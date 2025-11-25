La Plazuela regresa a la Plaza de Toros de Granada en 2026 y saca las entradas a la venta

El Indio y El Nitro, los dos amigos y casi hermanos que ponen rostro a La Plazuela, ya tienen todo listo para lanzar su segundo ... disco: 'Lugar Nº0 (D. L. Y.)'. ¿Que qué significa ese título? No tenemos ni la más remota idea. Habrá que esperar al 5 de diciembre, fecha en la que verá la luz el album. Lo que sí sabemos es que La Plazuela volverá a Granada el 15 de mayo de 2026.

Los granadinos han anunciado en sus redes sociales las tres primeras fechas de la gira con la que presentarán su 'Lugar Nº0 (D. L. Y.)', tras el éxito y el cariño cosechado con Roneo Funk Club. Casi dos años después, La Plazuela regresará a a Plaza de Toros de Granada para ofrecer otro memorable y divertidísimo concierto -marca de la casa-, con todo lo nuevo que nos traiga su segundo disco. Será el 15 de mayo. Antes, el 8, arrancarán en Sant Jordi Club, en Barcelona. Y mucho después, el 27 de noviembre, gran fiesta a la vista en el Movistar Arena, en Madrid.

Las entradas salen a la venta este miércoles 26 de noviembre, a partir de las 15.00 horas.

Hace pocos días, La Plazuela lanzó el single 'Tiempos Raros', carta de presentación de su 'Lugar Nº0 (D. L. Y.), un tema con una original mezcla de géneros que van del jazz al estribillo sacado de una melodía de José el Fancés; un tema capaz de sonar rabiosamente nuevo, pero con el corazón puesto en una hemeroteca repleta de guiños. El Nitro, El Indio y el resto de miembros de la banda están dispuestos a romper los moldes. Una vez más.