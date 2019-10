Marea no, un 'Txunami' de grado quince

Se nos han ido yendo y no hay recambio. Se nos fueron Rosendo y los Suaves, también Barricada; se están despidiendo Burning y Barón Rojo, y los de Iniesta no saben no contestan ni juntos ni por separado. De aquella madera curada (y currada) que labró el rock más rotundo y suburbano apenas queda nadie. Solo Marea. Así las cosas, los de Kutxi, con su dedicación a tiempo parcial mantienen la bandera cogida con ambas manos, con las tibias de cachas de su logo al viento, y se han convertido en un tsunami, un huracán del quince con apabullante presencia e himnos inflapechos.

Los navarros llenaron con 6.000 personas un Palacio de Deportes reservado solo a los más grandes, aunque solo los elegidos convierten tan grandilocuente polideportivo en un espacio de celebración, en este caso del ritual del rock. Marea lo consiguió anoche, jugando con la ventaja de que es un grupo que las ganas, alentadas por su intermitencia, propicia la efusividad sin prejuicios. Amparados por un enorme equipo técnico y el omnipresente logo del filibustero albaceteño en el telón de fondo, Kutxi Romero asomó en el escenario, con su imagen característica de patriarca, bastón de mando en mano y esa estampa acaso inspirada en el gran Cabrero. En el mismo plano, sus socios fabricaron el altisonante y eléctrico entorno sonoro para las disertaciones del oráculo Romero.

Recién reajustados en boxes, tras diversos achaques, la banda se ve perfecta en escena. Brava y con mayor pegada que su invitado Policarpo, el potro vallecano, en su video de 'En la encías', con la que abrieron. Una factoría de riffs pesados y solidez rítmica en una sesión «dedicada a mis primos que viven en Granada», ofreció Romero.

Esa canción, con su ritmo galopante y un arranque de percusión que pide más velocidad fue la primera de 'El azogue', que cayó casi entero. Las dos siguientes ya le dieron alas a los raudos deseos del baterista, porque 'El temblor' ya tiene la temperatura de crucero cogida, y no bajó en las más de dos horas de concierto. Y es que el genio literario de su autor, (obviamente muy influenciado por la vena lírica de Iniesta y el carraspeo de Yosi en la forma) se nutre de un espíritu del Lorca más imaginativo, y genera no pocos debates e interpretaciones de sus relatos, casi uno por oyente. Kutxi ametralla con poderosas imágenes a su gente, recordando al de Fuentevaqueros en su época más surreal, sin duda su maestro ante el papel, cuando no citado directamente en alguna pieza (lo hicieron ya en 'La ciudad de los gitanos').

J. J. G.

'El Azogue' los ha traído a Granada, redimensionados y a lo muy grande. De cuyo libreto siguieron saliendo canciones: 'La noche del viernes santo' con un arranque un tanto sureño (de allá de los USA) y «dolor al cantarla» como aseguró el solista. El petardazo de 'Muchas lanzas', se escuchó enlazada con uno de sus piezas más conocidas: 'Manuela canta saetas', que como 'Mierda y cuchara' fueron dos puntos óptimos de cocción del personal, coreadas como si les fuera en ello la vida. Es el poder de las palabras. Las que maneja Kutxi con soltura e intención, semirecitadas con su voz ronca bien mellada por el roce de la nicotina y los abrasivos de la noche. Es curioso porque es todo lo contrario al habitual y cargante divo mediático, una antiestrella negra con un carisma de magnetismo astral, absorbiendo para la causa a todo lo que pasa cerca. Hizo bromas a costa de Mario Vaquerizo y nos invitó a todos a su entierro.

A esa altura de la noche la entrega se respiraba en la humedad corporal colectiva. Las 'guitarras de aire' compartían gratuitamente los punteos de Ramallo y Kolibri, y las estrofas de su portavoz eran cantadas con fervor hasta hacer callar la amplificación. Algunas con mención a su santoral: «La ciencia llegó de Plasencia y de Carabanchel» (en 'Jindama') o «Bambino, Morente, Farruco, Pastora, Pasos Largos, Valderrama, el Torta, Panero...» (en 'Pájaros viejos'), en otras buscando la tumba de su querido Federico: «Me fui a desenterrar a Federico para nunca regresar», obviamente porque no aparece ni con georadares.

Para dejar descansar las rozadas cuerda vocales, Romero avaló que Eduardo 'El Piñas' descubriera su faceta de vocalista con notable registro metálico, haciéndose cargo de 'Pecadores', y 'Trasegando'. 'Corazón de mimbre' y 'Mil quilates' son también dos chinchetas en rojo en el mapa de los Marea, imprescindibles, como 'Que se joda el viento' y 'La luna me sabe a poco'. No faltaron.

A la hora de terminar esta crónica apresurada por la urgencia del cierre de edición, quedaba aún casi una hora de concierto, en la que suelen incluir un homenaje a los orensanos Suaves (con 'Preparados para el rock and roll') y la homónima pieza fundacional para terminar por el principio. ¿Marea? ¡No, maremoto!