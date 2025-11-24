Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El cantante jamaicano Jimmy Cliff durante el festival Rototom Sunsplash en Benicassim el 16 de agosto de 2014. AFP

Jimmy Cliff, icono jamaicano del reggae, muere a los 80 años

El cantante, actor y compositor ha fallecido tras una crisis convulsiva seguida de una neumonía, según confirma su esposa Latifa Chambers

C. P. S.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:41

Comenta

Jimmy Cliff, leyenda jamaicana que junto a Bob Marley llevó el reggae, el ska y el rocksteady a audiencias globales durante seis décadas, ha muerto. ... La noticia fue anunciada este lunes por su esposa, Latifa Chambers, a través de Facebook. Explicó que la causa del fallecimiento fue una crisis convulsiva seguida de una neumonía.

