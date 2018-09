Maka presenta 'Dvende' en Maracena, su disco más positivo El cantante granadino lanza el disco completo en todas las plataformas también este viernes JOSÉ I. CEJUDO Jueves, 20 septiembre 2018, 02:24

El cantante granadino Maka habla con la tranquilidad del que ha cumplido su sueño, algo que pocos pueden decir. Criado en el Almanjáyar entre flamencos, suspiraba con sólo imaginarse reuniendo a miles de personas en un mismo espacio en torno a su voz como referencia. Y lo ha conseguido, pese a tenerlo todo en contra. El vehículo ha sido este género singénero conocido como música urbana que a él le permite ir del rap al trap, del reggaetón a la bachata y de la salsa al flamenco o al dancehall. «La variedad es por el mestizaje que llevo en mi ADN. En cada disco desgrano nuevos aspectos sobre mí», confiesa Maka.

El Anfiteatro Carlos Cano de Maracena acogerá este viernes desde las 19:30 horas el primer concierto en el que Maka presentará al completo 'Dvende', su nueva referencia, que después de haber sido ofrecido a sus seguidores en forma de singles liberados a lo largo de muchos meses será lanzado a todas las plataformas digitales también este mismo viernes. Lo precederán en la actuación sus amigos y también granadinos Pepe y Vizio y ya se han vendido en torno a 2.000 entradas. «Estoy muy nervioso pero contento, presento disco en mi tierra y quiero que se lleven una buena impresión, tengo que dar el 200% porque merecen lo mejor», reconoce. Un público de paisanos ya multitudinario que lo siguen por donde va. «Es exagerado cómo se portan con nosotros, me muestran cariño por la calle. Espero que sea un festejo grande porque es lo que trae 'Dvende' dentro», describe.

Los adelantos del trabajo rondan las 80 millones de visitas en YouTube, una plataforma a la que califica de 'padre' por haberlo «mostrado al mundo», sin necesidad de otros padrinos y auto-editado –«yo soy mi jefe, mi empresa no es formal y mi road-mánager es mi mujer»-. «Es un disco muy positivo, refleja que pese a todo lo malo he logrado cumplir mi sueño, que la vida me sonríe y que lo estoy aprovechando», expresa Maka, quien reivindica la improvisación del disco como la de la vida misma.

En su música, Maka busca la luz entre la oscuridad. «Es el resumen de mi vida. Como la de muchos, una lucha constante en la que nos conocemos cada día mejor a nosotros mismos. Caernos mil veces y levantarnos mil y una, llorar tanto que no te queden lágrimas y al día siguiente reírte de ellas. Me he curado de mis heridas con lo que canto y lo que escribo, con las sonrisas de la gente en los conciertos», se abre el de Almanjáyar.

Aunque siempre fue su sueño, no pensaba en cantar para miles de personas cuando estuvo en prisión. «Sólo piensas en sobrevivir y en salir de ahí, te encajas en algo muy pequeño y sólo se piensa en algo tan grande como la libertad. Yo no empecé de cero, sino de menos cinco. La música me salvó de mucho porque me quitó mucho malo de alrededor y del alma. Fue como una escuela, un aprendizaje que forma parte de mí y que no se va ir nunca porque gracias a todo ello soy quien soy», reflexiona Maka sobre la época más oscura de su vida. Ahora sólo quiere ser feliz de la mano de la música.