Ochenta conciertos celebran los cuarenta años de jazz en Granada

JUAN JESÚS GARCÍA Granada Martes, 1 octubre 2019

El programa de la cuadragésima edición rendirá homenaje a Celia Mur, y contará con figuras de la talla de Lizz Wright, Charles Mc Pherson, o el mítico Fred Hersch en el concierto inaugural el 1 de Noviembre.

Parece que fue ayer cuando José María Ojeda convocó aquella primera Muestra de Jazz y Blues de Granada en el Auditorio Manuel de Falla y ya han pasado cuarenta años. Un poco antes, sin denominación de origen, los hubo también en el crucero del Hospital Real ('Freejazz en la Universidad') y ('Cuatro horas de jazz') en el Estadio de la Juventud, que si se sumaran a la serie harían del certamen granadino el más antiguo del otoño español.

Nuestra muestra cumple décadas habiendo pasado de mano en mano, de las privadas a las municipales, de éstas a las provinciales, regionales (ambas desaparecidas actualmente) y definitivamente a una situación híbrida con simbólicas colaboraciones oficiales en la que la asistencia de público es vital para su futuro, sea el inmediato o el venidero, puesto que ahora más que nunca el Festival de Jazz de Granada es de los aficionados que acuden... y lo financian con sus entradas.

Calendario central 1 de octubre Fred Hersch trío Día 1 Homenaje a Celia Mur 3 de octubre Los funktásticos viajes de Pepo 3 de octubre Eli Degibri Band 7 de octubre Charles McPherson 8 de octubre Lizz Wright 9 de octubre Anthony Strong

En este tiempo por el camino también se han quedado buena parte de los festivales que nacieron en aquella ilusionada época hasta convertir a la muestra granadina en una superviviente con «40 años de actuaciones estelares, de prometedores estrenos, pero en plena forma. 40 años creciendo y sorprendiendo, gracias a la suma de muchas voluntades. 40 años aumentando la familia jazzística, gracias a un público fiel que agota abonos y entradas. 40 años de creación musical y de apoyo a los músicos locales. 40 otoños… de jazz». Multiplicando por dos lo que se dijo de él justo en la mitad de ese recorrido. Para celebrar aun más este aniversario el Festival estrena un importante reconocimiento: el Premio al Prestigio Turístico 2019.

En el acto de presentación intervinieron la concejala de Cultura, Lucía Garrido; la edil de Participación Ciudadana y consejera delegada de Gegsa, Eva Martín; la directora del Centro Lorca, Sara Navarro, y la directora de Área de Negocio de CaixaBank María Rosa Márquez junto con la directora del Festival Mariche Huertas para quien este festival es «un festival con alma», alma «de mujer, de solidaridad, de tradición, renovación y swing».

El FIJG ocupará los diez días primeros de noviembre, inaugurando la serie uno de los músicos más peculiares y sorprendentes que todavía se mueven en esta música: Fred Hersch. Hersch ha evolucionado hasta convertirse en un ícono de jazz contemporáneo; multinominado a los Grammys, es una fuerza creativa, muy activo socialmente, y poseedor de uno de los estilos de piano más personales y expresivos en la música improvisada. Maestro de genios y con una azarosa vida digna de una película (que la hay), Hersch era una asignatura pendiente en el festival granadino (ya que sí estuvo en Almuñécar). Esta apertura será en el intimísimo Centro García Lorca.

Programa variado y un recuerdo a Celia Mur

Otro de los conciertos especiales, será el dedicado a la memoria de la cantante Celia Mur, al día siguiente y ya en el cálido teatro Isabel. Un programa colectivo y con invitados que inaugura aquí (en Valencia fue hace unos días) la serie de citas para recordar a la especial cantante granadina, que será también la protagonista de Jazz en el Lago, donde dio su última actuación entre nosotros.

Entrando en materia encontramos el estreno del saxofonista israelí Eli Degibri (día 3) que accedió a las grandes ligas del mano de Herbie Hancock (juntos estuvieron en 1999 en el Festival), quien dijo de él que tenia «el potencial para influir en la evolución del jazz». Los seguidores del jazz de ley tendrán su noche el jueves 7 con la presencia del veterano Charles McPherson, hombre de confianza tanto de Charles Mingus como de Clint Eastwood en sus películas. De Lizz Wright dijimos hace años que en breve no podríamos pagar su cachet; haciendo un esfuerzo todavía se puede, y vendrá el (viernes 8) para presentarnos su más reciente y siempre elegantísimo álbum llamado 'Grace'. Y por último, se clausura esta edición de aniversario con un cantante y pianista asemejado a Jaime Cullum o Michael Bublé: Anthony Strong; un final de fiesta (sábado 9) eminentemente optimista, lleno de swing y con el incandescente repertorio que ha dado forma a 'Me and My radio', un homenaje a los tiempos en los que ese electrodoméstico era el centro de la existencia.

El programa se completa con la oferta de trasnoches, con ochenta sesiones en garitos y locales; la mesa redonda 'Es tiempo de Jazz' y el clásico UniversiJazz, también la presentación de la performance 'Blues de Gas' y el concierto solidario patrocinado por la Obra Social de la Caixa Los Funktásticos Viajes De Pepo (sábado3), actividad didáctica y solidaria dirigida a niñas y niños discapacitados y en condiciones de especial vulnerabilidad social.