«Unir tradición con vanguardia es mi seña de identidad como artista» El bailaor Valeriano Paños. :: luis castilla El barcelonés, aunque criado en Córdoba, está hasta septiembre en Granada como primer bailarín en el montaje 'Flamencolorquiano' Valeriano Paños Bailaor flamenco JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS GRANADA. Domingo, 12 agosto 2018, 19:11

Nacido en Barcelona y criado en Córdoba, Valeriano Paños firma junto con Rafael Estévez, como primer bailarín del Ballet Flamenco de Andalucía, 'Flamencolorquiano', el espectáculo basado en la vida y obra del poeta español más universal, que ocupa las tablas del Generalife desde el 19 de julio y estará en cartel hasta el 1 de septiembre.

-¿Bailarín o bailaor?

-Bailarín, pues tengo formación en las cuatro vertientes de la danza española; baile clásico español, escuela bolera, folclore y naturalmente baile flamenco. También en ballet clásico y danza contemporánea.

«Granada es una ciudad que inspira y enamora, y aquí he bailado con grandes artistas»

-¿Cómo fue trabajar con Mario Maya?

-Fue mi primer trabajo como profesional cuando tenía apenas 17 años y fue una experiencia maravillosa. Para mí una gran satisfacción haber sido seleccionado entre más de 400 o 500 personas que se presentaron a las audiciones. Pude aprender de él y de los maestros que invitó a impartir clases; Merche Esmeralda, Goyo Montero, Manolete, Alberto Lorca, Anunciación la Toná, Manolo Marín, Ana María Bueno y un largo etcétera. También aprendí mucho de los compañeros que formaban el elenco como Israel Galván, Isabel Bayón o Belén Maya. Me marcó mucho esta experiencia.

-¿Prefiere el baile, la dirección o la coreografía?

-Me encanta bailar, dirigir y coreografiar a partes iguales. Hoy por hoy tengo el privilegio de disfrutar de las tres facetas.

-¿Mejor la coreografía propia o la de encargo?

-Para mí son lo mismo. Las dos son muy satisfactorias. Cuándo realizo coreografía por encargo la miro como si fuese para mí o para mi compañía. Elijo a quién quiero coreografiar, ya que para mí lo más importante para crear es la ilusión y calidad del artista o de la propuesta. Es mi prioridad.

-¿De su largo currículum, con qué experiencia se queda?

-No puedo decir sólo una... Me quedo con muchas. Entre las más importantes para mí están haber tenido el privilegio de trabajar y aprender del Maestro Granero. Haber sido partenaire de Merche Esmeralda, las colaboraciones con Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola, haber compartido escenario con Ana Laguna, Mats Ek, Tamara Rojo o Nacho Duato o trabajar codo con codo con Carlos Saura. Algo que me emocionó mucho fue que Julio Bocca me invitara a impartir una clase especial de danza española a los setenta bailarines del elenco del Ballet Nacional del Sodre (Uruguay) que él dirigía. Y naturalmente lo más importante para mí es haber formado el tándem Estévez/Paños.

-La comunión con Rafael Estévez comienza en 2003 con la intención de aunar tradición y vanguardia. ¿Siguen vigentes esos propósitos?

-Totalmente vigentes, es nuestro sello, nuestro concepto, nuestro objetivo desde el comienzo.

-¿Cuál es su fuente de inspiración?

-Puede ser desde una música a una pintura, desde una escultura al agua de una fuente, desde Nijinsky a Carmen Amaya, desde la cotidianidad de las cosas a la danza más elaborada, desde Manolo Caracol a Amalia Rodrígues, desde Antonio el bailarín a una persona que pueda ver en la calle... y me inspiran mucho la energía y la danza de los bailarines y bailarinas con los que tengo el gusto de trabajar día a día, minuto a minuto.

-¿Cómo fue el proceso de 'Flamencolorquiano'?

-Ha sido maravilloso e increíble. Rafael y yo tenemos la suerte de contar con un elenco artístico de gran altura, tanto a nivel profesional como humano, y eso se nota sobre el escenario.

-¿Ha cambiado mucho la obra desde el día del estreno?

-No. Solamente cambian los repertorios diseñados para los distintos artistas invitados. Pero la obra crece todos los días. La grabamos en vídeo diariamente para visionarla y corregir los pequeños fallos que puedan ocurrir, para limarlos y entregarle al público una obra cuidada y mimada.

-Nacido en Barcelona y criado en Córdoba, ¿qué relación tiene Valeriano Paños con Granada?

-Granada es una ciudad que inspira y que enamora y a lo largo de mi carrera he venido en distintas ocasiones a bailar. Aquí he bailado con el Maestro Manolete, con la gran Merche Esmeralda, cuando formaba parte del Ballet Nacional de España, con 'Flamenco Hoy de Carlos Saura' o con mi propia compañía. Guardo muy bonitos recuerdos. Siempre fue distinto y especial. Adoro esta bella ciudad.