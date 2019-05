En Órbita, la primavera suena La Feria de Muestras de Armilla acoge la nueva edición del festival de Pop & Rock | Granada aborda esta noche los dos escenarios y los quince conciertos que vibrarán desde las 14.00 horas hasta bien entrada la madrugada J. J. GARCÍA Sábado, 11 mayo 2019, 02:55

Con un lema inequívoco: «La música es la banda sonora de nuestra vida», se presentó hace cuatro años el 'En Órbita' como primer festival de pop y rock de un calendario cada temporada más apretado en opciones: Bull, Zaidín, Granada Sound... Sus organizadores planearon en 2105 un festival de primavera para el primer tramo del año con la idea de establecer una cita estable. «Desde el inicio sabíamos que mayo era el mes perfecto para En Órbita», asegura su director Carlos Díaz, que subraya que «es un mes espectacular en Granada y queríamos que En Órbita se viviera con mucha luz».

Nació como una alternativa al Granada Sound pero en otra época del año, si bien ha ido cogiendo personalidad cada nueva edición y ésta será recordada, además, como la primera oportunidad de ver a 091 en directo en su nueva reencarnación. «Es un sueño hecho realidad. Un absoluto placer que la banda de rock más importante de este país haya decidido iniciar esta nueva andadura junto a nosotros. Que sus nuevas composiciones tras 25 años sin componer vayan a sonar por primera aquí habiendo otros dos festivales en Granada, es para sentirnos enormemente orgullosos. Y así estamos».

«Nuestra pretensión siempre ha sido crear un festival de medio formato», afirma Díaz, «un evento alejado de lo 'macro' donde se cuiden los detalles. Crear una única jornada con grandes conciertos donde poder disfrutarla junto a amigos e incluso en familia». La idea, que ha agotado todo el billetaje en sus anteriores fechas, era efectivamente hacer un festival en el que al público se le trate como 'personas humanas', limitando el aforo para evitar incomodidades: «un festival delicatessen», como anuncian, así de las 12.000 posibles localidades en Fermasa sólo han salido a la venta 8.000, que están 'casi' adjudicadas. También lo promocionan como un «festival familiar», abierto a una audiencia de todas las edades, ya que incluso habilitan una zona de 'guardería' activa para niños con todo tipo de actividades (¡entre ellas hacer críticas de los conciertos!); por el otro extremo, la inclusión de artistas de veteranía contrastada también asegura la presencia de... ¡hasta sus abuelos!

«Despegamos y damos vueltas y más vueltas» dicen ya en esta cuarta ocasión girando alrededor del planeta musical Granada. 'En Órbita' inaugura hoy la temporada de grandes festivales de música de Granada con Fangoria, 091 y Love of Lesbian como cabezas de cartel de una quincena de marcas de los que nueve son bandas de la ciudad, «es una de las señas de identidad del festival desde sus inicios: apostar por la música creada en Granada. Tenemos un escenario, el Satélite, creado para las mejores bandas noveles. Además, por el escenario Planetario han pasado Niños Mutantes, Lori Meyers celebrando su veinte aniversario y ahora 091. Somos 100% granadinos», concluye el director del festival.

7 ideas que no te quieres perder

1 Margaux

Debutaron el año pasado con un refinado álbum homónimo autoeditado y grabado con Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly, con quienes han tocado) y mezclado por Manuel Cabezalí (Havalina). Grupo fundado con las ideas muy claras a partir de bandas anteriores como Térmicos, Naranja, Vanity Vandals... Se ponen de largo y sobre todo ancho en escenario, trabajado temas de apariencia pop estándar pero que en directo pueden llegara a ser enormes piezas de diez minutos con desarrollos casi de jamband.

2 Despistaos

Llegaron por aquí apretados a bordo de una divertida caricatura de un Seat 600, y ya han pasado diecisiete años de nada. Los alcarreños Con su pop-rock urbano suave de vinagre (y con sonadas canciones como 'Estoy Aquí', 'Cada Dos Minutos' o 'Física o Química, sí la de la serie) siempre se han movido en el borde de la aceptación popular mayoritaria. En 2017 visitaron México con doble 'sold out' y ahora acaban de volver de recorrer Hispanoamércia estrenando 'Estamos Enteros' su primer disco en siete años.

3 Las Chillers

R

ocío, Adela, Ana, Espe, Laura y Belén forman este grupo de 'pachanga' en el sentido más lúdico del término ya que, de momento, lo que hacen son versiones de todo tipo, condición y época (desde Camela a Mecano o Raphael) hasta tener un repertorio de casi cien piezas con un importante matiz violeta. En una ciudad donde tuvieron hace casi cincuenta años un antecedente en Las Amazonas, las Chillers son perfectas para el cierre del festival a todo guateque desinhibido.

4 Las Dianas

Seguramente sea el grupo más joven que pisa los escenarios granadinos, tanto que si no hubiesen reformado la normativa no podrían asistir como espectadoras a sus propios conciertos. Proceden de las enseñanzas de Arturo García en el papel de Kim Fowley, aunque han pasado de la cultura pop tradicional de su maestro a una belicosa vanguardia en la línea de grupos como Cariño o Las Odio: véase un título como 'Te quiero...lejos'. En breve sacan un disco dedicado a la memoria de Alex Chiton. El futuro es ya.

5 Colectivo da Silva

Vigentes ganadores (hasta dentro de una semana) del premio Emergentes, grupos como Møjø o ellos rompieron la racha de psicodelia de confitería que solía ganar allí. El CDS incluye a músicos muy jóvenes y desprejuiciados, con apellidos conocidos, (por ejemplo el de Andrade, estupendo guitarrista de jazz) que tomaron el nombre de la urbanización en la que ensayan, Los llanos de Silva, y lo 'lusificaron' bajo la influencia de los grupos brasileños de psicodelia dura. Son una tropa que gusta picar y mezclar corrientes musicales: Rock psicodélico, Kraut, Space, Smoothjazz y Art rock entre otros ingredientes.

6 Vita Insomne

Coleccionistas de finales de concursos, Fernando Cuesta (voz, acústica, ukelele, sinte), Víctor Alonso (guitarra eléctrica), Felipe Aguilera (bajo) y Pablo Pérez / Javier Moreno (batería) dan forma Vita Insomne, acaso el grupo de pop/rock con más actuaciones en su rango. No paran. Así han acumulado una experiencia en directo que marca la diferencia. Granada no es la California a la que a ratos suenan, pero con grupos así bien que lo parece.

7 Nilsson

Grupo formado y criado en Granada con mucho Rock, mucho Pop y mucho R&B: «somos una banda de power pop», dicen, «pero del que ya no se hace», añaden para marcar su territorio, que no es indie ni de lejos: ¡versionan a The Who! Con Laura Campoy al frente, se han nutrido de nombres como The Jam, Them, Pixies, Strokes o Los Ruidos, donde militó Josemi su baterista. Ah!, y reclaman que el escenario es para desgastarlo, dejando los conciertos contemplativos para otros.