Marwan, el cantautor de mesilla de noche, y la Yegros con la revolución cumbiética La Yegros. / J.J.G. Irresistible para las piernas, La Yegros es la suma sacerdotisa de la cumbia en la versión enchufada JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Lunes, 1 abril 2019, 01:30

Una vez más, el palestino madrileño Marwan pasó por Granada llenando. Pero no siempre fue así, que sus primeras visitas fueron en 'olor de minitudes', con «acaso veinte personas», como recordó. Pero antes y ahora sus conciertos dividen al total del público en individualidades, porque sus canciones, como sus poemas (que son best sellers) llegan directamente a cada persona en particular con privacidad de mesilla de noche. Con su puntito de humor habitual, Marwan juega en las distancias muy cortas, y siempre gana.

Por su parte, con La Yegros el reggae es un ritmo universal indiscutible, entre otras razones porque fue irradiado desde la industria imperial anglosajona. Sin embargo donde se habla español, desde Ushuaia a Río Grande, la cumbia es el segundo idioma oficial. Irresistible para las piernas, La Yegros es la suma sacerdotisa de su versión enchufada. La argentina llenó completamente el Planta y puso a prueba la calidad de los desodorantes de la audiencia.

Y al final, Piano Bomba. En la historia de la música de nuestra ciudad, la Universidad, fuese desde colegios mayores o míticos auditorios como el de Ciencias o 'Aparejadores', ha jugado un papel muy importante. El Colegio Isabel la Católica, que fue muy activo en la década de los setenta, reverdece esa tradición con sus 'jueves musicales' y con el minifestival que este fin de semana montó con nombres como los de Alba Gallego, Hartura y Coño, Se permiten submarinos, Ygritte o Piano Bomba.