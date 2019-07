José James, Jazz y soul para los tiempos del hip hop Uno de los grandes vocalistas del sello Blue Note, sigue la estela de John Coltrane, Marvin Gaye o Terry Callier JUAN JESÚS GARCÍA Miércoles, 17 julio 2019, 02:11

José James es uno de los grandes vocalistas actuales del legendario sello Blue Note. Bautizado como «cantante de jazz para la generación de hip-hop», el neoyorkino combina el jazz, el soul, el drum'n'bass y el spoken word declarándose admirador de nombres como John Coltrane, Marvin Gaye o Terry Callier.

Nacido en Mineapolis, hijo de un instrumentista y productor musical panameño, José James surgió bajo la tutela del conocido discjockey Gilles Peterson. En 2011 vino por primera vez al Festival de Granada con McTyner, provocando la admiración del público y luego repitió ya como líder. James estará hoy en el Parque El Majuelo estrenando su nuevo disco, un homenaje al autor de la celebérrima 'Ain't No Sunshine': Bill Withers.

Formado en la New School for Jazz and Contemporary Music de Nueva York, Gilles Peterson auspició su debut, que fue directamente a los premios Grammy. Ya en su siguiente referencia 'Blackmagic', apreció mezclando jazz con hip hop, funk y rap, ganándose la admiración de la crítica del jazz y también la de los medios más generalistas. Al respecto de su concepto de fusión decía en su momento que «es algo que llega solo porque no es algo forzado. Siempre tratamos de hacer diferentes cosas junto a la banda y luego decidimos qué es lo que suena y se siente mejor. He crecido con Johnny Hartman, Roberta Flack o Nirvana, para mí no es extraño acercarme a músicas que en un principio viven en mundos diferentes, desde el góspel al rap. Yo sólo intento contar lo que llevo dentro».

En Granada tuvimos la suerte de escuchar su premiado álbum de homenaje a Lady Day en el disco 'Yesterday I Had The Blues: The Music of Billie Holiday'. «He de confesar que siento una espacial fascinación por tres artistas: John Coltrane, Marvin Gaye y Billie Holiday», confesó, «Billie siempre ha estado a mi lado, ha sido una de las voces que más me han influido, por la sinceridad de su canción, por el desgarro de su voz y su dignidad, a pesar de la malograda vida que tuvo. El acercamiento a su repertorio ha sido desde la honestidad que siempre me ha evocado, algo que por otra parte marca mi forma de trabajar: sólo tomo aquello que me conmueve y me hace sentir».

Después de ver el documental 'Still Bill', dedicado al soulero Bill Withers, decidió dedicarle su más reciente trabajo. Aprobado por director del sello Blue Note, el célebre productor Don Was, James acudió al célebre cantautor soul para encontrar también su entusiasta aprobación: «Para mí estos y otros grandes maestros han sido un espejo, en los que he intentado mirarme sin dejar de ser yo mismo, estudiando lo que hacían, sí, pero intentado comprender por qué lo hacían, qué sentido les movía. Bill es un genio y una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida. Aprendí más en una hora con él que en toda una década de conciertos en directo», apostillaba en la presentación de su octavo disco: 'Lean on me', sedoso trabajo lleno de groove que estrena hoy en Jazz en la Costa.