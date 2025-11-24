Las referencias que no te puedes perder del 'beef' entre Ayax y Fernando Costa

Así se despide el rapero Fernando Costa, en la casa del granadino, rompiendo su silencio ante ‘Justicia poética’

Porque aquí la víctima no eres tú

Así que deja el rollito ese de pobrecito

El culpable sigue siendo culpable aunque pague su condena

Barras de ‘Bukowski’, 2020, de Ayax y Prok

No me fui por las denuncias, falso, yo me fui antes

La humildad es como el silencio: la nombra' y desaparece

Te piensas que eres Dios multiplicando vino y peces

Blasfem es el antiguo productor de Ayax y Prok, con el que no trabajan desde ‘Zenit’, en 2022.

Por eso nunca le pagaste a Blas lo que le debes

Vas de comunista, pero te encantan los cheles

Contesta a la última estrofa de Justicia poética «No te metas con tu padre», mientras mete una referencia del falso feminismo que defendían en sus letras como en el tema ‘Mujeres’ de 2017. Durante todo el tema hay referencias a sus presuntos abusos sexuales.

Deja de nombrarlas, porque ninguna te quiere

Si obligaste a todas tus exnovias para que abortaran

Ayax hace 5 años tuvo un acontecimiento agresivo encarándose a unos estudiantes en el aeropuerto porque le estaban mirando y amenazó a una de las profesoras que les acompañaban: «Es mayor de edad, le puedo pegar si quiero». Sí que eran menores de edad.

Tú solo te encaras con niños en el aeropuerto

Pa' encararte conmigo no los tienes bien puestos

No pases por el barrio, estás en busca y...»

En este momento el primer plano en el que solo se le veía la cara con una capucha hablando de forma agresiva a la cámara se abre y vemos que está en el Albaicín, junto a la Alhambra, donde según las palabras de Ayax: «Llama al funerario, que me pase la factura

Y si quieres te doy hora y sitio

Que si hablas de mi hijo, acabas dentro de un contenedor (Hijo de puta)

Ayax dice en Justicia poética «Llama a los juzgados, pásales to'as las capturas»

Ya son más de 80 las denuncias por agresión sexuales recogidas por Cristina Fallarás, con la que tienen una querella presentada por columnias y difamación. Fernando admite como él era consciente de la situación que las mujeres sufrían con Ayax rompiendo su silencio

Te avisé cuando perdiste la casa por abusar de putas y gramos

Cuando pagaste para que esa piba retirara su denuncia del juzgado

Yo no he hecho nada tampoco

Los hermanos fueron al programa de La Resistencia, ahora llamada La Revuelta, antes de que saltara ninguna polémica, en 2021. Prok, tan solo dijo 3 frases en los 10 minutos que duró la entrevista.

No vayas al programa, por si te pregunta «¿Cuánto ganas?» Broncano

Te avisé cuando te vi por la tele y no dejaste hablar ni a tu propio hermano

Costa no escatima en culparlo de las diversas polémicas en las que el granadino ha estado implicado para declarar que para él, su amistad terminó a raíz de su mala actitud con todas las personas que le rodeaban.

Me cansé de avisarte tantas veces, en ese instante dejaste de ser mi amigo

Te avisé cuando en el bolo le escupiste al técnico de sonido

Lloraba ella, cuando fuiste tú el que se fue de putas mientras ella soñaba contigo

Te avisé cuando peleaste con tu exnovia y la hiciste llorar delante del camerino

Fernando Costa contesta con el tema ‘Te avisé’, en el mirador de la Placeta del Comino, en pleno corazón del Albaicín, su puesta en escena en uno de los sitios más conocidos de Granada, a escasos metros del Mirador de San Nicolás, ya es una declaración de intenciones. Pues es el barrio de Ayax, donde le ha advertido en ‘Justicia poética’ que está en busca y captura.

Así se despide el rapero Fernando Costa, en la casa del granadino, rompiendo su silencio ante ‘Justicia poética’

Porque aquí la víctima no eres tú

Así que deja el rollito ese de pobrecito

El culpable sigue siendo culpable aunque pague su condena

Barras de ‘Bukowski’, 2020, de Ayax y Prok

No me fui por las denuncias, falso, yo me fui antes

La humildad es como el silencio: la nombra' y desaparece

Te piensas que eres Dios multiplicando vino y peces

Blasfem es el antiguo productor de Ayax y Prok, con el que no trabajan desde ‘Zenit’, en 2022.

Por eso nunca le pagaste a Blas lo que le debes

Vas de comunista, pero te encantan los cheles

Contesta a la última estrofa de Justicia poética «No te metas con tu padre», mientras mete una referencia del falso feminismo que defendían en sus letras como en el tema ‘Mujeres’ de 2017. Durante todo el tema hay referencias a sus presuntos abusos sexuales.

Deja de nombrarlas, porque ninguna te quiere

Si obligaste a todas tus exnovias para que abortaran

Ayax hace 5 años tuvo un acontecimiento agresivo encarándose a unos estudiantes en el aeropuerto porque le estaban mirando y amenazó a una de las profesoras que les acompañaban: «Es mayor de edad, le puedo pegar si quiero». Sí que eran menores de edad.

Tú solo te encaras con niños en el aeropuerto

Pa' encararte conmigo no los tienes bien puestos

No pases por el barrio, estás en busca y...»

En este momento el primer plano en el que solo se le veía la cara con una capucha hablando de forma agresiva a la cámara se abre y vemos que está en el Albaicín, junto a la Alhambra, donde según las palabras de Ayax: «Llama al funerario, que me pase la factura

Y si quieres te doy hora y sitio

Que si hablas de mi hijo, acabas dentro de un contenedor (Hijo de puta)

Ayax dice en Justicia poética «Llama a los juzgados, pásales to'as las capturas»

Ya son más de 80 las denuncias por agresión sexuales recogidas por Cristina Fallarás, con la que tienen una querella presentada por columnias y difamación. Fernando admite como él era consciente de la situación que las mujeres sufrían con Ayax rompiendo su silencio

Te avisé cuando perdiste la casa por abusar de putas y gramos

Cuando pagaste para que esa piba retirara su denuncia del juzgado

Yo no he hecho nada tampoco

Los hermanos fueron al programa de La Resistencia, ahora llamada La Revuelta, antes de que saltara ninguna polémica, en 2021. Prok, tan solo dijo 3 frases en los 10 minutos que duró la entrevista.

No vayas al programa, por si te pregunta «¿Cuánto ganas?» Broncano

Te avisé cuando te vi por la tele y no dejaste hablar ni a tu propio hermano

Costa no escatima en culparlo de las diversas polémicas en las que el granadino ha estado implicado para declarar que para él, su amistad terminó a raíz de su mala actitud con todas las personas que le rodeaban.

Me cansé de avisarte tantas veces, en ese instante dejaste de ser mi amigo

Te avisé cuando en el bolo le escupiste al técnico de sonido

Lloraba ella, cuando fuiste tú el que se fue de putas mientras ella soñaba contigo

Te avisé cuando peleaste con tu exnovia y la hiciste llorar delante del camerino

Fernando Costa contesta con el tema ‘Te avisé’, en el mirador de la Placeta del Comino, en pleno corazón del Albaicín, su puesta en escena en uno de los sitios más conocidos de Granada, a escasos metros del Mirador de San Nicolás, ya es una declaración de intenciones. Pues es el barrio de Ayax, donde le ha advertido en ‘Justicia poética’ que está en busca y captura.

Así se despide el rapero Fernando Costa, en la casa del granadino, rompiendo su silencio ante ‘Justicia poética’

Porque aquí la víctima no eres tú

Así que deja el rollito ese de pobrecito

El culpable sigue siendo culpable aunque pague su condena

Barras de ‘Bukowski’, 2020, de Ayax y Prok

No me fui por las denuncias, falso, yo me fui antes

La humildad es como el silencio: la nombra' y desaparece

Te piensas que eres Dios multiplicando vino y peces

Blasfem es el antiguo productor de Ayax y Prok, con el que no trabajan desde ‘Zenit’, en 2022.

Por eso nunca le pagaste a Blas lo que le debes

Vas de comunista, pero te encantan los cheles

Deja de nombrarlas, porque ninguna te quiere

Si obligaste a todas tus exnovias para que abortaran

Contesta a la última estrofa de Justicia poética «No te metas con tu padre», mientras mete una referencia del falso feminismo que defendían en sus letras como en el tema ‘Mujeres’ de 2017. Durante todo el tema hay referencias a sus presuntos abusos sexuales.

Ayax hace 5 años tuvo un acontecimiento agresivo encarándose a unos estudiantes en el aeropuerto porque le estaban mirando y amenazó a una de las profesoras que les acompañaban: «Es mayor de edad, le puedo pegar si quiero». Sí que eran menores de edad.

Tú solo te encaras con niños en el aeropuerto

Pa' encararte conmigo no los tienes bien puestos

No pases por el barrio, estás en busca y...»

En este momento el primer plano en el que solo se le veía la cara con una capucha hablando de forma agresiva a la cámara se abre y vemos que está en el Albaicín, junto a la Alhambra, donde según las palabras de Ayax: «Llama al funerario, que me pase la factura

Y si quieres te doy hora y sitio

Que si hablas de mi hijo, acabas dentro de un contenedor (Hijo de puta)

Te avisé cuando perdiste la casa por abusar de putas y gramos

Cuando pagaste para que esa piba retirara su denuncia del juzgado

Ayax dice en Justicia poética «Llama a los juzgados, pásales to'as las capturas»

Ya son más de 80 las denuncias por agresión sexuales recogidas por Cristina Fallarás, con la que tienen una querella presentada por columnias y difamación. Fernando admite como él era consciente de la situación que las mujeres sufrían con Ayax rompiendo su silencio

Yo no he hecho nada tampoco

Los hermanos fueron al programa de La Resistencia, ahora llamada La Revuelta, antes de que saltara ninguna polémica, en 2021. Prok, tan solo dijo 3 frases en los 10 minutos que duró la entrevista.

No vayas al programa, por si te pregunta «¿Cuánto ganas?» Broncano

Te avisé cuando te vi por la tele y no dejaste hablar ni a tu propio hermano

Costa no escatima en culparlo de las diversas polémicas en las que el granadino ha estado implicado para declarar que para él, su amistad terminó a raíz de su mala actitud con todas las personas que le rodeaban.

Me cansé de avisarte tantas veces, en ese instante dejaste de ser mi amigo

Te avisé cuando en el bolo le escupiste al técnico de sonido

Lloraba ella, cuando fuiste tú el que se fue de putas mientras ella soñaba contigo

Te avisé cuando peleaste con tu exnovia y la hiciste llorar delante del camerino

Fernando Costa contesta con el tema ‘Te avisé’, en el mirador de la Placeta del Comino, en pleno corazón del Albaicín, su puesta en escena en uno de los sitios más conocidos de Granada, a escasos metros del Mirador de San Nicolás, ya es una declaración de intenciones. Pues es el barrio de Ayax, donde le ha advertido en ‘Justicia poética’ que está en busca y captura.

Fernando Costa contesta con el tema ‘Te avisé’, en el mirador de la Placeta del Comino, en pleno corazón del Albaicín, su puesta en escena en uno de los sitios más conocidos de Granada, a escasos metros del Mirador de San Nicolás, ya es una declaración de intenciones. Pues es el barrio de Ayax, donde le ha advertido en ‘Justicia poética’ que está en busca y captura.

Te avisé cuando peleaste con tu exnovia y la hiciste llorar delante del camerino Lloraba ella, cuando fuiste tú el que se fue de putas mientras ella soñaba contigo Te avisé cuando en el bolo le escupiste al técnico de sonido Me cansé de avisarte tantas veces, en ese instante dejaste de ser mi amigo

Costa no escatima en culparlo de las diversas polémicas en las que el granadino ha estado implicado para declarar que para él, su amistad terminó a raíz de su mala actitud con todas las personas que le rodeaban.

Te avisé cuando te vi por la tele y no dejaste hablar ni a tu propio hermano [...] No vayas al programa, por si te pregunta «¿Cuánto ganas?» Broncano

Los hermanos fueron al programa de La Resistencia, ahora llamada La Revuelta, antes de que saltara ninguna polémica, en 2021. Prok, tan solo dijo 3 frases en los 10 minutos que duró la entrevista.

Yo no he hecho nada tampoco

Ya son más de 80 las denuncias por agresión sexuales recogidas por Cristina Fallarás, con la que tienen una querella presentada por columnias y difamación. Fernando admite como él era consciente de la situación que las mujeres sufrían con Ayax rompiendo su silencio Ayax dice en Justicia poética «Llama a los juzgados, pásales to'as las capturas»

Cuando pagaste para que esa piba retirara su denuncia del juzgado Te avisé cuando perdiste la casa por abusar de putas y gramos

Que si hablas de mi hijo, acabas dentro de un contenedor (Hijo de puta) Y si quieres te doy hora y sitio

En este momento el primer plano en el que solo se le veía la cara con una capucha hablando de forma agresiva a la cámara se abre y vemos que está en el Albaicín, junto a la Alhambra, donde según las palabras de Ayax: «Llama al funerario, que me pase la factura No pases por el barrio, estás en busca y...»

Pa' encararte conmigo no los tienes bien puestos Tú solo te encaras con niños en el aeropuerto

Ayax hace 5 años tuvo un acontecimiento agresivo encarándose a unos estudiantes en el aeropuerto porque le estaban mirando y amenazó a una de las profesoras que les acompañaban: «Es mayor de edad, le puedo pegar si quiero». Sí que eran menores de edad.

Contesta a la última estrofa de Justicia poética «No te metas con tu padre», mientras mete una referencia del falso feminismo que defendían en sus letras como en el tema ‘Mujeres’ de 2017. Durante todo el tema hay referencias a sus presuntos abusos sexuales.

¿Cómo voy a ser tu hijo? Si obligaste a todas tus exnovias para que abortaran Mujeres, mujeres, más mujeres Deja de nombrarlas, porque ninguna te quiere

Vas de comunista, pero te encantan los cheles Por eso nunca le pagaste a Blas lo que le debes

Blasfem es el antiguo productor de Ayax y Prok, con el que no trabajan desde ‘Zenit’, en 2022.

Te piensas que eres Dios multiplicando vino y peces La humildad es como el silencio: la nombra' y desaparece No me fui por las denuncias, falso, yo me fui antes

Barras de ‘Bukowski’, 2020, de Ayax y Prok

El culpable sigue siendo culpable aunque pague su condena Así que deja el rollito ese de pobrecito Porque aquí la víctima no eres tú