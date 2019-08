'El Rey León' ruge con nuevo ímpetu Un momento del espectáculo. El musical que triunfa en Madrid desde hace nueve años incorpora a tres nuevos talentos para interpretar a Nala, Rafiki y Scar ALMUDENA SANTOS Madrid Viernes, 30 agosto 2019, 00:30

«Espectacular», «para todos los públicos» o «de amor» son las expresiones con las que los nuevos actores del elenco de 'El Rey León' definen la función de la que comienzarán a formar parte en su novena temporada. Después de casi diez años en los escenarios del Teatro Lope de Vega, la función acoge a tres nuevas caras que interpretarán los papeles de algunos de los personajes protagonistas de la historia: Scar, Nala y Rafiki.

La obra, que está a punto de llegar a los cinco millones espectadores en sus más de 3.500 representaciones, comienza en octubre su novena temporada. Las nuevas caras que llenarán el escenario llegan con muchas ganas de dar lugar a «un elenco con más fuerza que nunca», afirma el director del musical. Buscan continuar con «una historia muy fuerte, que cada vez sentimos de una manera diferente y que es plenamente humana», cuenta Fela Domínguez, Nala en la función.

El espectáculo que hace veintitrés años creó la directora estadounidense Julie Taymor requiere de mucho trabajo, no solo en la elaboración de los decorados sino en la preparación del papel. «Yo no vi el musical hasta después de tener claro cómo es mi personaje, no quería influenciarme por mi antecesor», cuenta Pitu Manubens, quien encarnará a Scar. «Cada vez que salgo al escenario juego hasta el fondo, me transformo por completo», continúa el actor.

La historia de estos icónicos leones es narrada, de manera un poco indirecta, puesto que hablan en un idioma ininteligible, por Rafiki, un babuino al que da vida Lindiwe Mkhize, que se incorpora ahora tras haber estado más de una década en el West End londinense. Llega para ejercer el papel de madre que también tiene en su vida diaria, «ambas somos mamás y amorosas, tenemos mucho cariño para dar», comenta.

Es la historia de un pequeño león que «a veces se siente perdido» y que «tiene muy presente todo lo que su padre le enseñó», tal y como Tiago Barbosa, quien ejerce de Simba en la obra desde hace unos años, aplica en su vida. «Yo nunca he olvidado todo lo que mi padre me enseñó, todo lo que me dijo y el amor que me ha dado siempre», explica.