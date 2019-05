Rozalén, LaPegatina, C Tangana, Dorian y Niños Mutantes, en el Bull Music Se espera una asistencia de 30.000 personas al Bull Music Festival. / JUAN JESÚS GARCÍA El festival, que apuesta por un cartel transversal para todos los públicos, celebrará su tercera edición en el Cortijo del Conde EDUARDO TÉBAR Granada Miércoles, 22 mayo 2019, 00:28

Poco a poco, Granada recupera el peso que tuvo en la década de los noventa en el circuito festivalero. Tras el multitudinario retorno de 091 –coreado junto a Love of Lesbian y Fangoria– en el festival En Órbita, mayo contempla otra gran cita: el Bull Music Festival. La organización prevé que el evento, que se celebrará en el Cortijo del Conde el fin de semana del 31 de mayo y el 1 de junio, repita la importante asistencia del año pasado, cuando se superaron las expectativas con más de 30.000 personas. «Como mínimo, más de 25.000 visitantes pasarán por el festival entre los dos días», confirma Fátima Rodríguez, directora artística del proyecto.

El Bull crece en su tercera edición y se consagra en una ciudad que en la actualidad ofrece, al menos, cuatro festivales anuales talla XL en torno al rock y el pop. Este martes se han desvelado los horarios y los detalles de un cartel transversal, cuya fórmula consiste en ensamblar, sin prejuicios, conciertos para todos los públicos. «El eclecticismo es nuestra filosofía», explica Rodríguez. «Contamos con una enorme variedad de artistas, consolidados y emergentes, que abarcan todo el 'target', desde los jóvenes a los mayores. Nos gusta destacar la convivencia y el espíritu familiar para escuchar música que proporciona el Bull», añade la organizadora.

Así, en el Bull Music convivirán fenómenos virales como C Tangana y Beret con «bandas de toda la vida» como Medina Azahara y Mägo de Oz. La cuota granadina estará representada con cabezas de cartel como Niños Mutantes y Eskorzo. A esto se suma la numerosa presencia de grupos locales: Carlota, Koel, Martina Karsch, Inés y Los Inesperados, Maldito Megías, The Fixed… Caso aparte es el de los jóvenes gemelos Ayax y Prok, milagro del rap del Albaicín capaz de llenar dos noches la Razzmatazz de Barcelona y mover millones de reproducciones en las plataformas de 'streaming'. Los embajadores del «rap de 'toa' la puta vida 'made in Graná'» saldrán el viernes pasadas las tres de la mañana, después de La Pegatina y Nach.

A su vez, la directora artística del Bull subraya el protagonismo de la paridad: «Tanto Rozalén como Dorian o Fuel Fandango son nombres que actuarán este año y que rompen la imagen de música hecha solo por hombres», señala Fátima Rodríguez. Un dato: las siete dj's que desfilarán el viernes por el escenario de música electrónica, desde las ocho de la tarde hasta muy entrada la madrugada, serán mujeres. El rock desafiante de Los Zigarros y Sex Museum, la batidora vitaminada del colectivo Zoo, el humor hecho canción de Antílopez, el encanto aflamencado de Juanito Makandé, el hip hop veterano de SFDK, o el rapero Arce (el favorito de estrellas del fútbol) redondean la programación.

El Bull nació con una única fecha en 2017, entonces en la Huerta del Rasillo. Ahora cumple su segundo año consecutivo en el emplazamiento del Cortijo del Conde, donde tiene lugar en septiembre el Granada Sound. El festival habilita bonos para lanzaderas y coordinará el servicio de taxis desde las paradas del Triunfo y Neptuno.

Viernes 31 de mayo ESCENARIO BULL 18:00: Koel | 19:30: Martina Karsch | 21:00: Los Zigarros | 22:45: Niños Mutantes | 00:30: Sex Museum | 02:15: Medina Azahara | 04:00: Innmir ESCENARIO GRANÁ BRUGAL 17:00: Maldito Megías y los Decadentes | 18:30: Mr. Kilombo | 20:00: Fuel Fandango | 21:45: Rozalén | 23:30: La Pegatina | 01:30: Nach | 03:15: Ayax y Prok 1 04:45: Jason Cenador UNDERGROUNG TENT 20:00: Marien Novi | 21:20: Carmen Gea | 22:40: Lorena Caba | 00:00: Rebeca Ark | 01:30: Chelina Manihutu | 03:00: Charlotte de Witte | 04:30: Fatima Hajji