José Fermín Fernández: «Tenía mucho miedo de no convencer al jurado»

El granadino José Fermín Fernández se proclamó el pasado 11 de agosto ganador del Premio Bordón Minero, dotado con 6.000 euros. Un talento creciente que no pasa desapercibido en la ciudad.

–Fuiste el único finalista de guitarra. ¿Enfrentarte sólo a la final fue un aliciente?

–Yo sinceramente hubiera preferido tener rival ese día, porque al estar yo sólo allí es más difícil convencer al jurado. Hubo artistas que me dijeron que aquello ya había pasado un par de veces, pero que en dichas ocasiones, el premio se había considerado desierto. Yo creo que ha sido la primera vez en la que se ha quedado un finalista sólo y que se ha dado el reconocimiento, pero tenía mucho miedo de no convencer al jurado.

–¿Tocaste temas obligados o de eleccion personal?

–De eleccion personal. Yo toqué bulería y taranta en la semifinal, aunque claro, eso significa que tienes que cambiar de bulería en la final aunque conserves la taranta; cosa que yo no sabía. Hasta el último minuto no vino el encargado a decírmelo y lo tuve que cambiar sobre la marcha de forma improvisada.

–¿Es el mundo de la guitarra ortodoxo o liberal?

–En un concurso tan importante lo más difícil es el cante, después el baile que tiene cierto grado de libertad y luego la guitarra, donde sí que hay más autonomía ya que las composiciones son propias y uno se tiene que sentir a gusto tocándolas.

–¿Cómo fueron tus comienzos?

–Yo estuve en la escuela de Granada con un maestro particular llamado Alberto López al que le tengo mucho aprecio y con el que aprendí durante 8 meses. De allí salí tocando todos los palos del flamenco y me fui con el maestro Sabica. De ahí hasta los trece años he estado sólo, lo cual no quita que haya recogido siempre los consejos que me han dado.

–¿Te consideras un autor sacromontano granadino?

–Yo la verdad es que me adapto un poco a todo. Mis inicios fueron en los tablaos de la Cueva del Rocío, aunque ahora estoy trabajando en la Casa del Arte que está en Plaza Nueva y ahí hay muy buen nivel por los artistas de fuera.

–¿Prefieres la guitarra solista o de acompañamiento?

–Yo creo que cualquier guitarrista sueña con ser solista. Yo personalmente quiero intentarlo al máximo y por ello estoy preparando mi disco que espero que salga a finales de año.

–Uno de los alicientes de haber ganado este certamen es el poder grabar un disco.

–Tengo un amigo en Granada que es un excelente percusionista llamado Miguel el Chillón, que fue quien quiso grabar un disco cuando le toqué una bulería con la que le pedí que me echara una mano. Ahora mismo ya tenemos cinco canciones listas.

–¿Dónde vives ahora?

–Vivo en Iznalloz aunque subo todos los días a Granada

–¿A quién sueles acompañar?

–Suelo trabajar mucho con Antonio Campos y Juan Ángel, el cantaor de aquí de Granada. También con Juan Andrés, con Alba Heredia y con gente de fuera.

–¿Qué le pides a un cantaor?

–Aquí en Granada es que hay muy buenos cantaores. Yo coincido y disfruto mucho con Antonio Campos ya que siempre toca de manera distinta. Eso es muy importante para mí porque si la otra persona lo hace siempre igual, yo también tendré que hacerlo y eso aburre.

–¿Pasaste mucho tiempo preparando el concurso?

–La verdad es que desde que llegué tuve una gira de once días en China y cuando regresé en febrero me puse a prepararlo, por lo que no he tenido mucho tiempo.

–¿Ha sido la primera vez que tocas en este certamen?

–Sí, ha sido la primera vez. De hecho me presenté una vez en un concurso de Sevilla y de ese a la Unión y gracias a Dios he ganado

–¿Le has dedicado el premio a alguien?

–El premio lo he dedicado a mis padres porque han sido maravillosos. Siempre me han dado esa libertad para hacer lo que yo quiera sanamente porque a un niño que se le obliga no sale de forma sana pero si te gusta algo de verdad lo haces sin que te obliguen.

–Antes que tú ganó Juan Habichuela ¿cuál es tu relación con él?

–Yo a Juan le admiro mucho porque tiene ese toque personal que yo trato de tener. Una personalidad propia, un sello de identidad.

–¿Qué se plantea a partir de ahora?

–Los primeros días me sentía muy atacado y ni me lo creía, pero ahora mismo lo que siento es que tengo que apretar más porque voy a sacar mi disco y es el momento de salir arriba.