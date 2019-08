El segundo día del festival serrano estrena por aquí a una banda de la que todo el mundo habla, y otra de la que además lo hacen muy bien; y ambas con una mujer al frente: Texxcoco y Morgan. Como anfitriones estarán Número Primo y la cantera de Gabba Hey.

-Canarias como 'denominación de origen' ¿existe?

-Sí, en el recuadrito que aparece justo debajo de la península.

-La distancia hace perder la conexión porque a esta tierra de godos llegan los canarios con cuentagotas: Teddy, E.Bisonte, Palmera, Vinagres, Rosana, Mestisay, los Guerra y poco más...

-Seguramente porque al estar más lejos hay más filtro con los artistas, muchos de los locales se quedan donde están, y además falta consolidar más la escena alternativa.

-Leo que «Texxcoco es la banda de moda de la escena rock independiente» ¿tanta atención genera presión?

-Un poco, pero intentamos no pensar demasiado en ello para seguir centrándonos en lo nuestro.

-Se dieron a conocer por aquí precisamente desde un pequeñito sello andaluz... ¿no?

-Sí, almeriense, Clifford Records. Sacamos el primer EP ('Blu') y un mini LP ('Psychonaut') con ellos y eso fue lo que nos abrió las puertas.

-Y ahora están en el catálogo Subterfuge, uhhh... ¿firmarían que les sucediera lo que a Dover??

-¡Por supuesto! ¿Y quién no? El 'Devil Came To Me' hizo historia.

-Las primeras canciones estaban muy en crudo, la últimas más elaboradas... ¿van perdiendo ruido por el camino o es que aprenden a hacerlo mejor?

-En la música, si uno con el tiempo no va evolucionando es que algo falla. Seguimos manteniendo el mismo espíritu pero nuestro sonido se ha ido sofisticado y eso siempre es una mejoría.

-¿Las Riott Grrl han sido un buen modelo?

-No sabría decirte. Las Riot Grrrl son un movimiento abiertamente feminista y político. Nosotros nos limitamos a hacer ruido.

-Una buena (y absurda) polémica a tiempo ¿ayuda o no es para tanto?

-La polémica tampoco perduró tanto en el tiempo, así que no creemos que nos vaya a marcar de por vida. Solo se quedará en una graciosa anécdota que efectivamente nos ayudó a tener más visibilidad.

-Quién ha hecho más por ustedes ¿Youtube o Broncano?

-A pesar de que muchísima gente nos dice que nos conoció en 'La Resistencia', todo eso vino impulsado por nuestro famoso vídeo 'Velvet Love', así que Youtube fue el detonante.

-Por cierto, su nombre suena a maya... ¿alguna razón concreta con esa conexión?

-Uf, probablemente llevemos 10 años como grupo y esta pregunta nunca nos la dejarán de hacer (risas). Texcoco (con una x) es el nombre de una región de México, nos moló el nombre y decidimos ponerle una X más porque sí, no hay conexión ninguna.

-Vienen con Morgan ¿hacen buen equipo?

-De momento no hemos coincidido, pero esperamos que pronto sí.