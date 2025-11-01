Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

ony Momrelle, durante su actuación JJ. García

Tony Momrelle: Sentado en el muelle del Genil

Tony Momrelle: Sentado en el muelle del Genil de Granada

Juan Jesús García

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:48

Tras dos sesiones completamente 'underground' para ir ambientando, el Festival de Jazz de Granada arrancó su edición número 45 con una sesión de british soul ... y 'bailables'. Los más memoriados recordarán que Tony Momrelle, bastante mozuelo en las fotos, estuvo ya con Incognito en las Tendencias salobreñeras. Tan ligado está el cantante a esa marca, que buena parte de sus acompañantes en el teatro Isabel fueron también de ese entorno, del Acid Jazz, en bandas como Simply Red, US3 o los mismos Incognito, caso del guitarrista, el bajista y el baterista. Cuatro músicos por tanto que hablaban lenguajes similares al servicio del vocalista Momrelle, al que su parecido reconocido por el propio Stevie Wonder (la anécdota de su llamada fue parte del show) le persigue, si bien es fácil encontrarle más cerca de Donny Hathaway o de Marvin Gaye, por citar dos veces con esa reverberación tan cálida en la voz.

