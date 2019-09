Cultura Perreo entre barrotes Actuación de Yung Beef. / E. T. El granadino Yung Beef, la estrella del 'trap', llena dos noches la sala Industrial Copera a golpe de reguetón EDUARDO TÉBAR GRANADA Domingo, 29 septiembre 2019, 02:54

No fue un concierto: fue un ritual. Una ceremonia inenarrable. El trap, una etiqueta ya casi extinta y caduca –como envejecido era el punk en 1980–, pero revuelta de la música urbana, al fin y al cabo, tuvo en Granada su principal fuente de canalización hace casi un lustro. El colectivo Kefta Boys y la figura de Yung Beef prendieron la mecha de un movimiento viralizado en YouTube. En cuestión de seis años y tras un montón de 'mixtapes' –con sus álbumes y epés bajo diferentes alias–, el icono generacional de este tinglado sigue inventando fórmulas para catalizar la expresión creativa de la juventud, la banda sonora de los 'millennials', mientras la industria, miope e impermeable, se adapta a los acontecimientos con el pie cambiado.

Yung Beef parece haber aprendido varias lecciones de sus padrinos 'indies', Los Planetas, y opta por rechazar las suculentas ofertas para hacer giras. Y eso que el ritmo con el que vende entradas apunta a que se haría de oro. En cambio, prefiere escenificar auténticos aquelarres en las pocas ciudades españolas con las que verdaderamente mantiene arraigo: Barcelona, Madrid… y Granada. La sala Industrial Copera logró programar una segunda velada ante la avalancha de interesados en presenciar en vivo la nueva entrega del 'Perreo de la muerte'. Por supuesto, poco tardaron en colgar otro 'sold out'. «Esto lo hacemos porque es la Copera, hermano. Esta Copera y la de antes. Por Junior, hermano», explicó Fernando Gálvez, la persona que se esconde detrás de la estrella 'trapera'.

Muy bizarro todo. Beef aparece enjaulado en lo alto. Su chica, La Zowi, se pasea como una dominatrix de 'Playboy'. Dos bailarinas 'twerkers' de curvas e inmensas nalgas se mueven y se lían medio desnudas. Son, según indican desde el entorno del artista, sus 'Culonas XL'. Y Beef, con el desparpajo, la poca vergüenza y el aplomo de un proxeneta, les da cachetes al compás de los temas, enlazados como en una sesión de dj. El cartel anuncia el 'Perreo de la muerte', pero el granadino actúa como quien certifica la muerte del perreo. En efecto, en esta fiesta no hay buenos ni malos, sino complaciente maldad. El público apenas supera los 24 años. Se trata de una franja de edad con la que Fernando guarda cada vez menos en común. En esencia, es un bolo de reguetón. «Reggaeton is dead», raza Yung Beef. Y ojo: ya ha dado muestras de su virtud visionaria.

Movimientos lúbricos, sexualidad flotante. Aunque Yung Beef es el líder, convierte el escenario es una comuna repleta de invitados –incluido Soto Asa, su telonero– y por la que deambulan hiperventilados de un extremo a otro. Adiós a la lógica del cantante como foco central de atención. «Es la metanfetamina, hermano», aclaraba este antihéroe entre el comunismo y el anarcocapitalismo. El pícaro que 'trolleó' a la multinacional Sony con el dudoso título de 'Los Pobres' representa la cara opuesta del ídolo del 'trap', C. Tangana, que este año instaló en el Bull Festival de Granada un montaje pirotécnico y profesional, digno de la MTV y Rosalía.

Dice Ernesto Castro, el filósofo del 'trap', que este arte aspiracional es «la 'metamúsica' de la crisis». Tan solo Soto Asa se desmarcó de los 'speeches' reflexivos, con mensajes planos: «Que nadie os quite la positividad».

En la Copera se vivieron momentos de locura y 'mosh pit', pero lo justo, y guiados por orden mesiánica. Las adolescentes se contoneaban tan fuerte como las afroamericanas gritan góspel en la iglesia. En la nave del Polígono El Laurel de La Zubia no se bailó: se perreó. No se juzgó: se besó. Y estas canciones no lloran lo mal que está el mundo: quieren fornicar con él.