo, el tercer volumen con versiones de canciones italianas que han marcado una época.

-'Via Dalma 3'... A este paso, la calle va a ser tan larga como la romana Via Condotti.

-Ja, ja, ja... Bueno, ya casi es una avenida. Pensaba hacer un disco, y nos ha salido una trilogía.

«Habrá que preparar algo para celebrar mis 30 años en la música. No sé aún qué será»

-Sigue vendiendo sus grabaciones en una época en que piratería y plataformas han hecho descender espectacularmente las cifras...

-La verdad es que es un lujo. Los tiempos han cambiado. Hoy en día, el público consume la música de otra forma. Soy bastante positivo en este aspecto, porque aunque se vendan menos discos físicos, la música se escucha como nunca a través de otras vías.

-Y va a los conciertos, que es lo que a los músicos les hace pagar las facturas.

-Claro, y además, hemos conseguido algo muy importante, y es que el público pague una entrada para ver un concierto, algo que hasta no hace muchos años era impensable. El público ha cambiado, y el músico vive de sus conciertos y de ir de arriba para abajo.

-¿Le queda algún rincón de España por conocer?

-Creo que no... A veces, la memoria me falla y pienso que no he ido a un determinado sitio, y cuando estoy allí sale la típica foto en un bar o restaurante que documenta que sí estuve. Afortunadamente, hemos recorrido toda España, lo que me ha dado ocasión para visitar nuestro país, para muchos un gran desconocido porque pensamos que fuera vamos a encontrar cosas más bonitas.

-Y dentro de ese periplo, ¿qué significa Granada?

-No voy a decir lo obvio, lo que dice cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Granada tiene para mí una importancia grande, siempre me ha tratado muy bien. Aquí se respira arte por todos lados. Y me gusta cantar aquí porque la comunicación con el público siempre es muy buena. Espero que en el concierto de este viernes ocurra exactamente lo mismo. Por mi parte, trataré de hacer honor a ese cariño, intentando que el concierto sea, si es posible, aún mejor que el último que ofrecí.

-¿Pesa la responsabilidad de querer siempre ir más allá?

-Más que pesar, ayuda siempre a mejorar, a salir de la zona de confort. Han pasado los años, y las personas que me siguen me exigen cada vez más. Y yo sigo teniendo esos nervios de quien tiene que salir al escenario a gustar y a sorprender al público. Nunca he pensado en seguir viviendo del 'Bailar pegados'. Hay que apostar por autores nuevos, y sobre todo pasarlo bien. Llevo una banda conmigo con la que llevo trabajando mucho tiempo, y pienso que nuestro trabajo es contagiar sentimientos y alegría. Y eso es lo que tratamos de hacer.

Respeto y cariño

-¿De dónde surgió la idea de bajar a la arena de los grandes clásicos italianos, y versionarlos en castellano?

-Más que bajar a la arena, lo que he hecho ha sido tomar prestadas un puñado de grandes canciones clásicas italianas, y darles un toque a mi manera, con mucho respeto y mucho cariño. Para mí, el regalo más grande que me pudieron hacer fue invitarme al Festival de San Remo y poder cantar allí mis canciones. El eco de 'Via Dalma' fue fantástico, y se quedaron un poco sorprendidos por encontrar una voz como la mía haciendo estas versiones.

-O sea, que más que una pelea de gladiadores, fue un abrazo.

-Desde luego, surgido de la admiración y el cariño que nos tenemos, y que son mutuos.

-¿Cómo ha variado la manera de trabajar a la hora de hacer discos?

-Yo soy más cantante que autor, y me gusta crear grupos de trabajo, músicos, compositores, con los que me sienta a gusto. También productores, claro. Antes, estaba todo más encorsetado. Ahora, está más abierto, y puedes implicarte más.

-En el concierto de Granada, ¿qué habrá, además de 'Via Dalma'?

-Haremos un buen repaso por mi discografía, con canciones de mis discos originales, y nuevos arreglos que las harán sonar distintas. Hay momentos muy íntimos en el espectáculo, con piano y voz, o piano, guitarra y voz, y luego con la banda al completo. Es un espectáculo que mantiene, creo, el interés y las ganas de disfrutar.

-¿Cómo va a celebrar su trigésimo aniversario en la música, con un disco en directo quizá?

-Habrá que preparar algo. No sé qué será, pero tendrá que ser especial. Estamos barajando varias opciones, quizá una serie de conciertos especiales. Y luego, tocará hacer un disco con material nuevo.

-Usted fue cantante de orquesta. ¿Qué opina del 'boom' de medios y montajes que están viviendo?

-Me alegro mucho por ellos. Cuando coincido con las orquestas me gusta hablar con ellos, saludarles, preguntarles cómo les va. Esto demuestra que al público le gusta escuchar música en directo.