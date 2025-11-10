Música calentita para el frío recién estrenado

ZA!: MÁS ALLÁ DE LAS CONVENCIONES

La Madraza acoge al dúo catalán ZA! en un concierto recomendado, según su spoty a los que gustan de ... Mohama Saz, Perico de Dios, Crudo Pimento… y uno añadiría al Frank Zappa más desmadrado o al 'patafísico' granadino A.L. Guillén. Es decir, a los generadores de sonidos, trabajando una inclasificable amalgama de géneros que van del «noise» a la psicodelia pasando por el free-jazz, la electrónica, el post-rock, el ruidismo, la Avant Garde o lo que se tercie. Amantes de lo intenso, lo absurdo y lo experimental, suman más de veinte años de trayectoria forjada en la autogestión de una propuesta que lleva al directo un electroshock de energía compartida y una búsqueda continua más allá de las convenciones. Abstenerse oídos pusilánimes. Espacio quinto centenario (antigua Facultad de Medicina) el jueves (19:30h).

ALJAIMA: MAGREB SOUND

Primero Shuka, y luego Aljaima, fueron dos nombre pioneros de la música arábigo-andalusí en nuestra comunidad y duraron dos décadas en activo. Ambos nombres está ligados a los de Abdel Mosleh y Suhail Sergini. Cientos de conciertos por todo el país y varios discos dejaron huella en este sector de las músicas del mundo. Su último proyecto antes de desaparecer fue un sorprendente encuentro arábigo-cubano despertando el interés del sector por la originalidad de la propuesta que se pudo ver en los más importantes festivales del sector. Ambos músicos han puesto en marcha de nuevo esa marca histórica que el jueves estará en el sótano del Liberia (22h).

SUSAN SANTOS: FENDER SUMMIT

La pacense Susan Santos es una virtuosa guitarrista que reina en el vacío espacio de mujeres guitarristas de blues en nuestro país. Y fuera de él, porque ha hecho multitud de giras por todo el mundo, mayormente llevando a Estados Unidos su propia música, el Rock, el Blues y otras músicas de raíz gringa. Y de allí, además de aplausos se ha traído el reconocimiento: fue nominada a los premios 'Texas Sounds Music Awards', y de su hacer dijeron maravillas (Revista Blues Blast, EE. UU.): «Susan Santos es una heroína de la guitarra. Ella es un monstruo en el estudio, sobregrabando capas de guitarra bien interpretadas que suenan en vivo e inmediato. Puede llorar un blues profundo de 12 compases como nadie. Una artista profunda y conmovedora en su mejor momento». Susan compartirá escenario el viernes en la sala RIff con un 'héroe' como Armando de Castro y la Blues Band de Granada. A partir de las 22h.

LA FUGA: ROMPIENDO EL SILENCIO

Desde el corazón del desmantelamiento industrial, Reinosa, La Fuga ha protagonizado una importante carrera de cinco lustros en el rock and roll español. A su pesar se fracturaron en dos hace quince temporadas (la otra mitad es desde 2009 Rulo y la Contrabanda) siguieron adelante con Edu Karma, Nando G. Miguel, Xavi Moreno y Sergio Sáiz. Con más de 500 conciertos, diez discos de estudio y casi tres décadas de historia, se han consolidado como una de las formaciones más representativas del rock-rock estatal. Lo último de ellos salía este mismo año y se pide en las tiendas por 'Justo Después del Silencio', su primer LP en ocho años. Estarán en la Tren el viernes (22h).

D'BALDOMEROS: ES HORA DE BAILAR

D'Baldomeros es un proyecto granadino formado en 2015 en el que se mezclan el Rock y la Música Electrónica, en una combinación perfecta con matices Funk y Disco muy enérgica y bailable. Desde su inicio, la banda no ha dejado de girar, participando en numerosos festivales y concursos, recibiendo muy buen feedback por parte de organizaciones, crítica y público.

Recién reestructurada una vez más la banda, ahora está formada Eduardo García (socio fundador y bautizador, con el nombre de su perro ) con Paco Romero, Rafa Martin y Peter Velardo; alineación que tras 'Perdiendo la piel' hace unos meses estrenaron 'Peculiares', con la colaboración de Noni Meyers y Banin y la gestión técnica de Carlos Díaz, completando el poker con 'Figurantes' y 'Vera. Podrán bailarlos junto a Divosónica y Headmaster el viernes en el Lemon (21h).

JUAN JUSTICIA: GUITAR HERO

En las nuevas generaciones de guitarristas hay varios nombres que destacan por su estratosférico nivel, y uno de ellos es Juan Justicia, al que hemos visto crecer a los mandos de The Fixed, que eran casi unos adolescentes cuando ya fueron premiados en el festival de Blues de Cazorla. También solea con Mateo Ortega and the Sugar Daddies y ha sido el soporte de los primeros pasos en solitario de Paulina del Carmen. La banda que funciona a su propio nombre se completa con Tommy Moore al bajo y Cote Calmet en la batería. Una formación más que sobrada para dejar salir a borbotones su feeling con la púa. El viernes entrará a saco en el Rockandrolla junto con su socio Mateo. (22h).

ALFONSO ALCALÁ: MR BASSMAN

Los bajistas suelen tener focos con menos intensidad encima, y si, además, deambulan por los laterales de los escenarios, menos ojos se centran en ellos. Pero su pálpito grave suele marcar la diferencia entre bandas, aquellas cuyos latidos podrían ser de una zambomba, y los que vuelcan encima del oyente un muro de ritmo creativo, grueso y perfectamente hormigonado. Alfonso Alcalá es un solicitadísimo bajista interestilístico que se ha puesto al servicio de numerosos músicos, ya fuesen cantautores, jazzistas o grupos de pop y rock (Martina Karsh, Sentencia, Jazzean3, Zahara, La Vena…), siendo fijo en la banda de Loquillo, quien comenta que es «impetuoso como la tierra de donde viene, la fértil Granada, pasional como la obra de Lorca». Por eso, que aparezca en la cercanía de un club es una forma inmejorable de disfrutar de sus habilidades y carisma escénico. Timonea la jam 'Caliente' de Oolyakoo el viernes (22h).

GRUNGE FESTIVAL: LA NOCHE EN QUE NADIE ES LO QUE PARECE.

Si juntáramos en el escenario a Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Foo Fighters y Alice Chain sin duda llenarímaos estadios. Pero ese cartel ya no es posible más allá de la imaginación y las bandas 'tributo', que van en paquete temático recordándonos cuando el grunge dominaba la tierra. Así Radiobleach tocan lo de Nirvana; Black Hole Jam se acercan a Pearl Jam y Soundgarden; Foo Fakers hacen lo propio con Foo Fighters, y The Rooster Project clonan a Alice in Chains. Uno noche perfecta para dejar de afeitarse y desempolvar la camisa de leñador. En la Tren el sábado desde las 19:30h.

DANI LLAMAS: JEREZ DE AUTOR

El jerezano Dani Llamas figura como cantante y guitarrista de GAS Drummers, una de las bandas de rock más importantes del indie/punk en la última década en España. Comenzó su trayectoria en solitario publicando en 2009 'Speaking thru the others', recibiendo la alternativa nada menos que por The Posies. Antes de estrenarlo por medio mundo con otros socios de relumbrón como Micah P. Hinson, Damien Jurado, The Sadies, Thalia Zedek, Ken Stringfellow… Arrancó su proyecto personal cantando en inglés, y ascendencia anglo, después se pasó al castellano en 2021 con 'La Verdad', y ahora, en 'Fuego' y en 'Sangre' prolonga su recorrido hacia los orígenes de las musicas sureñas. Dos discos enormes y un concierto a la par. Estará en el Museo de bellas Artes el sábado al mediodía (12h).

TODO SIGUE SIENDO DE COLOR: LA BIBLIA DEL FLAMENCO ROCK

Los almerienses Antonio Jesús García y Ramón García han publicado en la editorial de la revista Efeeme un enciclopédico libro sobre todas las combinaciones posibles entre los términos 'Flamenco' y 'Rock', tomados de dos en dos ¡o de varios en varios! En su editorial aseguran que «juntos han alumbrado una documentadísima obra sin parangón, en la que la erudición no elude los comentarios chispeantes que harán las delicias del lector. Un libro de consulta obligada que invita a descubrir y escuchar. Un extraordinario mapa sonoro, en suma, entre la electricidad y el flamenco». Se podrá comprobar de cuerpo presente el sábado a las 12h en la librería Picasso, donde lo presentan sus autores.

JAVIER VARGAS: BLUES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El uruguayo Javier Vargas ha conseguido lo imposible en este país: hacerse un nombre popular dentro del supuestamente minoritario género del Blues (y alrededores). Es un músico de mucho recorrido, que asomara como mano derecha de Miguel Ríos primero, y luego la Mondragón, también los fallidos RH+ (y un grupo en la mili llamado ¡Comando Rock! también). Desde hace tres décadas timonea su propia banda, autodenominada de Blues, en el sentido más promiscuo del término. Si la última vez le escuchamos redescubriendo la psicodelia, en 'Stoner Night' se escora hacia el bluesrock más duro, el que cronológicamente a partir de los años setenta derivaría en el metal. Junto Santiago Campillo (¡otro que tal!) y Estrella sin Luz completan otra noche de guitarras enfurecidas en la Riff de Armilla (20h).

MIGUEL CAMPELLO: UN CHATARRERO EN PALACIO

El Bicho ha sido (o fue, porque sigue en 'Stand by', enchufado pero con el pilotillo parpadeando aunque cada vez más apagado) una formación de fusión que casi consiguió llegar a ser mayoritaria, siendo con Ojos de Brujo la otra referencia totémica del ramo en el cambio de siglo. La banda se expresaba a través de la garganta del ilicitano Miguel Campello, que sigue en solitario con su nombre y es conocido por 'el Bicho que canta'. Y va a cantar en el Palacio de Congresos el sábado en el primer concierto 'pisando moqueta' que da por aquí, siendo el primer 'Chatarrero', así se llamó su primera serie de discos' que entra en Palacio. En 2023 Campello lanzó el disco 'Noche y Día», su séptima referencia por ahora. Y es la que interpretará desde las 21h.

ANTONIO ÁLVAREZ: LA BANDA DE LA CALLE M

Hay ya muchas calles célebres cantadas: la de la melancolía, la de la alegría a la que se mudó Sabina, la del olvido, la del viento de 091, la del amor, la 59 del puente, la de los sueños rotos, la de la esperanza… o la calle E, que bautizó al grupo de Springsteen. Y sin duda está última hace esquina con la almeriense 'Calle de la música', por la que ha paseado y que inspira el último disco de Antonio Álvarez. Alguien dijo que la canción de autor se divide en dos escuelas, la de Silvio Rodríguez y la de Bob Dylan, en esa tesitura Antonio Álvarez sería una suerte de cruce en entre un John Cougar calmado y un Hilario Camacho encendido, que a más compañeros más rock puede llegar a sonar. Y cuando se junta con la Banda en Movimiento, su banda de la Calle M, ejerce de 'Boss' mediterráneo. Pasarán por el Lemon el domingo a media tarde (18h).

CANTES MALDITOS: JONDURA PANTANOSA

Desde Triana, Smash y sus coetáneos, como Sabicas & Beck o los británicos impostados Carmen, hasta los capítulos más recientes como el 'Omega', las aventuras del Niño del Elche, Fausto Taranto, Soleá y Sarroche y el Estado entre más, el Flamenco y el Rock han unido sus caminos con muy diversos resultados. El (pen) último encuentro viene a hacer bueno aquel tópico de Flamenco y Blues son diferentes caras de la misma moneda. Pedro de Dios, sí, la mitad de Guadalupe Plata, y el cantaor Antonio Fernández han juntado por casualidades del destino ambos mundos y el resultado es un tercer planeta que lleva por nombre 'Cantes Malditos', el disco que reúne la ácida y pantanosa digitación deslizante de Perico, con el quejío del cantaor teniendo como testigos al baterista Antonio Pelomono y el bajista y productor José Sánchez. En el Plantabaja el domingo (19h) habrá jondura en el fango.