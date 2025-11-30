Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Joaquín Sabina se despedía este domingo por la noche de su público madrileño y de los escenarios. E. P.
Despedida ante su público de Joaquín Sabina

El poeta del asfalto apaga el micro

Último concierto ·

El célebre cantautor dice adiós a medio siglo sobre los escenarios ante miles de incondicionales entregados en el Movistar Arena de Madrid

Joaquina Dueñas

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:41

Comenta

En un Movistar Arena abarrotado, Joaquín Sabina bajó este domingo por la noche en Madrid el telón de una carrera irrepetible. Una despedida llena ... de la verdad que siempre ha acompañado sus canciones: esa mezcla embrutecida entre poesía callejera y melancolía que convirtió al jienense en una referencia imprescindible de la música en español. Tras casi cinco décadas recorriendo escenarios, el cantautor ha dicho hola y adiós por última vez allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

