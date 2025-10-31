'Hiper-H': congreso planetario en Granada

Jugando fonéticamente con las palabras como hiciera Kubrick con su computadora espacial, se ha llegado del 'Súper-8' al 'Hiper-H', con parada intermedia en ... el 'Super-H'. Celebrando el aniversario de aquel primer y fundacional disco planetario, sus protagonistas hicieron una polémica gira –por la ausencia de algunos miembros de años– que fue recibida como una multitudinaria fiesta de cumpleaños generacional. La revista Rock de luxe señaló esta gira como la mejor del año, algo comprensible cuando la edición de 'Super-8' se gestó en el concurso para noveles del mismo mensual.

Publicado en 1994 en el sello RCA, fue la puesta de largo de los granadinos bajo la tutela de bajista almeriense de los Enemigos Fino Oyonarte y con la icónica puesta en imagen de Javier Aramburu. Recogía buena parte de las canciones que ya habían sonado en la maqueta que previamente habían grabado Jota, Florent, May y Paco Rodríguez, esta vez revisadas en un estudio más grande (Sonoland) y con más medios. Como ha ocurrido con otros discos, caso del de Veneno, en su momento no vendió gran cosa (se ha publicado que apenas 6000 copias), sin embargo al sintonizar su contenido con las emociones vitales de una generación, su leyenda comenzó a andar hasta ser uno de los estuches de canciones más influyentes (y comprados, y copiados) de los últimos decenios,

La onda expansiva de 'Super-8' afectó sensiblemente a la escena española (e hispanoamericana también). Fueron muchos los 'Cometas' que se pusieron ( y siguen) en su órbita, casi creando un estilo propio muy frecuentado. Así en 2014 en el vigésimo aniversario, la editorial granadina Ondas del Espacio publicaba el libro-disco 'De viaje por los Planetas' con una revisión a cargo de 17 grupos reconociéndose deudores. Y más curioso fue 'Super Acho. Un homenaje estremeñu a Los Planetas', del mismo año, con 11 bandas de esa Comunidad en similares términos.

El gran homenaje a aquella referencia y su leyenda llegó este año con 'Super-H', agrupando a once bandas contemporáneas presentando sus respetos a los granadinos dentro de una portada de Aramburu inspirada en la cerámica de Fajalauza. De los implicados en esa grabación 'de tributo', siete de ellos: Santiago Motorizado, Las Dianas, Edu Requejo, Triangulo de amor bizarro, Los Punsetes, Alcalá Norte y Cala Vento (por orden de actuación), estarán hoy sábado en la feria de muestras de Armilla (desde la 13h). Será el 'Hiper-H', el primer congreso planetario del mundo, convirtiendo a Granada en el eje de este peculiar universo propio.

Como afirman sus convocantes: «no es solo un concierto, sino una experiencia colectiva para recordar cómo un grupo de jóvenes granadinos, grabando en un pequeño estudio, lograron transformar el rumbo del pop español». La noche se cerrará (22h) con la 'aparición' de cuerpo presente de los homenajeados en diorecto, cerrando el ciclo 'Super-8' que les ha llevado a dar una treintena de conciertos tanto en España como en México.