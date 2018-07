«El jazz es lo inesperado»

Desde su llegada a la escena del jazz en la década de 1970, el pianista Fred Hersch ha evolucionado desde ser un músico invitado hasta convertirse en un ícono de jazz contemporáneo, multinominado a los Grammys, fuerza creativa, activista social, poseedor de uno de los estilos de piano más personales y expresivos en la música improvisada, y significativo compositor de canciones, estándares de jazz y obras completas originales, sea en pentagramas o papel encuadernado. Maestro de genios y con una azarosa vida digna de una película (que la hay), Hersch era una asignatura pendiente en los festivales granadinos que se aprobará con nota este jueves en El Majuelo, donde actuará en trío con John Hebert abrazando el contrabajo y Eric McPherson tras la batería, músicos de máxima confianza de Hersch desde hace años.

–Está tocando en Granada y, dos días después Kurt Elling llega al mismo festival. Ha trabajado con él entre otros vocalistas alguna vez en el pasado, ¿le gusta colaborar con cantantes?

–Me gustan mucho las palabras. Casi siempre me sé las letras de las canciones que toco, me ayudan a componer la melodía y, a menudo, determinan mi enfoque o la disposición de la canción a la hora de prepararla. Ahora sólo trabajo con cantantes en dúo, piano y voz, no toco en un trío respaldando a un vocalista. Lo único que les pido es que sean capaces de ser colaborativos y espontáneos, como ha sucedido con Kurt, Kate McGarry, Esperanza Spalding, Norma Winstone, Nancy King y Jay Clayton.

–¿Por qué nadie puede perderse el concierto de Elling?

–Kurt es un intérprete convincente con un repertorio impresionante, lleva una gran banda y ofrece un sentido real de lo que canta, lo vive. Es uno de los mejores.

–¿Es el 'trío' la quintaesencia del pianista de jazz?

–Para mí, tanto el trío como el solo son igualmente importantes. El trío es probablemente el formato más clásico y me encanta jugar con John y Eric, pero me gusta la variedad, incluso mis muchas colaboraciones de dúo.

–Especialmente en su última versión, ¿qué pide de sus compañeros que llevan juntos mucho tiempo?

– John y Eric son muy sensibles al 'sonido' general del trío. Tienen excelentes sonidos en sus instrumentos pero también comprenden que cada uno de ellos es un tercio del total, por lo que pueden dejar espacio y hacer sugerencias musicales. Pueden ser muy precisos cuando sea necesario y también se sienten cómodos con la música abierta. Y todos tenemos un acuerdo compartido sobre el ritmo, que puede ser una de las cosas más importantes en cualquier gran banda.

–Ha sido maestro pero, ¿sigue siendo estudiante?

–Todavía tomo lecciones de vez en cuando, sí.

–En los últimos tiempos, el jazz ha ingresado en las universidades y se enseña de forma reglada; ¿Qué se ha perdido y ganado con ese movimiento?

– Se espera que los jóvenes músicos sean compositores ahora, y el arte de la interpretación puede estar perdiendo protagonismo en estos días. Yo aprendí de grandes instrumentistas mayores, en la tradición oral, ejercí de aprendiz con músicos que eran los grandes maestros del jazz en directo. Ahora es más probable que los estudiantes comiencen más jóvenes en entornos más estructurados y pasen más tiempo transcribiendo solos y comprendiendo el jazz en el aula. ¿Quién puede decir qué es mejor o peor? Buda dice que «el cambio es inevitable».

– Los clubes donde crecer escuchando eran antes las aulas... ¿Todavía tiene algunas fechas fijas en un club para no perder el contacto con ese ambiente?

–Toco tres semanas en el Village Vanguard cada año y una semana con mi Duo Invitation en las series en Jazz Standard en Nueva York. A menudo completo las giras con varias fechas en los clubes siempre que el piano sea de buena calidad. Me gusta mucho tocar en clubes.

–Esa respuesta me lleva a que tiene muchos discos en vivo... ¿Qué sucede en vivo, que no suceda en el estudio?

–Efectivamente, los últimos siete u ocho discos son casi exclusivamente álbumes en vivo. No estoy tan cómodo en el estudio estos días.

–Muchos de ellos están en el Vanguard; ¿Qué hay de especial en ese escenario?

–La acústica, la historia, la intimidad. Es el Carnegie Hall de los clubes de jazz. Me convertí en un músico de jazz por eso, por poder tocar cada noche y no ser un pianista clásico practicando seis horas al día en soledad. Disfruto tocando con otros músicos, con construir entre todos, disfruto con lo inesperado, y eso es el jazz.