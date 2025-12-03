Kiki Morente: «Lo mejor de viajar por el mundo es poder volver a Granada» El cantante cierra la gira de 'Azabache' en el Isabel la Católica, este viernes a las 21.00 horas. «Mi apellido es el mejor legado»

José E. Cabrero Granada Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:26 Comenta Compartir

Kiki Morente está como Frank Sinatra en el mítico artículo de Gay Talese. «Nada, que he cogido frío», dice asomando media sonrisa por encima de una bufanda azul. «Pero a mí esto no me para», carraspea y levanta la mirada con los ojos cerrados, como dejándose querer por el sol. «En mi casa me enseñaron a transmitir algo positivo. Y a mí esto me hace mucha ilusión. Mucha». A sus espaldas, ya con la sonrisa completa, se eleva el teatro Isabel la Católica, donde el pequeño de los Morente termina este viernes (21.00 horas) la gira de presentación de 'Azabache', su último disco. No cantará 'New York, New York', pero sus letras destilan una suerte de 'Granada, Granada' por todos sus versos.

«¿A ti también te dicen 'José Enrique' cuando se enfadan contigo?», pregunta Morente al periodista. «Es un tema, lo del nombre –sigue–. Yo odiaba lo de Kiki».

–¿No le gustaba lo de Kiki?

–Me costó. Me lo decían de pequeñito y no había problema. Pero cuando empecé a hacerme hombrecillo, artista, pues lo de Kiki me sonaba un poco cómico, no me gustaba. Con el tiempo le he cogido cariño y cada vez me gusta más escucharlo en boca de amigos y familia. Y artísticamente pues, bueno, está bien dejar el lugar a Enrique, el nombre de mi padre, que pesa mucho.

–Cierra gira en Granada.

–Qué ilusión. Este es nuestro teatro. Aquí he visto a mi familia y a otros artistas buenísimos. Y aunque he actuado antes en el Isabel la Católica, es la primera vez que presento un disco. Es que mira la calle, con todas las luces recién puestas, todo tan luminoso... ¿cómo no voy a estar contento?

–¿Sienta bien volver a casa?

–Me considero muy afortunado. Lo mejor de viajar por el mundo es poder volver a Granada. Y cuando llegas y ves Sierra Nevada y la Alhambra y te da esa sensación de volver a casa, como el turrón... la verdad, no se puede explicar.

«Yo soy granadino y me moriré aquí» Kiki Morente

–¿Le gustaría vivir aquí?

–Lo intento. Cuando me preguntan dónde vivo digo que intento vivir en Granada, que es mi cuartel, mi casa. Lo que pasa es que por trabajo también lo es Madrid. Pero yo soy granadino y me moriré aquí.

–¿Qué tal los Grammy Latinos?

–Una experiencia súper bonita. Conocer Las Vegas y a todos esos grandes artistas que van allí a celebrar los premios, hay un ambiente de película.

–Le vimos con Pedro Osuna, el compositor granadino.

–¡Sí! Me encontré con unos cuantos granadinos, ¿eh? Vi a Pedro Osuna, a Antony Z, algún que otro fotógrafo... Sí, sí, había gente de Granada por allí.

–Y cantó con Ángeles Toledano y Víctor Martínez en el homenaje a Raphael.

–Es un grande. Muy grande. Fue un acierto el homenaje. Es lo que más me gustó de todo, cantar una canción suya ('Digan lo que digan'). Y él estaba allí delante, no veas, qué nervios cantar una canción de Raphael delante de Raphael (ríe). Es muy fuerte, habrá pocos como él. Es único.

–'Azabache' ha sonado por toda España, pero uno diría que en Granada suena mejor.

–No hay otro sitio donde suene mejor. De hecho, creo que el concierto más bonito de la gira fue en el Manuel de Falla, el primero. Madrid fue precioso, pero la energía que hubo en Granada, tanto por la entrega de los músicos como por el calor del público fue una maravilla.

–Músicos como Carlos de Jacoba, Joni Jiménez y Joni Cortés.

–Puro talento. Además, esta vez vengo con un ramillete de amigos y de niños y niñas de Granada que quiero que me rodeen. Artistas a los que quiero, gente de mi generación.

–Entonces, ¿habrá sorpresas?

–Las hay. Y alguna más que estoy buscando, a ver si da tiempo... (ríe)

–En 'Azabache' está su padre, pero, sobre todo, su madre, Aurora Carbonell.

–Mi madre ha estado presente en el proyecto desde el principio. Ha sido precioso. El disco se ha cocinado mucho en la casa.

Ampliar Kiki Morente, en el Auditorio Manuel de Falla. R. L. P.

–¿Le sigue apretando la presión de ser el hijo de?

–A ratos. Más que de cara al público, es algo personal. Todo hijo quiere estar a la altura, quiere que su padre le vea bien y esté orgulloso. Yo intento hacerlo cada día mejor pensando en él, en lo que estará viendo. Esa presión la tengo como hijo. Como compañero y aficionado a la figura de Enrique Morente, le guardo el máximo respeto, pero no existe temor.

«Es como si me pongo a comparar al hijo de Zidane con su padre. No es justo» Kiki Morente

–No hay que comparar.

–Totalmente. Es como si me pongo a comparar al hijo de Zidane con su padre. No es justo, tendremos que dejar que el hijo haga su carrera, que la lleve a su ritmo como pueda y que la disfrute.

–¿Se siente identificado con el hijo de Zidane?

–(ríe) No, no. Quiero decir que no hay necesidad de comparar, que cada vida es otra.

–¿Sigue jugando al fútbol?

–Sí, sí, sí. Ayer mismo, en los Paseíllos Universitarios. Tengo una peñita. Y también jugamos en el Aynadamar. Siempre que puedo, juego. Que no falte.

–¿Sus hermanas, Soleá y Estrella, estarán en el concierto?

–No pueden. Me han acompañado en el Manuel de Falla y en Madrid. Estas son fechas complicadas. Están con mucho trabajo y buscando turrones por ahí (ríe).

–¿Cómo es la Navidad en casa de los Morente?

–Pasamos unas navidades muy bonitas en casa. Siempre nos juntamos y todo el rato venga a comer y a cantar. No se puede comer más ni cantar más (ríe).

«Pasamos unas navidades muy bonitas en casa. No se puede comer más ni cantar más» Kiki Morente

Ampliar Soleá y Kiki Morente. R. I.

–Granada Capital Cultural.

–Maravilloso. Creo que tenemos cualidades suficientes. Hay que hacer fuerza para conseguirlo.

–¿Qué papel juega el flamenco?

–Juega un papel gordo. El flamenco forma parte del color de Granada, del arabesco, del gitano, del arte. El flamenco tiene que estar ahí al frente.

–Su padre falleció hace 15 años y su nombre sigue muy presente por todas partes. ¿Qué siente?

–Encuentro gente por ahí, gente bonita, que te saluda donde menos te lo esperas. El frutero, el piloto de un avión, no sé, en cualquier parte. Y te hablan con un cariño de Enrique Morente que, uf, es precioso. Porque está mi padre y está Enrique Morente, uno a cada lado. Mi padre es mi papá y Enrique Morente es el genio, un referente.

–¿Son dos?

–Era tan grande que daba para eso (ríe). Mi padre era un hombre sencillo. Un buen padre. Como artista, se salía de la órbita. Una vez, fui con él a Barcelona y se puso a cantar. Y yo dije «¿dónde está mi padre? Mi padre no está ahí. Mi padre se ha quedado en Granada. Ese de ahí es un extraterrestre».

«Está mi padre y está Enrique Morente, uno a cada lado. Mi padre es mi papá y Enrique Morente es el genio, un referente» Kiki Morente

–Un buen legado.

–Es muy bonito llegar a los sitios, a un bar de Sierra Nevada, por ejemplo, y ver una foto de tu padre en la pared. ¿Entiendes? ¡Tu padre! Su recuerdo compartido es un legado cada día más grato. Intento dejar prejuicios, comparaciones y presiones para disfrutarlo como su hijo y como Kiki Morente.

Reporta un error