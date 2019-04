Rafael Amor vuelve a la Tertulia

Rafael Amor está considerado como uno de los cantautores argentinos más destacados de su generación. Y de casta le viene al galgo la velocidad, porque su padre, Francisco Amor, fue piedra fundamental de la canción popular en la Argentina. Sus canciones han llegado a ser versionadas por prestigiosos intérpretes como Facundo Cabral, Alberto Cortez, Mercedes Sosa, Los Sabandeños, etc. Lleva más de cuarenta años de carrera artística, ofreciendo unos conciertos llenos de poesía, ternura y reivindicaciones. Estará el domingo (20h) en la Tertulia.

Amor es un artista único, y poliédrico, que ha hecho radio en diversas ocasiones y ha colaborado con medios. En el escenario contagia su fuerza y la emoción de sus canciones, su manera de decirlas, la comunicación que entabla, su humor o la hilaridad de sus comentarios, socarrones, ocurrentes y siempre, siempre con su tremendo compromiso.

Su ideología y ejemplo de lucha le hizo varias veces salir de Argentina en tiempo de la dictadura, y desde 1973 vive entre España y Argentina. En el momento de la eclosión de la música hispanoamericana en España, con la mayoría de los músicos exiliados en la década de los setenta, fue uno de los principales valores en el circuito madrileño. La llegada no fue fácil para la mayoría de ellos, y así él compuso una canción que es (y sigue siendo) un himno, 'No me llames extranjero', donde se concluye: «No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero».