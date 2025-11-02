Hiper H: la alineación de Los Planetas El festival concebido a imagen y semejanza de la banda granadina agitó el exterior de Fermasa con diez horas de música ininterrumpida

Eduardo Tébar Huétor Vega Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:05 | Actualizado 00:32h. Comenta Compartir

Es la primera noche de sábado en la que de verdad se siente el frío este otoño. Tras diez horas ininterrumpidas de música en el exterior de Fermasa, una multitud prosélita entona el surtido de clásicos del repertorio de Los Planetas sin aliento, uno a uno, elevando estos autos sacramentales del genuino 'indie' español en una oración beoda. De pepinazos como 'Segundo premio' o 'Qué puedo hacer' a fangales solemnes como 'Señora de las Alturas' o 'Islamabad' (con el cantante de Alcalá Norte haciendo de Yung Beef). Alonso (Napoleón Solo), aportando una gustosa segunda voz en la retaguardia, lugar histórico de Banin. Así culmina un festival nuevo, diferente, de esencia 'planetera' y por tanto granadina: Hiper H.

Hace poco más de un año, Los Planetas alcanzaron una nueva dimensión en su tierra con la conmemoración de las tres décadas de su primer álbum, 'Super 8'. Ahora dan un paso más allá y hacen realidad todo un evento a su imagen y semejanza. Un milagro, el de Hiper H, concebido y programado por la trastienda operativa del grupo de Jota, es decir, Casa Maracas. Y definido como «vórtice de convergencia de afinidades artísticas y existenciales». También como «fiesta de todas las fiestas», con la amplitud de hechuras de un recinto que a principios del pasado verano acogió el alumbramiento del Degusta Fest, donde se produjo el histórico estreno por estos lares de The Jesus and Mary Chain.

Como dice Antonio Arias, para el que quiere ver todo son señales. Y si los hermanos Reid dejaron bendecido el espacio armillero, y ahora mismo están de celebración por el cuarenta aniversario de 'Psychocandy' —disco fundamental para entender la gestación sonora de Los Planetas—, solo cabe abrazar las corrientes circulares en el tiempo y las órbitas concéntricas emanadas del escenario.

Hiper H reivindicó una forma de disidencia ante el panorama festivalero, programando a artistas de diversas generaciones y perfiles expresivos, pero con la coherencia de sintonizar y empatizar con la onda de Los Planetas. Todos los tirabuzones estéticos convergen en el trabajo de tributo 'Super H (Homenaje al Super 8 de Los Planetas)', en el que participan los siete nombres que precedieron al séquito de Jota y Florent. La primera tirada del elepé se convirtió de inmediato en cotizado objeto de culto. Ayer, en el festival, volvió a despacharse a base de bien, junto con camisetas y bolsas de tela de recuerdo de esta cita, y ejemplares artesanos —por un pico, eso sí— del plato de cerámica de Fajalauza con el diseño de la icónica portada de 'Super 8'.

Se puede decir que la fusión creativa de la cerámica granadina y el arte de Javier Aramburu lo resume todo, desde la carrera de Los Planetas hasta la identidad visual de Hiper H. Y a partir de ahí, hasta las sesiones intermedias de los dj's buscaron la construcción compacta del discurso. En ello se esmeraron Murciano Total, Picassito, Puto Amo y Evil Nena.

Abrió a mediodía el más distante en lo musical del cartel, el barcelonés Edu Requejo, un brujo del ritmo que extendió el radar a Cuba y las coordenadas afrolatinas. Una invitación al baile y a romper el hielo, todavía con poquita gente. Después llegaron las guitarras, ya para quedarse toda la jornada, con las granadinas Las Dianas. Enérgicas, certeras, dotadas de ese encanto espontáneo. Siguió el argentino Santiago Motorizado —el líder de Él Mató a un Policía Motorizado, la banda favorita de Jota Planetas—, que llegó con su debut solista debajo del brazo, 'El retorno'.

Alrededor de las cinco de la tarde, el concierto de Triángulo de Amor Bizarro marcó un punto de inflexión. Hacia la detonación y la intensidad. Los gallegos llevan veinte años ejerciendo de discípulos aventajados del 'noise' más radical de Los Planetas, el de 'Super 8'.

De ahí a los madrileños Los Punsetes, a los que Jota acompañó en la sala Planta Baja justo antes de estallar la pandemia, y a los que Los Planetas santificaron a su vez hace un año con la grabación aflamencada para la posteridad de 'Tu puto grupo'. Si a esto añadimos a los jóvenes del momento, los también capitalinos Alcalá Norte (segundos triunfadores oficiales), y la interesante tangente de los catalanes Cala Vento, el experimento no debía salir mal. Y eso que no hay nada más raro que montar un festival el Día de Todos los Santos.

Reporta un error