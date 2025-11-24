Las referencias que no te puedes perder del 'beef' entre Ayax y Fernando Costa
Una radiografía callejera de dardos, pullas y guiños culturales
Granada
Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:07
En Granada ya no hace falta asomarse al balcón para enterarse de un 'rifirrafe', basta con poner a sonar el último 'round' entre Ayax, el famoso rapero granadino del barrio del Albaicín con alguna que otra polémica en la mochila, y Fernando Costa, su extelonero y examigo. Lo que empezó como un desacuerdo soterrado ha terminado convertido en una batalla en verso donde cada referencia es un guijarro lanzado con puntería. Y, como siempre en estas historias, el barrio escucha, asiente y toma partido sin pedir permiso.
Porque este 'beef' no nace de la noche a la mañana, ni responde a una rabieta artística. Viene de lejos, fermentado en silencios, gestos torcidos y un «yo no digo ná, pero lo digo tó». Ayax se descuelga con 'Justicia poética' su último single publicado el 21 de noviembre y con dedicatoria especial a Fernando Costa, que lejos de quedarse callado esta vez, responde con 'Te avisé', como quien devuelve un tupper con algo más que comida dentro. Entre medias, un catálogo de referencias que revelan una amistad rota, una competencia soterrada y un pulso por mantener el respeto en un género donde el orgullo pesa casi tanto como las métricas. Aquí desgranamos esas señales que cuentan más que los propios versos.
El cantante granadino Ayax sube a la plataforma de Youtube su último single, un tema que lleva anunciando desde hace meses y que después de unas capturas de pantalla publicadas en las historias de su perfil de Instagram, sale a la luz
Me paso por el forro cada
uno de los recuerdos
Amor falso, amor de estraperlo
A mamá le compraste en to' lo alto la colina
Desde el segundo 1 de la canción Ayax ya declara a quien le declara estas barras. En 2022, el artista ibicenco Fernando Costa, declaraba en una entrevista: «He pagado el sufrimiento causado a mi familia comprándoles un hogar mejor».
Ayer te pagué la gira pa' que
tú hoy me vendas
Arrieros somos y nos
veremos por la senda
El rapero acusa a su ex amigo de haberlo dejado tirado a pesar de haber sido él quien le dió a conocer
Salgo del metro y me
enciendo una palmera
Referencia al single ‘Malamanera’ del isleño: retoma la frase «qué bonita es la mañana cuando hay alguien que te espera», y también alude a cómo el dinero y la fama son pasajeras, igual que algunas relaciones personales: «cada día que pasa, menos panas y más lana, pero en el otoño se ve quién es hoja y quién es rama».
No me emules, yo soy Rodney Mullen
No patino, invento trucos
Mucho antes de grabar
‘Volando sobre el cuco’
Uno de los primeros temas de Ayax y Prok, que lo petó en 2016. En su primera estrofa dice: «No suelto una lágrima por un hijoputa»
Mi equipo tiene mente fría, corazón caliente
Sangre incandescente, magma intravenoso
Un traidor como Figo, tiro cabezas de cerdo
Referencia futbolística al año 2002 cuando se celebraron las elecciones a la presidencia del Real Madrid y ganó Florentino Pérez, este prometió fichar a Figo… y lo cumplió. En su primer partido de regreso al Camp Nou como jugador del Real Madrid, Figo fue recibido con una hostilidad extrema, le lanzaron de todo, incluida incluso una cabeza de cerdo.
Yo no he hecho nada
14 años, nunca llegué a
conocerlo
Hermanito, toca madera
Eres Fernandito, Malaramera
Hermanito, toca madera
Eres Fernandito, Malaramera
Fernando y Ayax se conocieron en 2011, cuando el ibicenco tenía 17 años y el granadino 21.
A todo el mundo, a los managers tambien, Eh, les dieron un por culo conmigo que flipas. A mí me pagaban el viaje, la comida, los tal… todo eso para que yo los teloneara. Yo era un gasto para ellos que tampoco es que en ese momento es que ellos generaran tanto, tanto. Siempre estaré súper agradecido
Grabación de una entrevista que le hicieron a Fernando hablando sobre la gira que hizo con Ayax y Prox como su telonero
No te metas con tu padre. Solo me queda una pregunta, ¿Dónde coño está mi 20%? ¡moroso!
Para Ayax, el rapero está donde está ahora, gracias a él. Y así finalizan sus barras
Fernando Costa contesta con el tema ‘Te avisé’, en el mirador de la Placeta del Comino, en pleno corazón del Albaicín, su puesta en escena en uno de los sitios más conocidos de Granada, a escasos metros del Mirador de San Nicolás, ya es una declaración de intenciones. Pues es el barrio de Ayax, donde le ha advertido en ‘Justicia poética’ que está en busca y captura.
Te avisé cuando peleaste con tu exnovia y la hiciste llorar delante del camerino
Lloraba ella, cuando fuiste tú el que se fue de putas mientras ella soñaba contigo
Te avisé cuando en el bolo le escupiste al técnico de sonido
Me cansé de avisarte tantas veces, en ese instante dejaste de ser mi amigo
Costa no escatima en culparlo de las diversas polémicas en las que el granadino ha estado implicado para declarar que para él, su amistad terminó a raíz de su mala actitud con todas las personas que le rodeaban.
Te avisé cuando te vi por la tele y no dejaste hablar ni a tu propio hermano
[...]
No vayas al programa, por si te pregunta «¿Cuánto ganas?» Broncano
Los hermanos fueron al programa de La Resistencia, ahora llamada La Revuelta, antes de que saltara ninguna polémica, en 2021. Prok, tan solo dijo 3 frases en los 10 minutos que duró la entrevista.
Yo no he hecho nada tampoco
Cuando pagaste para que esa piba retirara su denuncia del juzgado
Te avisé cuando perdiste la casa por abusar de putas y gramos
Ya son más de 80 las denuncias por agresión sexuales recogidas por Cristina Fallarás, con la que tienen una querella presentada por columnias y difamación. Fernando admite como él era consciente de la situación que las mujeres sufrían con Ayax rompiendo su silencio
Ayax dice en Justicia poética «Llama a los juzgados, pásales to'as las capturas»
Que si hablas de mi hijo, acabas dentro de un contenedor (Hijo de puta)
Y si quieres te doy hora y sitio
En este momento el primer plano en el que solo se le veía la cara con una capucha hablando de forma agresiva a la cámara se abre y vemos que está en el Albaicín, junto a la Alhambra, donde según las palabras de Ayax: «Llama al funerario, que me pase la factura
No pases por el barrio, estás en busca y...»
Pa' encararte conmigo no los tienes bien puestos
Tú solo te encaras con niños en el aeropuerto
Ayax hace 5 años tuvo un acontecimiento agresivo encarándose a unos estudiantes en el aeropuerto porque le estaban mirando y amenazó a una de las profesoras que les acompañaban: «Es mayor de edad, le puedo pegar si quiero». Sí que eran menores de edad.
¿Cómo voy a ser tu hijo?
Si obligaste a todas tus exnovias para que abortaran
Mujeres, mujeres, más mujeres
Deja de nombrarlas, porque ninguna te quiere
Contesta a la última estrofa de Justicia poética «No te metas con tu padre», mientras mete una referencia del falso feminismo que defendían en sus letras como en el tema ‘Mujeres’ de 2017. Durante todo el tema hay referencias a sus presuntos abusos sexuales.
Vas de comunista, pero te encantan los cheles
Por eso nunca le pagaste a Blas lo que le debes
Blasfem es el antiguo productor de Ayax y Prok, con el que no trabajan desde ‘Zenit’, en 2022.
Te piensas que eres Dios multiplicando vino y peces
La humildad es como el silencio: la nombra' y desaparece
No me fui por las denuncias, falso, yo me fui antes
Barras de ‘Bukowski’, 2020, de Ayax y Prok
El culpable sigue siendo culpable aunque pague su condena
Así que deja el rollito ese de pobrecito
Porque aquí la víctima no eres tú
Así se despide el rapero Fernando Costa, en la casa del granadino, rompiendo su silencio ante ‘Justicia poética’
Al final, más allá de quién 'gana' el intercambio, este 'beef' deja algo claro, las referencias no son adorno, son el mapa emocional de dos artistas que han compartido camino y ahora lo recorren en direcciones opuestas.
