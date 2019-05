La música y el mundo de Pink Floyd se convierte en una exposición Montaje de l'The Pink Floyd Exhibition', en Madrid. / EFE La muestra, que llega por primera vez a España, recoge guitarras, fotos, ropa, contratos con emisoras de radio y objetos entre los que destaca el cerdo inflable que utilizaba la banda en sus conciertos | 'The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains' estará abierta hasta septiembre en los recintos feriales de Madrid EUROPA PRESS Madrid Jueves, 9 mayo 2019, 16:49

El batería de Pink Floyd, Nick Mason, ha presentado este jueves en Madrid 'The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains', un recorrido expositivo por la historia de «cuatro músicos», pero también una muestra a los más jóvenes de las «oportunidades del futuro». Esta muestra, que se podrá visitar a partir de este viernes hasta el 15 de septiembre en los recintos de Ifema, hace su cuarta parada en Madrid desde su inauguración en 2017 en Londres y propone al visitante un recorrido por la historia del grupo británico a través de más de 300 objetos de la banda, guardados desde sus inicios en su mayor parte por el batería.

Aubrey 'Po' Powell, comisario de esta exposición y diseñador gráfico que ha acompañado a Pink Floyd en gran parte de su trayectoria, ha señalado en la presentación que Madrid es la ciudad en la que «mejor ha encajado» esta muestra, algo con lo que coincide Mason. En palabras de Powell, está bien que la gente joven se acerque a ver «cómo se hacían las cosas hace 50 años». «Lo que ha pasado con el mundo musical ha sido como pasar del blanco y negro al color», ha señalado.

Guitarras, fotos, ropa, la carta en la que David Gilmour tranquiliza a sus padres cuando se une al grupo en 1968, contratos con emisoras de radio, una caja de ritmos con la que el visitante puede crear su propia versión de 'Money', el famoso tema del álbum 'The dark side of the moon', una reproducción del cerdo inflable que se pudo ver en sus conciertos o maquetas de sus shows son algunos de los objetos y curiosidades que el fan podrá ver en esta muestra.

Nick Manson, batería de Pink Floyd, este jueves en Madrid / EFE

Sin embargo, tal y como ha precisado Mason, esta muestra va «más allá» de la historia de los «cuatro músicos» de la banda, e involucra también a todos los que contribuyeron en la historia de Pink Floyd, tales como diseñadores gráficos o artistas, al tiempo que espera «enganchar» a las nuevas generaciones.

Recorrido cronológico

Se trata de un recorrido cronológico, ordenado en su mayor parte a través de los discos del grupo, en el que el visitante camina con una audioguía, cuyo contenido cambia en función del lugar en el que se encuentra. De los clásicos del grupo, como 'Wish you were here' o 'Another Brick in The Wall' a las curiosidades del grupo narradas por sus propios protagonistas.

Tampoco faltan datos y curiosidades sobre los primeros pasos del grupo con Syd Barrett a la voz, quien, debido a sus problemas psiquiátricos, fue sistituido pronto por David Gilmour, que se unió a Roger Waters, Richard Wright y Mason.

Como broche final, y antes de pasar a la zona de 'merchandising' -que ofrece vinilos, postales, mochilas o la reproducción en miniatura de la primera furgoneta con la que Pink Floyd viajó, entre otros objetos-, se invita al visitante a asistir a un concierto especial.

Entre tres pantallas, el público se adentra en un espacio que recrea grandes clásicos de Pink Flyd, así como la última actuación de David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason en el Live 8, con una remezcla especial de 'Comfortably Numb' realizada con una tecnología «innovadora» de sonido de Sennheiser -colaborador de la exposición- y un diseño de luces que sumerge al visitante en el directo.