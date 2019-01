Rosalía pondrá acento español a Coachella Rosalía. / Lluís Gené (Afp) El célebre festival se celebrará del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril EFE Washington (EE UU) Jueves, 3 enero 2019, 22:38

J Balvin, Bad Bunny, Rosalía, Mon Laforte y Javiera Mena serán algunos de los artistas encargados de poner un acento latino a Coachella, el célebre festival de música californiano que en su edición de 2019 contará con Childish Gambino, Tame Impala y Ariana Grande como cabezas de cartel.

Coachella, que se celebrará del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril en el Empire Polo Club de la localidad californiana de Indio, retransmitirá por primera vez las actuaciones de ambos fines de semana por YouTube, según anunciaron hoy sus organizadores. Entre los artistas confirmados destacan la cantante y actriz Janelle Monae, la banda británica The 1975, Khalid, Zedd, Diplo, Weezer, Kid Cudi, Chvrches, Dillon Francis, Bilie Elish y Bassnectar. Solange Knowels, que recibió la aclamación de la crítica con su álbum 'A Seat at the Table' llevará al escenario del festival los ritmos neo-soul y R&B junto a Blood Orange, el proyecto musical del compositor Dev Hynes.

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de un elevado número de artistas hispanos entre sus actuaciones, resultado del buen momento que vive la música latina en el panorama internacional. A J Balvin y Bad Bunny, ambos confirmados como nombres principales de esta edición, se sumará Rosalía para presentar su reciente disco 'El Mal Querer', que ha capturado la atención de la prensa internacional con su fórmula de flamenco combinado con sonidos contemporáneos y figura en varias de las listas que recogen los mejores trabajos del año.

NOS VEMOS EN ABRIIIIIIIL✨❤️🎉EL MAL QUERER TOUR EN @coachella !!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/RcZBKS7GF6 — R O S A L Í A (@rosaliavt) 3 de enero de 2019

La chilena Mon Laforte también participará en este Coachella, al igual que su compatriota Javiera Mena. San Benito, Los Tucanes de Tijuana, Tomasa del Real y las costarricenses Las Robertas completan las propuestas hispanas de una de las citas musicales más importantes del año, cuyo cartel ha sido uno de los temas más comentados hoy en las redes sociales.