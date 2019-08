Las letras «machistas» por las que han cancelado el concierto de C. Tangana en Bilbao El madrileño no actuará en las fiestas de Bilbao y en su lugar lo sustituirá Pedro Capó MARINA NAVAS Granada Viernes, 9 agosto 2019, 14:44

El ayuntamiento de Bilbao ha cancelado el concierto de C. Tangana debido al contenido «machista» de sus canciones. El madrileño tenía previsto actuar el próximo 24 de agosto con motivo de las fiestas de la ciudad ('Aste Nagusia') que se celebran del 17 al 25 de agosto. En su lugar, al rapero le sustituirá el puertoriqueño Pedro Capó, famoso por temas como 'Calma', que canta junto a Farruko y cuenta ya con más de 14 millones de reproducciones en YouTube. La decisión ha sido tomada tras la polémica creada por la petición de un particular de recogidas de firmas online que reclamaba «Que el rapero C.Tangana no sea contratado por el ayuntamiento de Bilbao para actuar en Fiesta» y la petición de 'Elkarrekin Podemos Bilbo'.

'Elkarrekin Podemos Bilbo' del Ayuntamiento de la ciudad vizcaína ha manifestado en un vídeo en su cuenta de Twitter que «no podemos permitir que una institución pública como es el Ayuntamiento de Bilbao se permita el lujo de contratar a un grupo que reproduce esos estereotipos machistas», reivindica la portavoz de Elkarrekin Podemos Ana Viñan; y culpan a la gestión de la casa consistorial por la decisión de contratar al artista: «si la comisión mixta de fiestas realmente fuera una comisión mixta la que contrata esos contenidos y ese tipo de elementos pasara por la misma, probablemente no estaríamos ante este problema», señala el concejal Xabi Jiménez.

"Hago que tu puta se empache, hago que se calle y se agache"(C.Tangana). Desde una institución pública no podemos contratar artistas cuyas canciones reproducen estereotipos machistas y la cultura de la violación. #NoEsNopic.twitter.com/wwD2U6PsKe Elkarrekin Podemos Bilbao (@ElkarrekinBilbo) August 8, 2019

La polémica fue creada hace dos días tras la petición de firmas de la plataforma online Change.org que pedía que «Por sus letras machistas, patriarcales y despectivas para las mujeres no queremos que el ayuntamiento le contrate para la Aste Nagusia». La iniciativa se ha seguido a un ritmo vertiginoso y en dos días ha conseguido las 15.000 firmas que se requerían. La petición ejemplifica el contenido machista de las canciones del madrileño con los siguientes versos:

C. Tangana - 'Na de Na'

«Sólo me quieres si te hago mal

Ya no siento nada (vete)

Follando con otra que es igual,

ojala te mueras (puta)»

C. Tangana – 'Sangre'

«Rezo por la puta que educó así»

C. Tangana y Jesse Baez - 'Fácil'

«Pa' mi esta mierda es facil (fácil)

Tu puta me llama papi (fácil)

...

Hago que la puta se empache

Hago que se calle y se agache»

Que el rapero incite a la polémica sobre el contenido machista de sus canciones y videoclips no es ninguna novedad. Las redes sociales ya se alborotaron por el video del tema 'Fácil' en el que, entre botellas derramadas y ropa de alta costura en un hotel de lujo, las mujeres del personal de limpieza aparecen limpiando la muestra de derroche de los traperos. Sin embargo, meses antes en una entrevista con Risto Mejide en el programa de la cadena Cuatro, C. Tangana adimitió: «A mí todo lo que me ha enseñado el feminismo es que yo soy un 'heterazo' y que yo estoy dominado por todos los patrones de macho; es completamente cierto, yo soy un 'machirulo' aunque no lo quiera» y «Un hombre blanco, de éxito, heterosexual está condenado a ser un producto de la sociedad patriarcal, es así; otra cosa es ver qué haces con eso cuando te das cuenta».

Aunque todavía no se ha pronunciado ante esta nueva polémica en sus redes sociales, posiblemente lo haga pronto a como ya lo hizo con el tema 'El rey soy yo / I feel like Kanye' para apoyar a su compañero Valtonyc porque, como admitió en la misma entrevista: «Yo no soy moralista, a mí no me interesa que me digan si mis videos están bien o mal, soy un artista y lo que me interesa es provocar cosas a la gente».