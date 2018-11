Pasando la noche al raso junto a la calle Recogidas para ver en primera fila a Lola Índigo en Granada IDEAL Un grupo de jóvenes 'acampa' en las proximidades de la Sala Aliatar la noche anterior al espectáculo de esta banda R. I. GRANADA Sábado, 3 noviembre 2018, 11:08

Un grupo de jóvenes ha pasado la noche al raso en las proximidades de la calle Recogidas para poder acceder a la primera fila en el concierto de este sábado en Granada de Lola Indigo. Según explicaron ellas mismas, iniciaron esta particular 'acampada' este viernes sobre las 11 horas.

Lola Indigo, la banda liderada por la ex concursante de OT 2017 Mimi Doblas, publicó en julio de 2018 su esperado primer single, Ya no quiero ná. Un tema totalmente adictivo que en solo unas horas se viralizó a toda velocidad en redes sociales (en Twitter, #Mimi y #YaNoQuieroNa fueron trending topics principales en España el día del lanzamiento) y a recibir muy buenas críticas tanto de fans como de sus ex profesores.

El espectáculo que combina baile, canto y formato audiovisual, estará esta noche en la Sala Aliatar de Granada.