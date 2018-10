Los legendarios Radio Birdman visitan el Planta Baja El grupo está de gira tras la realización de un documental que narra su historia, 'Descent into The Maelstrom' JUAN JESÚS GARCÍA Granada Miércoles, 31 octubre 2018, 00:30

Con motivo de la película documental realizada sobre ellos, 'Descent into The Maelstrom', la legendaria banda australiana de punk Radio Birdman se ha reunido para hace una gira que pasa por nuestro país, con escala en Granada (día 1, Planta Baja 22 horas). Para muchos esta gira es considera un acontecimiento especial y quién sabe si la última oportunidad de ver a esta leyenda del high-energy-rock en directo, ya que resulta muy complicado que la formación se pueda reunir y volver a salir de gira por lo avanzado de sus edades. Pudiera ser que como ocurriera con Johnny Winter o los Pretty Things, sus actuaciones en Granada fueran de las últimas.

Radio Birdman surgió en 1974 en la ciudad de Sydney de la admiración por el rock rápido y crujiente de los grupos del Sonido Detroit sobre todo, (ya el nombre está inspirado en un tema de The Stooges), y el garaje mas artesanal, convirtiéndose en una fuente más de la que manaba el punk primigenio, casi más como movimiento generacional, contestatario y alternativo, desde el otro extremo del mundo. El núcleo central del grupo lo formaban (y forman): Rob Younger en la voz, los guitarristas Deniz Tek y Chris Masuak (de baja en esta gira) y el teclista Phillip 'Pip' Hoyle.

Para la posteridad apenas dejaron dos discos en su momento: 'Radios Appear' (1978) y 'Living Eyes' (81, ya casi listos) junto con un par de lives y bastante formatos pequeños, y otras dos referencias en sucesivas resurrecciones 'Ritualism' y 'Zeno Beach', ya en este siglo. Discos llenos de canciones rápidas, intensas y festivas, banda sonora original de la catarsis física del rock'n'roll a mediados de los setenta.

Nunca tan pocos discos han tenido tanto recorrido (aquí, en su época se les reverenciaba, (eran estrellas de programas como 'Colores' de Radio Popular, donde sonaban muy a menudo), así que no es de extrañar que se hayan distribuido en todo los formatos, la más relevante un cofre con siete cedés que incluye todo el material ya conocido y remasterizado, ampliado con temas inéditos, entre ellos el vibrante directo en Paddington Town Hall de 1977 y tomas de radio hasta el centenar de piezas, más un DVD; un tesoro para los seguidores de este grupo, que nunca vino a tocar por aquí abajo.

Grupo eminentemente de directo, en 1978 hizo una gira mundial con los Flamin Grovies (también del mítico sello Sire) y fue cuando RB estableció su nombre de leyenda. Tras la primera desbandada sus miembros darían pie a otras bandas reconocidas y como The Visitors, junto a Ron Asheton y Dennis Thompson los célebres New Race y The New Christs; trabajando intensamente su cantante Rob Younger en la producción de nombres como The Celibate Rifles, Hoodoo Gurus o Lime Spiders.

En la película de Jonathan Sequeira se explica la historia del grupo como eje de una escena, casi un movimiento de liberación: «se trata de hacer tu música, y tu arte sin compromiso, cuando todo el mundo trata de callarte. Radio Birdman inspiró a los outsiders de la sociedad australiana a hacer lo suyo», se afirma en la presentación de 'Descent into The Maelstrom', que toma el nombre de una de sus canciones.