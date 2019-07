Liam Gallagher ejerce de estrella del rock en la apertura del Bilbao BBK Live

Liam Gallagher, excantante de Oasis, ha ejercido de estrella del rock en la primera jornada del Bilbao BBK Live con una actuación marcada por la nostalgia que han despertado en el público los temas de la recordada banda que lideró junto a su hermano Noel.

Además del ejercicio nostálgico planteado por Liam Gallagher, en la primera jornada del Bilbao BBK Live, con 35.800 asistentes, han destacado la atrevida propuesta musical y visual de Thom Yorke, vocalista y líder de la banda Radiohead, y la enérgica actuación de los madrileños Vetusta Morla.

Liam Gallagher ha sido el cabeza de cartel de la jornada y ha estado a la altura con su inconfundible presencia sobre el escenario, su característica voz y un repertorio musical en el que las canciones de Oasis han hecho el resto desde el mismo inicio de la actuación.

El lema 'rock 'n' roll' que se podía leer en el escenario ya advertía de lo que se iba a encontrar el público ansioso por ver al ex de Oasis, y no pudo estar más claro cuando Gallagher saltó al escenario para cantar 'Rock 'n' roll star', uno de los clásicos de la banda que compartía con su hermano.

De esa forma, la estrella de la noche ha embarcado a los asistentes en un viaje al pasado en el que se ha coreado y disfrutado con temas como 'Slide away','Roll with it' 'Cigarettes & alcohol' o el imprescindible 'Wonderwall' que, como no podía ser de otra manera, ha sido el más coreado de la jornada.

Además de rememorar los gloriosos tiempos de Oasis, el concierto ha tenido espacio para los temas de «As you were', el primer disco en solitario de Liam Gallager, publicado en 2017, y para los potentes 'Shockwave' y 'The river', avances de su próximo trabajo 'Why me? Why not?'.

Para los bises ha reservado otras dos canciones de Oasis, 'Supersonic' y 'Champagne Supernova', cantada con el único acompañamiento del piano, tras la cual el público se ha repartido por otros escenarios, entre ellos el segundo, donde ha actuado Thom Yorke, de gira con su último disco, titulado 'Anima'.

El vocalista y líder de la banda Radiohead ha ofrecido un espectáculo arriesgado y electrónico, reforzado por las proyecciones audiovisuales en el fondo del escenario, en el que junto a los temas de su nuevo trabajo ha repasado algunos de sus anteriores discos en solitario, 'Tomorrow's modern boxes' y 'The eraser'.

A Gallagher le ha precedido en el escenario principal Vetusta Morla que han regresado al festival tras cinco años de ausencia para triunfar con una actuación enérgica en la que su cantante Juan Pedro Martín, Pucho, no ha dudado de mezclarse con los asistentes para cantar 'Mapas'.

Los madrileños han empezado su concierto con 'Deséame suerte' y 'Palmeras en La Mancha', de su último disco 'Mismo sitio, distinto lugar', para hacer un repaso a su trayectoria artística acompañados por un público que no se ha cansado de corear temas como 'Maldita dulzura', 'Copenhague', 'Sálvese quien pueda' o 'Valiente'.

Antes del cabeza de cartel de la jornada, los asistente ha podido dividirse entre la experiencia sensorial que el compositor y productor alemán Nils Frahm ha ofrecido en el segundo escenario del festival y el post-punk electrónico del duo británico Sleaford Mods.

Los encargados de abrir las actuaciones en el escenario principal en esta edición del festival han sido los sevillanos Derby Motoreta's Burrito Kachimba que han mostrado su rock macarra y psicodélico ante el escaso público que había llegado al recinto a esa hora de la tarde.

También ha destacado el estadounidense John Grant, que ha llegado al Bilbao BBK Live con su último trabajo 'Love is magic', del que han sonado varios temas, como 'Tempest', en una actuación del agrado del público, que ha disfrutado de la cálida y profunda voz de Grant y de los toques synth-pop y electrónicos de algunas piezas.