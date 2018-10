The Posies participan en el aniversario del Lemon Rock La banda ofrecerá un concierto muy singular este miércoles a partir de las 20.00 horas JUAN JESÚS GARCÍA Martes, 2 octubre 2018, 11:18

Enamorados de la escena españolas en general y de la nuestra en particular, The Posies nos han visitado ya en numerosas ocasiones, e incluso han trabajado con grupos de por aquí como Cecilia Ann o (ahora también granaíno) Neuman. Pero esta vez vienen a dar uno de los conciertos más singulares del censo como son todos los que suenan en el ojo de patio del Lemon, los 'conciertos verticales' que se llaman; será el 3 de octubre a partir de las 20h. Luego vendrán los de The Wave Pictures, Elastic Band, Juanita Banana, Carmen Boza... en la programación del tercer aniversario.

Kenneth Stringfellow y Jonathan Auer mantienen la banda de gira ahora con la innecesaria excusa del cuarto de siglo que ha pasado por el álbum 'Frosting on the beater', el momento más dulce comercialmente de los de Seatlle. En la segunda mitad de los 90 con discos como el mencionado o 'Amazing Disgrace', rozaron el cielo de las superestrellas, si bien derivaron en múltiples problemas empresariales y legales, y después de una larga gira mundial saldría 'Sucess' ya con un perfil más bajo que desembocaría en su separación en 1998, tras sus actuaciones españolas, dejando el testamental 'Alive Before The Iceberg'.