Agenda semanal de conciertos

Música calentita para el frío recién estrenado

Actividades musicales recomendadas para esta semana en Granada

Juan Jesús García

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:01

ZA!: MÁS ALLÁ DE LAS CONVENCIONES

La Madraza acoge al dúo catalán ZA! en un concierto recomendado, según su spoty a los que gustan de ... Mohama Saz, Perico de Dios, Crudo Pimento… y uno añadiría al Frank Zappa más desmadrado o al 'patafísico' granadino A.L. Guillén. Es decir, a los generadores de sonidos, trabajando una inclasificable amalgama de géneros que van del «noise» a la psicodelia pasando por el free-jazz, la electrónica, el post-rock, el ruidismo, la Avant Garde o lo que se tercie. Amantes de lo intenso, lo absurdo y lo experimental, suman más de veinte años de trayectoria forjada en la autogestión de una propuesta que lleva al directo un electroshock de energía compartida y una búsqueda continua más allá de las convenciones. Abstenerse oídos pusilánimes. Espacio quinto centenario (antigua Facultad de Medicina) el jueves (19:30h).

